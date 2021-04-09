「社宅包租代管」戶數創新高，《住宅法》修正擴大房東減免、契約不會被查稅

社會住宅為調整台灣租賃市場健全，無論中央或地方皆以社會住宅作為主要政策。日前台北市社宅進度延宕，受執政黨議員猛烈批評，而台北市長柯文哲反擊，認為中央的社宅沒蓋出來，信口開河。

在台灣社宅歷經「高租金」、「工程延宕」以及「包租代管失敗」等爭議，內政部昨（8）日公布「社會住宅包租代管」喜訊，顯示政策效果逐漸加溫，3月突破千戶，創單月新高，政策擘劃以來每月新戶穩定增加，累計今年共媒合1萬6172戶。為鼓勵房東參與社宅包租代管，行政院當日亦通過《住宅法》修正案，使參與房東租金「所得稅額」上限，由每月每屋10000元提至15000元，而修法也表明，社宅包租代管的租賃契約資料，不會被用來查稅。

蔡英文總統將社宅視為重要政見，預計8年推動20萬戶，其中12萬戶直接興建，8萬戶則是「包租代管」，由於社宅興建進度延宕，才由「包租代管」補其不足。也礙於租賃業剛起步，房東對於參與包租代管也有疑慮，擔心被追稅，因此推動速度較緩慢，但截至今年3月底止，僅媒合約1.6萬戶。

房東減免擴大 盼為「社會住宅」注入活水

內政部政務次長花敬群撰文，政府推動包租代管主要有三大目標，分別是「擴大租屋存量供給」、「引導租賃業者健全發展」以及「使房租與租客分別受惠」。其中，政府作為監督角色，輔導租賃業者就消防、瓦斯以及逃生口等做好規劃。

其實，「包租代管」分為兩種，一是「公益」性質，房東將房子委託政府單位，作為社宅出租。以台北市來說，由主責單位都發局，轉租給弱勢族群，地價稅實質稅率則能降低至0.6%，這次減免後地價稅率約1.44%左右。

另一則是透過「包租代管公司」，由專業者執行租賃業務，以台北市來說是，崔媽媽基金會、兆基物業等。日前《聯合報》報導，柯文哲要讓租金枱面化，現在台灣的租屋市場檯面化，屬於此類。針對此項包租代管，中央授權地方政府配合政策，房東可稅率減免地價稅、房屋稅，台北市政府現正研擬草案，未來配合「包租代管」房東可減免地價稅、房屋稅40%，金額上限不得超過1萬元。

社會住宅推動聯盟：《住宅法》通過應一併納入其它重要議題

社會住宅推動聯盟表示，《住宅法》自2011年立法至今，經歷數年運作，政策內容亟需修正補缺，大致為四項建議，分別為：社宅租金計算應全國一制、社宅房產稅租金過高、社宅弱勢比例當提升以及基本居住調查未落實。

ㄧ、社宅租金計算應全國一制

目前租金計價，各縣市各有不同，產生「一國多制」現象，柯文哲曾對此表達意見。下一階段社宅興建主力為國家住都中心，如未制定全一致租金定價（公式），將形成多頭馬車的情況。除各縣市租金不一外，也未照顧所得較低的弱勢，形成將「看得到、租不起」的窘境。

二、社會住宅房產稅負造成租金過高

現行制度下社宅僅授權地方政府可將前10年房產稅賦減免，就興辦財務評估言，勢必會將其後數十年之稅賦列入成本，從而連帶墊高租金定價，造成民眾難以負擔。如近期明倫社宅租金過高爭議，便來自房屋稅與地價稅佔興辦社宅總成本過高。

同時，目前社宅房產稅賦減免乃授權各地方政府自決，亦造成一國多制混亂現象。考量未來社宅將由國家住都中心興辦為主，將出現「中央興辦、地方收稅」不合理現象。

三、社宅弱勢比例當提升

《住宅法》立法初，社宅僅有10%保障予弱勢居住，至第一次修法，才隨著社會共識，提升至30%保障比例。隨興辦持續完善，標籤化與鄰避效應逐漸降低，弱勢保障比例應評估提升。

四、基本居住調查未落實

《住宅法》第40條雖明定應清查對不符基本居住水準家戶，並輔導改善計畫，迄今卻未落實。住盟認為關鍵在於中央將清查責任推卸地方，未對調查對象及方式做規範，更無考慮地方政府是否具執行量能。

隨著國際熱錢推升股市，台灣出現「三飆」的現象，也就是股價、房價以及匯率都在狂飆。特別在於「不動產」與「租賃市場」的抬升成為近年來國人矚目的焦點，而「包租代管」為了補足社宅興建緩慢的缺憾，試圖以「降低稅率」等方式，鼓勵房東拋出空房參與市場，而政府在推動住宅政策時應思考納入其它重要議題，才能使我國租房市場結構日趨完善，不流於形式空話。

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核稿編輯：翁世航