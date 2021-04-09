AZ疫苗施打總人次逾21000次、新增4例境外移入，自費施打規劃最快一週內定調

中央流行疫情指揮中心今（9）日下午召開記者會，宣布阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）生產預防「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗接種人次已達21807人次，昨（8）新增1例其他疑似嚴重不良事件。

有關AZ疫苗開放自費施打，發言人莊人祥表示目前朝不收取疫苗成本費用，但收取掛號費、診察費等相關費用。指揮中心也宣布今天新增4例境外移入個案。

AZ疫苗施打總人次逾21000次，自費施打規劃最快一週內定調

莊人祥說明AZ疫苗昨日新增接種1687人次，累計接種總人次已達21807人次，昨天新增1例其他疑似嚴重不良事件、3例非嚴重不良事件。

莊人祥表示，新增的其他疑似嚴重不良事件為20多歲男性，症狀為接種後持續發燒、頭痛，個案已到急診就醫且症狀已緩解。莊人祥表示，根據定義，個案若因有顯著臨床症狀，因為接受醫療處置而避免後續症狀惡化，也可以視為嚴重不良事件。

有關AZ疫苗開放民眾自費施打的規劃，莊人祥表示目前研擬的方式為民眾施打時不收取疫苗的成本費用，但會收取掛號費、診察費，以及施打證明等相關費用，最快預計在一週內定調對外公布。

有關台、帛旅遊泡泡首發團回台後的採檢結果，莊人祥表示，首發團依規定必須在4月9日到4月11日之間採檢，今天是第一天採檢日，到11號才有辦法有完整的結果。

新增4例境外移入確定病例

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增4例境外移入武漢肺炎確定病例，分別自義大利（案1052）、菲律賓（案1053、1054）及英國（案1055）入境。

指揮中心表示，案1052為本國籍50多歲女性，長期居住義大利（前次自台灣出境時間為2020年2月），去（2020）年11月上旬出現咳嗽及有痰症狀，於義大利當地就醫，並確診武漢肺炎，因症狀輕微未住院治療，後續於12月21日及12月25日採檢結果皆為陰性；個案12月27日返台，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，在台期間並無症狀。

指揮中心進一步指出，案1052於今年4月6日因持續發燒，至醫院就醫及採檢，並留院觀察，隔天個案因出現呼吸會喘的情形，轉至負壓隔離病房治療，於今日確診（Ct值34，二採核酸檢測陰性，血清總抗體陽性）。已掌握個案同住接觸者3人，目前均無症狀，列自主健康管理。莊人祥於記者會上補充，由於案1052的B型流感檢驗結果為陽性，推測有可能是流感造成個案持續發燒跟喘。

指揮中心表示，案1053為菲律賓籍20多歲女性移工，今年3月5日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月18日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，4月7日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診（Ct值32，二採核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。個案在台期間無症狀，同行採檢者皆有佩戴口罩及保持適當間隔，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1054為菲律賓籍20多歲男性移工，今年3月17日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，3月30日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後由公司安排至宿舍自主健康管理，因工作需要，4月7日至醫院自費採檢，並於今日確診（Ct值35，二採Ct值37，血清抗體IgM陰性、IgG陽性）。已掌握個案接觸者6人，其中3人列居家隔離，3人列自主健康管理。

指揮中心表示，案1055為本國籍30多歲男性，2020年1月至英國工作，去年11月下旬出現發燒、咳嗽症狀，於當地就醫並確診武漢肺炎；個案今年3月26日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月27日進行專案採檢，結果為陰性，4月8日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診（Ct值32，核酸二採及血清抗體檢驗中）。個案檢疫期間並無症狀，且未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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新聞來源：新增4例境外移入COVID-19病例，自義大利、菲律賓及英國入境（指揮中心新聞稿）

核稿編輯：楊士範