捷運色狼出沒！對陌生人襲胸會面臨什麼刑責？

最近在捷運文湖線出現了襲胸之狼。

上下班時間因為人潮眾多，車上的乘客通常都會擠在一起，然而這時卻出現了圖謀不軌的色狼，趁著乘客們都會擠在一起時，以包包作為掩護，向面對她的女高中生出手襲胸，女高中生原本以為只是人多造成推擠，但發現對方明顯是故意出手性騷擾，因此嚇得報警。

慶幸的是，這名色狼因為連續幾天都在同個時間、地點出沒，很快就被警方發現並帶回調查，避免出現更多受害者。

這種趁著人潮擁擠就做出性騷擾行為的色狼真的很糟糕！還好這名女高中生非常勇敢也非常機警，立刻報警處理，並且也有給出特徵，讓警方能迅速逮人，這樣冷靜處理非常值得鼓勵。

而這名色狼的襲胸行為可能會面臨什麼刑責呢？

《性騷擾防治法》第2條有明定性騷擾的定義：「指性侵害犯罪以外，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，且有下列情形之一者：一、……二、以展示或播送文字、圖畫、聲音、影像或其他物品之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害他人人格尊嚴，或造成使人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，或不當影響其工作、教育、訓練、服務、計畫、活動或正常生活之進行。」

因此，只要是有讓對方感受到冒犯、心生恐懼，無論是以文字、聲音、影像甚至是動作，都可能會成立性騷擾。

如同前面對於性騷擾的定義所說，襲胸就屬於是一種性騷擾的行為，因為該動作已經冒犯到了通勤的學生，而在《性騷擾防治法》第25條有規定：「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、 擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。」

除了襲胸外，趁人不注意就觸碰別人的臀部或是較為隱私的部位，也都是屬於性騷擾的範圍。因此，這名捷運的襲胸之狼很可能因為自己的不當行為，而面臨到罰金甚至是有期徒刑的處罰。

大家如果遭遇到性騷擾時，可以直接在當下大聲阻止對方，引起旁人注意，使對方能因此停止動作；萬一對方逃脫了，如果可以，盡量記住對方的特徵並立刻報警處理，讓警察能夠在短時間內揪出色狼，不只能容易找出這個性騷擾者，也能阻止更多性騷擾事件產生，保護更多的人！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航