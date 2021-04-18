《巴西柔術教本》：遇到騎態壓制試圖「雙手伸直」推開對方，可能讓你陷入更危險的處境

文：Saulo Ribeiro、Kevin Howell

遭遇騎態（騎乘）的求生取位

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在柔術的眾多控制取位之中，騎態（mount）是屬於最具代表性與技巧展現意義的控制位之一。在實戰中，如果某一方能完全以騎態控制對手，通常代表該名選手能破解對方多數的防禦技巧，同時也可能具備較佳的柔術實力。但對於遭遇騎態的選手而言，並不代表在這種劣勢的情況下沒有任何求生與反擊的能力。

面對騎態控制最主要的求生取位包含以下要素：防禦性挺腰抬臀、身體側轉、阻擋對方髖部以及兩腳分腿穩固。如果能在遭遇騎態時盡快完成這些步驟，就可以反過來影響對手控制的穩定性以及減少對方攻擊的選項，這些同時也是任何求生取位追求的主要效果。

騎態求生取位單人演練

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遭遇對手騎態控制時，最首要避免的錯誤就是讓身體仰臥躺平，為了達到求生與逃脫的目的，應該要盡快將身體轉到側面。在我的教學中會將這一系列的轉身動作編排到暖身流程中，讓學生可以反覆練習增加肌肉記憶，藉由下列的單人求生演練動作，就可以大大提升你在下位的求生與逃脫機會。

練習快速進入求生取位

承上所述，在遭遇對手騎態控制時，必須盡快的讓自己轉換到側身的求生取位。在實際對抗中，你必須在對方搶到騎態上位到重量完全下壓之前的短暫時間內盡快完成轉換，只要能搶先對手一步達到求生取位，就能破壞對方騎態控制的穩定性，才有利於發動後續的求生策略。

在平時和同伴練習這項技巧時，可以試著模擬實際情況，讓對手從半防禦（half guard）、過腿越位（passing the guard）、側向壓制（side control）或浮固（knee on belly）的情況下再轉換到騎態。

一開始可以先以較慢的速度來切換，讓自己習慣由仰臥轉換到求生取位的時間點，接著再互相配合提高壓制的速度，讓自己練習如何在最短的時間點進入求生取位。當你經由練習能越快完成轉換，就越能減輕對手騎態控制所帶來的壓力。

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破解頸部控制

在實際對抗中，先不管你完成騎態求生取位的速度是否夠快，對手都很有可能進一步抓住你的衣領進行勒頸或者其他控制技巧，主要還是因為對手的騎態控制被你的求生取位影響，身體重心無法穩固，同時下半身又受到你的雙手阻擋，別無選擇的情況下會優先進攻你空出來沒有保護的道服衣領。

但這個動作通常會在你的預期之中，你可以允許對方單手抓到衣領，但要在對方另一手跟上之前立刻做出反應。面對正面的勒頸控制，最基本的防禦原則就是將臉部轉向對方控制手同側的手肘方向，只要你能抓到準確的反應時間，就能立刻阻擋對方的勒頸動作與壓力，因此改變頭部的面向是讓勒頸控制無效的重要關鍵之一。

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勒頸求生常見錯誤動作

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面對側騎乘（技術騎乘）的求生取位

基本騎態控制的求生取位的優點，在於可以誘導對方出手抓住衣領，讓接下來銜接的逃脫動作更容易執行。然而有經驗的對手很有可能會察覺到你的意圖，而主動變換取位來避免你使用肘撐逃脫，也就是轉換到側騎乘控制（或稱作技術騎乘）。

側騎乘式相當有優勢的控制取位，非常適合銜接到十字固定、背後裸絞或直接搶到背後位控制對手，不過同樣也會有專門對應側騎乘的求生取位，主要目的是為了避免對方使用上述的降伏技巧，並再次取得更適合逃脫的身體位置。

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遭遇騎態常見錯誤動作

雙手伸直試圖推開對手

柔術初學者剛開始遇到騎態壓制，通常會是相當恐懼的經驗，我到現在也都還記得幾次遭遇大重量對手，騎態控制的壓迫感與恐慌，因此初學者在被騎態控制時通常會基於逃避的反應，直覺地伸出雙手推向對方希望能減輕身上的壓力，但這樣的做法不但不會使你更輕鬆，反而會因為下面四個原因讓你陷入更危險的情境：

雙手伸直的情況下，對方可以很輕易的切換到十字固定 因為你的雙手伸在前方，並無法有效阻擋對方身體往上控制到更不利的胸口騎態位置 因為你的雙手撐直，會讓對方更容易把體重透過雙手壓到你的身上，讓你的背部完全貼死在地面 因為你的身體完全貼在地面上無法移動，對手可以很輕易地選擇任何角度的攻擊來達成降伏。

所以騎態的求生訓練中，首先要改掉的就是伸直雙手的直覺反應。

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試圖雙手下圈臂環抱對手

初學者可能會認為在遇到騎態壓制時，直接環抱對手是不錯的選擇，乍看之下似乎可以讓自己避免掉被勒頸的危機，但對手可以直接對你環抱的手臂採取肘關節技控制，同時因為失去了前臂的阻擋，對方也可以進一步往上到更高的騎態位置。

此外有經驗的對手，甚至可以將體重直接壓在胸骨下方橫隔膜的位置（下圖B），刺激太陽神經叢讓你更加喘不過氣，綜合上述原因在練習騎態求生時，也要避免直覺反射地去抱住對方。

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書籍介紹

本文摘錄自《JIU-JITSU University 巴西柔術教本》，旗標出版

作者：Saulo Ribeiro、Kevin Howell

譯者：林晉利、萬明岳

講到格鬥就很暴力嗎？非也非也，巴西柔術獨特的地板纏鬥技，能讓體型較小者利用槓桿原理發揮以小搏大、四兩撥千斤的力量，因此在台灣已有許多運動中心開設訓練課程，例如『台灣巴西柔術學院』、『降龍總武運動訓練館』……等等，是一般人都適合學習的格鬥術。本書從求生、逃脫、防禦一路到突破與降伏，讓您完整理解巴西柔術的精髓與對戰策略。若您本身學過或正在學習，利用本書與課堂對練相互印證的效果會更好。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航