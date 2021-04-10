【東南亞週報】緬軍鎮壓人民不停歇｜李顯龍接班人王瑞杰宣布不接班｜越南確定「四大支柱」領導班底

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第113期，為讀者挑選2021年4月3日至4月9日期間，有關緬甸、越南、新加坡、馬來西亞、汶萊、印尼與泰國的六則東協區域大事。

緬甸｜軍方對少數民族停火一個月，鎮壓示威群眾力道不減

隨著少數民族武裝組織合流反政變，緬甸軍方3月31日透過國營電視台單方面宣布，自4月起停火一個月，但停火對象不包括破壞政府安全及行政運作者，安全部隊仍持續鎮壓示威群眾，並關閉國內無線網路服務，甚至通緝異議名人。

緬甸少數民族武裝組織包括克倫民族解放軍（Karen National Liberation Army）、克欽獨立軍（Kachin Independence Army）、若開軍（Arakan Army），相繼表達支持反政變的立場，除派員保護示威群眾、攻擊軍方哨所並切斷其補給路線之外，更稱軍方若是不停止殺戮，則誓言加入這場「春季革命」。對此，軍方遞出橄欖枝，宣布4月停火一個月，避免少數民族武裝組織與反政變勢力結盟，組成一支「聯邦軍」（federal army）與軍方抗衡。

然而，緬甸軍方的停火對象並不包括破壞政府安全及行政運作者，安全部隊仍持續動用武力鎮壓示威群眾，軍方領袖、國防軍總司令敏昂來（Min Aung Hlaing）更辯稱，示威群眾所號召的公民不服從運動意在「摧毀」這個國家。同時，為防堵示威活動持續擴大，軍方下令關閉國內無線網路服務，甚至針對異議名人發布通緝令。

由法國、希臘、立陶宛署名、聯合國數十個會員國共同簽署的聲明表示，對記者及媒體工作者的困境「深表關切」，強烈譴責軍方任意騷擾、逮捕、拘留人權人士及其他公民社會成員，並抨擊軍方以關閉網路作為箝制資訊流通的手段。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為4月3日，仰光的抗爭者使用自製的氣槍防備軍方的追捕

新加坡｜王瑞杰閃辭星4G領導人，不接任下屆總理

原本被定位為接任下屆新加坡總理的王瑞杰，4月8日以年齡與健康因素為由，致函總理李顯龍請辭星國第四代（4th Generation, 4G）團隊領導人物。此政壇震撼彈被視為星國接班計畫的一大挫折，不過李顯龍與30位政要高層皆表示理解，李顯龍預計將繼續擔任總理至「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）疫情解除，讓執政團隊有足夠時間討論出新的接班人選。

王瑞杰目前擔任星國副總理、經濟政策統籌部長與財政部長，請辭4G領導人物後，將在兩週後的內閣改組中卸下財政部長一職，但將留任副總理與經濟政策統籌部長。王瑞杰也將繼續擔任人民行動黨第一助理秘書長、國立研究基金會主席與新中雙邊合作聯合委員會聯合主席。

王瑞杰在致函李顯龍的信中提到，他今年已經60歲，新冠疫情衍生的危機過去後他就60多歲，雖然屆時還算旺盛期，能做不少事情，但比起前三位總理接棒的年紀（李光耀35歲、吳作棟49歲、李顯龍52歲），他如真的接棒，跑道會太短。他認為星國需要更年輕的領導人，來帶領新加坡在後疫情時代重建、邁入下一個建國階段。

王瑞杰2016年時曾經在內閣會議上急性中風昏倒，被醫療團隊救回一命且逐漸康復。2018年擔任人民行動黨第一助理秘書長，現任貿工部長陳振聲為副手，「王陳」基本上已成為4G領導核心。2019年出任星國唯一副總理，成為李顯龍接班人的態勢已大致底定。雖然他認為目前身體狀況不錯，但當前國際情勢將對下一任總理帶來巨大挑戰，在與家人討論後決定退出4G領軍位置。

Photo Credit: 中央社 圖為新加坡副總理兼財政部長王瑞杰

越南｜14屆國會11次會議落幕，確認「四大支柱」領導班底

越南第14屆國會第11次會議3月24日至4月8日在河內召開，會中選出國家主席、總理、國會主席等職，重要領導職位「四大支柱」已確認成形。越共總書記由阮富仲破例連任；總理阮春福也破例未在65歲卸任，轉而接任國家主席，這是越南首次有總理轉任國家主席。總理由范明正（Phạm Minh Chính）出掌；河內市委書記王廷惠（Vương Đình Huệ）則出任國會主席。

阮春福以97.5%的高得票率當選國家主席，在4月5日宣誓就職表示越南會持續創造奇蹟，變成富強國家。阮春福在擔任總理期間，於經濟發展與防疫成效上交出漂亮成績單，紐西蘭威靈頓維多利亞大學（Victoria University of Wellington）越南政治學者Nguyen Khac Giang表示，其任國家主席是實至名歸；而接任的總理是否能保持高經濟成長為世人關注焦點。此外，如果阮富仲提早卸任，身為黨內二把手的阮春福相當有機會成為總書記。

