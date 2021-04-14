疫情期間補貼員工購買Switch？小細節成就大企業——信義房屋創造價值的三個方法

根據調查指出，1995年後出生的「Z世代」（現在約25歲），最在乎的前三大議題分別為：年輕人起薪與工作環境、社會的公平正義、國家競爭力。這意味著，年輕人是熱情有夢的，他們不只追求壯有所用，也期待一個公平與自由的環境，能發揮自身的天賦才華，為社會帶來正向改變。

今年24歲的Sandy，在信義房屋擔任仲介一年多。大學時念動物科學相關科系的她，進入職場前做了一個選擇，決定不留在實驗室面對冷冰冰的數據研究，而是要發揮自己喜愛與人互動交談的個性，到信義房屋做房仲業務。

「信義房屋保障新人底薪六個月、一個月五萬。對畢業新鮮人來說，很有吸引力，而且信義房屋是上市上櫃的大品牌，兼具企業形象和專業感，這正是我想要的。」Sandy坦言，自己當初做職涯規劃時，曾有些考慮點。最令她意外的是，真正到信義房屋後，才發現房仲工作和她想的不一樣：「在這裡我不只變得抗壓性變高、愈挫愈勇，也發現在這一行有很多事情不設限。在公司的企業文化底下，我學會很多，也發現自己可以和公司一起完成很多事，所以要更勇於突破和發揮可能性。」

透過一名年輕房仲業者的觀點，我們看見一個房仲產業如何跳脫格局，以三個創造價值的方法，為每個世代的人創造共融共好的環境、為人們實踐美好家園的想像。

Photo Credit：信義房屋

創造價值的方法一：透過企業，創造自己想要的世界

Sandy畢業求職的時候，正逢新冠疫情時代，因此年輕人的起薪與工作環境，是她最關注的議題；而信義房屋歡迎大學剛畢業、沒有不動產經驗的新鮮人加入，只要努力工作就能得到相應的報酬，讓Sandy相當認同。不只是薪水好，信義房屋對員工關心、對客戶貼心、對社會善心的積極行動力，更時常讓Sandy感到敬佩與自豪。

「我很喜歡公司『以人為本』的企業文化。因為唯有當企業願意去關心員工的生活品質、照顧到人們的心理層面，才會推動愈來愈多的正向改變，把影響力擴散出去。」

近年來，企業社會責任（CSR）愈來愈受重視，考驗著企業如何發揮自身的力量與價值，創造人們想要的理想世界。由於這股「理想」必須要跟著社會脈動接軌，因此企業勢必要有著對人們生活的關照、對人本的關懷。Sandy分享她在信義房屋的觀察，發現這間企業確實將理念付諸實行，並且和年輕世代所關注的的議題與價值觀不謀而合。

Sandy分享：「還記得女性員工到職第一天，公司就會送一個可愛的警報器，加強保護人身安全；像是這種小細節，就可以讓人感受到一間公司對員工的貼心與照顧。」從小細節到大政策，都不難看出信義房屋對職場性別平等議題的關心，例如在2019年，信義房屋聘任了首位女性獨董，並使女性董事佔全體董事席次達四分之一以上，就是強化性別友善職場、發揮堅強女力的實質作為。

針對環境議題，信義房屋也擬定氣候變遷預應措施。除了定期舉辦綠能宣導講座與活動，Sandy表示，每一個員工都有許多機會參與公司的環保政策；像是在今年的3月27日「世界關燈日」，公司便發信給集團同仁，請值班人員把店面招牌熄燈一個小時，響應減碳。此外，公司也會擇定營運據點進行碳中和計畫。2021年起，更是直接購買綠電，讓17家碳中和門市每年可以抵減超過20萬公斤的二氧化碳排放量，成為全台首家直接使用綠電達到門市碳中和的房地產業者。

其實，信義房屋一直在思考如何透過社區營造，積極推廣永續減碳。除了不斷集團同仁響應，信義房屋近期也向售電業者「瓦特先生」購買綠電，並以綠電為協助獨老、弱勢的「高雄市阿福食物銀行」支付全額電費等，透過實際行動關照地球環境與社會。Sandy相信，透過如此綿延不斷地互動與分享，自己也能作為信義房屋的一份子，一同跟著公司為員工、為社區、為環境帶來更多不一樣的永續可能。

