于品海：美中百年大變局，台灣可能正面臨歷史上最大的挑戰

文：于品海（《多維TW》總策劃）｜楊家鑫整理

世界百年未遇之大變局既是一個歷史性的說法，也是一個政治性的說法，更是過去幾百年以來世界格局變化的結果。這一百年間，世界地緣政治結構發生了本質上的變化，從以歐美為中心的第一階段，經過美蘇冷戰為中心的第二階段，到最近十年以中美為中心的第三階段。

大概20年前，「911」事件讓美國開始了反恐戰爭，與阿富汗、伊拉克的戰爭打到今天；2008年美國金融危機爆發；2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情讓美國死了50多萬人，超過了韓戰、越戰跟二戰的總和。更重要的一點是，美國國債首次超越其國內生產總值（GDP）的100%。此外還有中美貿易戰、中國軍事實力高速崛起、中國經濟實力持續強勢成長，這都是近年世界關注的議題。

這也讓中國所謂的「制度優勢」或「舉國體制」開始被提及，新冠肺炎疫情的發生與疫後，中國成為唯一有經濟成長的主要經濟體，都鞏固了這個說法。但這種制度優勢能否持續，甚至成為歐美過去兩三百年制度絕對領導地位的真正挑戰，將是大變局的一個中心話題。

至於它的主要表現為何，包括華為5G、量子通訊、大飛機製造、探月與太空站工程，世界最大的工業生產國、貿易國、外匯儲備國、消費國，都是中國大陸。英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）不久前已將中國經濟規模超越美國的預估時間，提前到了2028年；日本野村證券則預測可能在2026年。這些都是正在發生的事情，也是身處世界百年未遇之大變局的情況。

另外，除了經濟規模超越美國最容易被看到，外界最激烈的預測有兩點， 一是人民幣能不能挑戰美元地位？二是中美會不會打上一仗，而中國勝出，兩岸統一。我當然不希望看到武統的情況，但有時候確實需要透過這樣的討論，才能讓人的意識產生變化。

對於很多人來說，大變局已經在發生，拜登（Joe Biden）上台後，中國與歐洲、中國與東協之間的各種變化。大家都知道大變局動能的主要來源是中國，很多人提出的一個最大疑問是，世界格局是否會從中美為中心，轉變為以中國為中心？這個疑問成真的可能性還是有的，雖然可能因為人、學術、意識形態等理由，產生不同判斷。

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以「治理」概念應對大變局

但我認為，對於提出這個概念的中共而言，顯然具有極大自信，認為這個可能性已經逐步在實現。中共對大變局抱持的態度很容易表述，中共此前提出里程碑式的十九大報告，宣佈中國要在本世紀中葉成為「社會主義現代化強國」，這既是百年大變局的表象，也是百年大變局的動能來源。

表面上這是經濟學數據的問題，是軍事、政治、財富的概念，但更重要的是，中共如何走向這個目標。中共走的路線顯然與西方不同，一方面是中共的經濟發展模式，與西方以自由經濟、資本主義為主的模式很不一樣；中共走的是社會主義道路，所以它的國有企業、市場監控程度、開放性都跟西方有不小的差別。

另一方面，中國社會政治體制的發展模式與西方也很不一樣，就像亞洲的台灣、日本、南韓都很容易以民主自由發展社會自期，這一點跟歐美很相似。

但最近許多國際學者、媒體都已經注意到，中國大陸並不走這條路，而是強調以「現代化治理」的概念發展國家。習近平在十八屆三中全會上首次提出，中國的社會主義道路建設是依賴「國家治理體系和治理能力現代化」的說法，被稱為「第五個現代化」。這就是中共應對世界百年未遇之大變局、成為社會主義現代化強國的一個最關鍵手段。

具體來說，整個治理大邏輯有四方面，從最近的十四五規劃與十九大報告來看，一是科技強國，二是製造業強國，三是國內國外雙循環，四是共同富裕。經過三十多年的發展，習近平最近開始提到鄧小平改革開放的最終目標「共同富裕」，將此作為中共最主要發展目標。

同時，除了社會主義現代化強國之外，中共還提出另外一個重要概念「人類命運共同體」，這顯然與世界、外交、國際關係相關。在十九大報告、十四五規劃中，中共都強烈提出要積極參與全球治理體系的改革和建設，以人類命運共同體為主要目標。

其實「一帶一路」就是「人類命運共同體」的最具體表現，目的是希望透過中國的經濟規模，幫助開發中國家，乃至已開發國家，進行經濟的、全面的、另外一種類型的全球化。從中歐投資協定的簽署、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的落實，還有中日韓自由貿易區的推進，以及把疫苗變成公共產品等，都蘊含這一方面的意思。

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所以對中共來講，應對世界百年未遇之大變局，從內部是以社會主義現代化強國推動，在國際上則以人類命運共同體推動。

經濟才是主戰場

必須說，這次百年大變局最容易被看到的是經濟的變化，過往很多世界變局，不管是殖民地的變化、歐洲的戰爭、一戰或二戰，軍事、政治都扮演非常重要的角色；但我認為，很可能經濟才是這次大變局的主戰場。

