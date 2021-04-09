立法院通過決議聲援緬甸民主，籲政府提供台商與在台緬人必要協助

《中央社》報導，立法院會今天（9日）通過立法院朝野黨團共同決議，宣布支持國際社會為恢復緬甸民主的相關行動，呼籲緬甸軍方勿以武力攻擊和平示威民眾，以及我國政府應提供在緬台商必要協助，並視個案放寬滯台緬甸人民的停居留期限。

緬甸是在今年2月1日發生政變，緬甸的實質領袖、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府遭軍方推翻，根據緬甸政治犯援助協會（AAPP）的統計，截至8日軍方殺害的平民人數已超過600人。

報導指出，民進黨立法院黨團與時代力量立法院黨團原先均有提出與緬甸相關決議，經朝野黨團協商後，各黨團共同提出修正動議，並由立法院長游錫堃宣讀決議。

根據決議的案由，立法院各黨團有鑑於緬甸軍方持續以武力強勢鎮壓緬甸示威抗議民眾，造成嚴重傷亡，其暴行已引起國際社會震驚、關注及譴責，而中華民國為愛好民主、自由、和平的國家，無法接受緬甸軍方對平民動武及踐踏人權，爰建請立法院作成以下決議。

第一、立法院支持國際社會為恢復緬甸民主、保護人權的相關決定與行動，並呼籲緬甸軍方勿以武力攻擊和平示威民眾，應以和平、理性對話的方式化解對立情勢，以及盡早恢復緬甸的民主政治。

第二、目前在緬甸台商約數百名，中華民國政府應加強保僑護民相關作為，與在緬甸台商保持密切聯繫，以及時提供當地重要資訊及必要協助。

第三、中華民國政府基於人道考量，在緬甸情勢緩解前，對於滯留在台的緬甸人士應視個案情形放寬在台停居留期限。

這是緬甸發生政變兩個月後，台灣立法院首度通過聲音緬甸民主的決議，在官方層級上具有重要意涵。此前僅有外交部就緬甸局勢發表聲明。

根據外交部新聞稿，外交部2月1日政變當天，發表聲明稱對於緬甸政治情勢的急遽變化表示關切，呼籲緬甸政治領袖發揮政治智慧，透過和平、對話方式解決相關爭端，以緩和緊張情勢；接著是2月28日，外交部發表聲明譴責緬甸軍政府接連對和平示威民眾濫用致命武力；為回應緬甸軍方3月27日在仰光的鎮壓行動造成超過100人身亡，外交部於28日再度發表譴責，並首度表達支持美國、英國、日本、韓國等國對緬甸軍方實施制裁的立場。

Photo Credit：杜晉軒 圖為3月21日，在台緬甸人在自由廣場，反對緬甸軍方發動政變與殘酷鎮壓人民。

立委與民間團體譴責緬甸政變

另一方面，在立法院通過聲援緬甸民主決議的前一天（8日），民進黨立委洪申翰、江永昌、范雲、何志偉、羅美玲、在台緬甸人陳啟明、緬甸民運人士杜可可，以及勞工陣線秘書長孫友聯等人召開記者會，譴責緬甸軍政府血腥暴力鎮壓，呼籲緬甸軍方釋放所有民選官員及公民社會領袖，而台灣政府也應基於人道考量，對於滯台緬甸人士給予充足協助。

根據記者會新聞稿，立委洪申翰表示已請外交部及金管會等相關部會，協查台灣在緬甸投資的國營事業及官股銀行名單中，是否有與受到國際制裁人士或企業往來，以避免讓台灣在緬甸投資的國營企業及官股銀行，成為緬甸軍政府金流運作的幫兇。而立委羅美玲則表示，自己身為馬來西亞新住民，同樣關切在台灣的緬甸新住民，而下週是緬甸新年，她要求緬甸軍政府盡早釋放被捕人士，停止暴力，讓緬甸新住民的家人安心過年，立委江永昌也提到，中和有著因為最大的緬甸社群，許多緬甸鄉親紛紛跟永昌表達憂心，更掛念緬甸親友安危。

緬甸民運人士杜可可則在記者會上表達守護緬甸的決心：「為了緬甸，為了我們的家鄉，我們要為民主自由而戰。」而在台多年的緬甸人陳啟明老師表示：「不願意向軍事獨裁政府低頭，我會盡我所能和身邊許多朋友一起同心戮力，不能讓緬甸回到恐怖的時代！」

出生於馬來西亞、現任勞工陣線秘書長的孫友聯，曾於2005年發起成立台灣自由緬甸網絡，他希望作為國際民主社會一員的台灣，應立即並持續表達對緬甸民主、人權的關切和支持。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範