【散文】《流浪巢間帶》：那兩個月我過得戰戰兢兢，夜夜失眠，從此拒斥與房東同住

文：徐禎苓

房東阿姨F的冰與火

我曾經和房東同住過。

那時候學校宿舍進行暑假整修，我們被迫遷出，自覓短期租賃處。我的隔壁寢鄰居，一位高職老師，職場工作好多年，剛在文山區置產。她邀我一塊兒入新厝，租賃兩個月，意思意思收兩千塊租金。

距離搬遷時間的前一個月，每天晚上我們從宿舍拖著小行李箱散步到新居，東西一點一點運，空屋慢慢積累起衣物、書本時，「家」的感覺步步建立。兩人開始萬般期待新生活，想著怎麼活絡新居，在陽台種花，買小飾品擺設客廳……。

住進去後，我們慢慢發現生活上充滿各種歧異，價值觀不盡相同。每遇到爭執——那些爭執雞毛蒜皮到回家時間不能超過十一點、出入家裡要報備、使用完浴室要開電風扇等等，她忽然不是朋友，變身成房東、老師或家長，到後來我只好摸摸鼻子，畢竟這家是她的，我是過客。和房東一起住，原本對等的朋友關係立刻傾斜。

那兩個月我過得戰戰兢兢，夜夜失眠，從此拒斥與房東同住。

友人告訴我另種情況，也依然棘手。她的房東三不五時會來租屋處，假裝至倉庫取東西，實則像教官檢查房客的空間。「我只是把行李箱放客廳，房東太太竟敲我房門，要我把行李箱放進房間，」朋友抱怨，「只要有東西放在公共區久一點，房東太太就會以為東西不要，擅自拿去丟掉。都已經繳房租給她，就意味著我承租這個空間，憑什麼一直來打擾。以後租房，我都會請房東在合約上寫：絕對不可以進來租屋處，除非房客同意。且來家裡必須提前一天告知。」其實過多干涉暗示著房東的不信任，越不信任，就越想插手管控，但是手一探入，房客機警察覺，多次力爭無效，房客只得搬離。

為了讓房子的選項增多，房東來家裡這件事我勉強能接受，若與房東同住，我寧可露宿。所幸房東阿姨F的房子屬於前者。

房東阿姨F非常熱心，擔心我不曉得路，特意相約捷運站，親自騎摩托車載我到出租公寓。她邊騎邊介紹環境。車子在麥管似的巷道裡彎拐再彎拐，路越騎越窄，最後停在小巷道內。下車時，我完全不記得到底怎麼來。

隨房東阿姨F爬上四樓，她打開紅漆鐵門，入眼簾的是前陽台，這似乎是永和老公寓的特色，門一開即陽台。那長廊上擺了幾個黑塑膠鞋架，架上清一色三吋以上的高跟鞋，其中一雙灑滿亮片；地面則散落男人的皮鞋、運動鞋與拖鞋。

推開紗門，客廳坐了一位長髮女孩，臉上頂著濃妝，臉下不相襯地搭了一套普通家居服，她先傻眼後傻笑地看著我們。房東阿姨F介紹：「這是我媳婦。」話剛說完，一臉孩子氣的男人身穿卡通睡衣，從房間走出。「這是我兒子。」兒子的表情霎時呆愣。他們的神情似乎在說母親沒有通知便擅自帶人來家裡看房。

不知房東阿姨F是刻意忽略兒媳兩人的尷尬，還是沒有察覺，僅一逕穿過他倆，走到小女兒房間。

「這裡是我們以前的家。我租兒子媳婦一間，一間當倉庫，現在還空出一間，原本是我小女兒的，但她去美國了，我們想了很久，決定出租。」我聽出話裡的不捨，女兒離家遙遠，作為母親，或許希望為她保留一個永遠可以回來的地方，可最後是什麼原因讓房東阿姨F妥協呢？我沒問。

這間房安了加高的木地板，即使久無人居，門一開，沒有霉味，光線從窗戶射入，打在雙人床上幾隻布娃娃的米白臉蛋。「這房間有兩扇窗戶，一扇對外，一扇對後陽台，很通風。」然而，窗簾只做了一對，面對後陽台的窗戶沒有窗簾，這樣換衣服會被看光？

撇除窗簾，房間家具完好，沒有磨損破舊，感覺有人長期維持著，彷彿女兒隨時回來就隨時能使用。在那空間裡，我看到一個母親對女兒的疼愛。「你看看還缺什麼，阿姨都可以補給你。」房東阿姨F待我甚好。

接著她領我環顧整間房，電器、廚具通通俱全，唯獨令我介意的是三間房共用一間衛浴。「你放心，不管怎麼樣都是你先用。」房東阿姨F拍了他兒子的肩頭，擅自給出承諾。

「你真的可以放心。我也常常來這裡，帶食物給我兒子媳婦，我會一視同仁。把你當女兒一樣疼。」聽在耳裡，怎麼感覺像媳婦進門，公婆打的一劑強心針。末了，她補充：「我媳婦什麼都不懂，你們高學歷一定懂很多，可以教她，或者多和她聊聊。」