Photo Credit：信義房屋 信義房屋總部大樓響應「世界關燈日、地球一小時」活動，每年都會關燈一小時實行減碳。

創造價值的方法二：資產有限，但是夥伴能創造的是無限

「一間好的公司，需要具備好的團隊。」Sandy分享了她對好公司的定義，是立基於一群有共同目標的人才，齊心進步成長。回顧自己還是新人時，Sandy受到公司很多幫助，她說：

「公司有個文化叫做『手心向下』，其實就是鼓勵員工去給予，所以學長姐都很樂意傳承經驗給我們；因為信義房屋鼓勵分享，更能創造團隊共融。」

其實，信義房屋打造友善職場的方式，就是緊扣著「以人為本」的精神，並深信：同仁是夥伴，不是資產。

「對於新人來說，完整的教育訓練真的很重要。信義房屋不但有線上課程，還有店長一對一教學。如果想要在外進修，公司也有『信福幣』可以補助。」Sandy所說的「信福幣」，正是信義房屋提供給員工的眾多福利之一，每年有一萬元的額度，可以用於添購全罩式安全帽、上健身房、買書，或作為子女托育基金等。

此外，信義房屋的員工訓練時數平均達45.19小時，體制完善有保障；多元型態的員工福利，也讓員工可以全人發展、身心共同成長。近期最為人津津樂道、羨煞旁人的福利，莫過於疫情期間補助購買Switch，這是為了避免同仁去健身房或運動中心等公共密閉空間、增加感染風險，因此新增彈性福利項目，補助員工購買室內家用運動器材，此舉不僅落實防疫，也讓員工兼顧身心健康，進而為工作保持穩定成長，兼顧生活品質與享樂。

以上種種能看出，信義房屋是聰明且懂得創造高價值的企業。因為唯有將同仁視為像家人一樣的夥伴，才能為人們打造出友愛友善的幸福家居。

Photo Credit：信義房屋

創造價值的方法三：看見每一個人的獨特性，打造互助需要的共好生活

一直以來，信義房屋致力於將「家」的概念推展至社區、城市、以至整個台灣。不僅長期推動社會公益事務，以行動照顧偏鄉長者，協助弱勢族群，關懷政府照顧不到的角落，回到「貼心服務」的價值核心上，信義房屋的客戶也能體驗到呵護備至的招待。

Sandy分享一次真實經歷：「有一次帶客戶看房，一整天的時間看了七間物件，天氣又熱，我就主動遞瓶裝水給他們。沒想到客戶非常感動，因為這是第一次有房仲帶看房子、還送水給他們。其實提供飲水、紙拖鞋、暖暖包之類的，對信義房屋來說是服務的標配；但對客戶來說，並不是每間企業都會注重這些小細節，所以會倍感貼心。」

如此的企業文化與員工訓練，造就了為什麼信義房屋總能提早一步提供不一樣的服務。無論是領先業界、走在法令之前推出「蟲蛀保障服務」，將購售屋保障服務品質更上一層樓；或是在固定每個月一次的社區服務中，見到臥虎藏龍的「信義人」發揮創新精神與天賦才華，以說故事、料理、書法等十八般武藝與社區連結，都在在展現出企業廣納人才的豐富多元性。

從關心一個人開始，到改變一個社區；從在乎細節開始，到影響這個世界。

這是Sandy在信義房屋親身學習到的價值，也是支持她持續在個人職涯上努力不輟的原動力。呼應年輕世代所關注的議題及社會真正所需，信義房屋發揮企業能量，履行「信義人→ 信義公司→ 信義社會」的成長道路，讓人人有機會從自身做起，在為企業服務的過程中進步，也對社會產生具體貢獻。尤其在當今全球逐漸重視ESG（環境、社會、企業治理）之際，信義房屋長期耕耘的成果也自然地反映在ESG評級上，成為全台第一的企業。

唯有找到自己的價值，才能創造價值。信義房屋為「Z世代」年輕人創造幸福感的做法，就是讓企業自身成為高價值的源頭、成為讓員工引以為傲的企業，讓每一位像Sandy一樣的年輕員工，都有機會藉由自己的雙手發揮社會影響力，找到屬於自己的價值與幸福。