而最核心的是，製造業和科技在經濟發展中的地位，能不能重新對世界經濟格局產生比較大的調整。首先，世界經濟結構在過去四十年的金融化後，以製造業為中心的經濟認知重新被確認，其源頭是中美貿易戰證明雙方無法分出輸贏，因為美國無法擺脫中國製造業。

過去幾十年美國的貿易赤字，若不是因為在金融資產上得到順差，必將對美國經濟造成很大影響，所以從歐巴馬（Barack Obama）、川普（Donald Trump），乃至拜登都鼓勵製造業回流。沒有製造業，科技發展就不穩定，從英特爾（Intel）要倚賴台日韓製造晶片，就可意識到其製造業的困境。

其次是金融化的問題，近來西方媒體都對金融化程度產生疑慮，最典型的表現是，由於金融化的原因，美國很難使用金融以外的工具刺激經濟，這讓美國疫後經濟恢復過程變得非常非常困難，也造成嚴重資產泡沫，對經濟產生嚴重影響。

同時，金融化還有一個很重要的消極結果，那就是在創造高品質就業上，面臨嚴重問題，讓貧富差距愈發嚴重，社會騷亂衝突四起，影響美國經濟穩定。金融化弊端，美國各界已有非常強烈的共識去處理。

其三是科技對於生產效率的作用，過去一百年美國的崛起、美國經濟的蓬勃，主因是它的科技能力讓製造業的生產效率大幅度提升，對整個社會富裕產生溢出效應，幫助服務業等其他環節。

但幾十年來的去工業化與金融化，讓生產效率大幅度下降，因此它的財政赤字、貧富差距、二次分配，都不能很成功的解決。當美國的科技不再能夠推動生產效率提升，美國經濟顯然就會有一個危機，特別現在依靠科技不斷提升其工業品質的是中國，而不再是美國。這對美國構成非常嚴重的挑戰，也是美國現在最顧慮的地方。

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台灣面臨史上最大挑戰

那麼，大變局對台灣究竟有什麼影響？因為台灣跟中國大陸之間的關係，台灣在其中的情況非常獨特。台灣在經濟、地緣政治、軍事方面都有不大不小的參與，而如果用中國主導百年大變局的學術假設作為前提，那台灣的問題就更突出了。

這可以從三個視角來看，一是中美視角，目前世界格局已進入以中美為中心的階段，過去幾年雙方透過不同議題相互博弈，包括貿易戰、南海、東海、5G、氣候、產業鏈、新疆、香港等等。在這個結構下，台灣是所有議題外的議題，是中美關係中的重中之重，因為涵蓋了地緣政治、軍事和經濟的考量。

簡單來說，如果中國大陸要武統台灣，美國是否介入？是否因而激發第三次世界大戰？勝負結果又會導致什麼變化？不過，台灣明顯會陷入戰爭衝突中。另外，如果兩岸走向和平統一，內心不願看到中國統一台灣的美國是否進行干預，這也是台灣需要分析的問題。

第二是中國視角，十九大報告中，中共已明確表示，在民族復興過程中不可能沒有台灣，這是成為社會主義現代化強國的要件，此前也因而提出一國兩制台灣方案。這是從中國看百年大變局中的台灣作用。

第三是區域政治經濟視角，也是台灣重要考慮的議題。因為大變局既是中國的崛起，也是亞洲的崛起，可以參照二戰之後的歐洲崛起，法國、德國恢復成為強大經濟體，但過程中也有希臘、葡萄牙這種角色，那台灣希望在這個亞洲崛起的過程中，成為哪一種經濟體？這點我相信是台灣會關心的。

最後，世界百年未遇之大變局顯然是由中國大陸主導，對台灣的挑戰和機遇自然明顯不過。台灣要回答變局對它的一些要求，這並不是回答給中國大陸聽，而是回答給台灣自己聽，也是回答給全世界聽。

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如果今天中國大陸很弱，台灣會怎麼去處理？如果今天中國大陸很蠻橫、不講理，想用武力處理一切，台灣又要怎麼去處理？這兩者的回答其實都很容易。但今天台灣的回答很不容易，因為中國大陸現在非常強，但又不是明白用武力處理問題，還在做政治、軍事的各種圍堵與「溝通」。我覺得中共是在探索兩岸關係的變化，當然這很關鍵、很重要，但並非是中國大陸面對的唯一挑戰。

我認為，今天中國大陸給台灣的，可以說是空間，也可以說是難題，因為台灣需要主動去做很多事情，非常需要思考、瞭解這個大變局。這對台灣的影響具有關鍵意義，是百年未遇的，可能是歷史上台灣的最大挑戰，比1895年台灣割讓或1945年日本投降還要重要。

這個大變局對美國、歐洲其實都提出了一些新課題，至少是過去百年沒有發生過的，他們需要重新面對這個事情，這會讓人產生不同解釋與應對方法，這也是大變局的一個關鍵。

本文獲《多維TW》授權轉載，原文發表於《多維TW》月刊065期

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航