雖然房東阿姨F很熱情，可是不知道此話是故意還是大意，她壓根沒看到，那媳婦聽完這番話後，臉色變得多陰黑。

聊天魔人房東阿媽G

夏季看房最怕遇上颱風，預約好的時間被強風暴雨硬生生攔腰截斷。

無法出門看房，不意味能賺取片刻悠閒，反而把騰出的餘裕轉成更細密的前置作業，加緊在各大租屋網地毯式搜尋。

我有個壞毛病，很害怕也不喜歡跟陌生人講電話，每次都要事前演練開頭的話語內容，連按下電話號碼都十分緊張。撥了幾通電話出去，大抵順利，竟在第N通電話上遇到非常會聊天的房東。房東阿媽G大概是目前遇到在電話上聊最久的，起碼超過半小時。

電話接通，我顫顫說明來歷，房東阿媽G聽到「租屋」二字後非常開心，兀自在電話那頭燃響鞭炮：「住到我們家算你福氣。我們這棟住的全都是名人，有四個醫生，還有好多教授。之前台北大停電，行政院都停了，就我們這棟還有電。得天獨厚……」她繼續介紹，「我家門口樹好高好大，晚上看出去，月亮就在樹的上面，好漂亮。」嗯，我沒準備好在電話上聊得那麼詳細，卻又完全找不到空隙阻止她，只能看著手機上的通話時間越來越長，忍不住擔心起手機費會超出。

話鋒一轉，她問起我的工作、學歷，知道我讀中文，立刻轉為憂慮的語氣，問：「你們中文系除了當老師，還能做什麼？我女兒念D大華文系，好擔心她的出路喔。我現在每天都幫她念佛，認真做義工，幫她積德。」

作為一個還在流浪的大學兼任教師，其實自己也十分擔心。當前世界不如林文月筆下《讀中文系的人》的美好年代，傳統來到現在似乎到了需要革新的時刻。偏偏研究所培育多年的思辨能力、教育專業，面對學生人數歷年驟減，大學院校合併、退場，終究來到了窄門前。要過窄門，必經嚴苛篩選。難道無法突破？轉職？倒也不是不行，但業界經歷夠嗎？不留學界，好像將前程習得的寫論文績效通通廢棄，內心莫名不甘心。猶豫著，蹉跎著，一年過去了。

幾年前中文學界開始出現反思：「能夠讓中文系介入台灣社會的專業是什麼？」但目前仍只是紙面上的思考，真正落實者幾兮。我當然沒有把焦慮加諸在房東阿媽G身上，否則她做的義工時間大概要更長。「別擔心啦，培養一技之長，一定有工作的。」我說出這句大而無當的廢話，倒安撫了她。

我瞄一眼時鐘，三十分鐘不動聲色地飛離，可什麼租賃細節都沒問到，房東阿媽G又把話題重回一開始那群黃金陣容——她的鄰居：「噢，我跟你講，有錢人都超怕死。我們頂樓水塔三個月就洗一次，非常乾淨。治安也非常好。我有時候運動很晚回來，也都很OK。基本上我也不太干涉房客，他們要做什麼多晚回來都行。」

房東阿媽G似乎搞混了健康活著與怕死並非一回事，但那不是重點，重點是話語裡有個關鍵。這是目前為止，我問她的唯一問題：「住在那裡的室友們有誰？」

「就我啊！」

我不想租了。

書籍介紹

本文摘錄自《流浪巢間帶》，時報出版

作者：徐禎苓

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租房子有時候是租一種家的記憶、想像，讓異鄉人有點依存感，

在不屬於家鄉的城市，也有家鄉的感覺。

但有時……一切都是幻覺！

笑中帶淚的租屋奇譚，找房就當練功與修行，

看似滿紙荒唐，卻是無殼青年的平凡日常。

台北租屋大不易，作者以幽默而抒情的文筆，笑中帶淚寫下北漂青年在大台北地區搬家、看房、找房，以及與各式房東、室友的奇遇記，人生百態令人莞爾。

租屋和愛情一樣可遇不可求，下手要快，眼神要準，時機要對，要找到正常的房子有時根本是奢求，牆面多邊形，衣櫥做隔間，總經理室當客房出租，雙開浴室門，窗戶做衣櫃，房間熱到要練十八銅人，抽水馬達每日哮喘到快爆炸……稍有不慎租到靈異通道，只能夜夜無眠。

還要俐落閃過各式話術，坪數是假的，包水包電其實不包洗衣和冷氣，採光佳只能在浴室享受，頂加當頂樓，可開伙只限用電鍋。不只選屋，還要慎選房東，有人話匣子關不住，還有自詡男傭住在屏風後的房東先生，為了安全在屋裡裝監視器的怪房東……也有難得的緣分，遇上父親從前的舊房東。

在城市中遷徙，周邊美食走一輪，眷村特色大陳年糕、充滿懷舊情懷的永和世界豆漿……當記憶湧上心頭，取出食材，蔥薑蒜辣，乾炒川燙，溫火燉煮，家常美味上桌，以煮食療癒疲憊的租屋歲月，烹往事，也嘗出新的人間至味。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航