總理由越共中央組織部部長范明正出掌，范明正宣示，除了將致力於維護主權與領土完整、促進經濟成長，也會持續推動反貪運動。范明正曾任廣寧省書記、公安部副部長，2015年成為中央政治局委員。日經分析認為，范明正的出線與河內近年嚴加控制言論和社群媒體方向相符。澳洲新南威爾斯大學東南亞專家塞耶（Carl Thayer）則指出，范明正政治歷練較淺，是否能有效勝任總理一職有待檢視。

Photo Credit：AP/達志影像 從左至右為阮春福、阮富仲、王廷惠和范明正。

馬來西亞、汶萊｜慕尤丁出訪汶萊，兩國將合作開發油田

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）4月4日抵達汶萊，展開為期兩天的訪問行程，雙方領導人除商討建立互惠綠色通道（Reciprocal Green Lane）、疫苗外交、強化經貿合作等事項，也見證兩國在石油及天然氣領域合作的重要里程碑。

慕尤丁此行係應汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Hassanal Bolkiah）之邀，出席第23屆馬來西亞–汶萊領導人年度諮詢會議，這也是雙方領導人首次在該會議框架下會晤。馬來西亞外交部在文告中指出，該會議是兩國共商雙邊、區域及國際議題的最高平台，雙方領導人欲藉此深化兩國關係並促進後疫情時期的合作。

根據聯合聲明，雙方領導人主要達成以下共識：同意建立互惠綠色通道，在落實防疫措施的前提下，促進商務及公務旅行；擬針對外交人員、留學生、僑民進行互惠疫苗接種安排，且相互承認疫苗接種證明，以利人民往來；持續強化農漁業、教育、貿易、旅遊等領域的合作。

此外，雙方領導人亦見證馬來西亞國家石油（Petronas）與汶萊國家聯合秘書處（Brunei National Unitisation Secretariat）簽署合作協議，共同開發Gumusut-Kakap及Geronggong-Jagus East兩處離岸油田，是兩國在石油及天然氣領域合作的重要里程碑。

印尼｜豪雨引發土石流，超過150人死亡

熱帶氣旋塞洛亞（Seroja）在印尼東南部和東帝汶降下豪大雨，引發洪水與土石流災情，造成超過150人死亡，隨著搜救作業進行，傷亡人數仍持續上升。

熱帶氣旋塞洛亞於3月底至4月初在印尼東南部、東帝汶帶來豪大雨量，引發洪水與土石流災情，6日往印度洋移動，但大雨仍持續影響。印尼氣象局表示此次熱帶氣旋非常罕見的直擊陸地，因而造成嚴重災情。國家災害應變總署也呼籲民眾留意岸邊高浪。

印尼西努沙登加拉省、東努沙登加拉省地區以及東帝汶遭重創，至少1萬多人流離失所，2千家戶建築遭破壞，其中包含醫院等機構，路橋等基礎建設也被沖毀。佐科威總統立即召開內閣會議，下令加速災民疏散與電力、物流修復作業，並責成氣象局加強對極端氣候的監控與警報發布，以確保民眾身家安全。

印尼倫巴塔島更有居民遭土石流沖入海，除了搜救困難，當地醫療資源與人員不足，也是當下燃眉之急。倫巴塔地方政府表示，附近一些小島災後已無法居住，後續勢必得安排居民遷移。 在東帝汶，21人死亡、超過1萬名居民受影響，首都狄力（Dili）災情最為嚴重，總統府也成一片泥濘。當地新冠肺炎防疫中心、檢測所也遭破壞，疫情進一步擴散風險升高。

Photo Credit: 中央社 印尼東努沙登加拉省近日遭暴雨襲擊，佛羅雷斯島等地傳出土石流災情，至少60戶民宅受波及，受災人數仍在統計中，照片攝於4月5日。 （印尼國家災害應變總署提供）

泰國｜疫情再升溫，泰發布夜生活禁令

根據路透社報導，泰國公共衛生部官員4月8日表示，由於泰國首都曼谷的武漢肺炎疫情再次升溫，評估約需要再兩個月才能使疫情獲得有效控制，政府決定發布新一波夜生活禁令以遏止疫情再度擴散。泰國公衛部常務秘書奇亞提蓬（Kiatiphum Wongrajit）指出，政府預計將耗時約一至二個月再次收緊抗疫措施，而在首都曼谷的政策實施時間可能將更長，因為主要群聚感染區域都是在首都曼谷中心的娛樂區域。

泰國政府4月8日宣布，未來擬將在泰國首都曼谷以及40府暫時停止如酒吧、按摩店、及卡拉OK吧等夜生活場所的營業時間兩週，實施開始時間則仍尚未確定。泰國政府亦要求泰國各公司行號員工盡量在家工作，並呼籲避免非必要的旅行。

疫情升溫恰逢下週即將來臨的泰國新年宋干節活動，加上新發現來自英國B117變種病毒株在當地的傳播，使得疫情的控制更加雪上加霜。

Photo Credit: 中央社 曼谷疫情拉警報，包括泰國交通部長薩薩楊在4月7日確診感染武漢肺炎，多名內閣成員也因此必須隔離14天。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元