比爾蓋茲新書中「更好的核能」，真是能源解方還是為了募資？

文：周世瑀（工人、英國雪菲爾大學政治學博士）

微軟共同創辦人比爾．蓋茲於2021年出了一本新書《如何避免氣候災難》（How to Avoid a Climate Disaster）。他在書中和接受訪問時強調，太陽能、風力發電為間歇性質，無法穩定供電，更不足以因應迫切的氣候危機。在現有技術中，只有「核能不受天候影響，一天24小時不間斷地發電」。

蓋茲同時宣傳他所有的泰拉能源（TerraPower）旗下的「行波反應爐」（travelling wave reactors ）和「熔鹽反應爐」（molten salt reactors）。他宣稱，有別於傳統反應爐，行波反應爐以用過燃料棒或天然鈾為燃料，避免核廢料無處可去。至於熔鹽反應爐則是冷卻劑和燃料都為熔鹽混合物，反應爐可於運轉時注入新燃料，毋須停機。

泰拉能源網站聲稱「開發先進核能不僅可以滿足成長的電力需要、減緩氣候變遷，更能使數十億人擺脫貧窮」。

蓋茲的論述在開發中國家備受矚目，然而觀點卻似是而非，以下僅就核能難抵極端氣候、「先進」技術仍為構想、核能如何燒錢等問題，檢視他的說法。

核能無法承受極端氣候

2021年2月中旬暴風雪侵襲德州，2月16日出現零下19度的低溫。該州老舊的獨立電網欠缺防寒能力，爆發大規模停電。當時發電量占比為11%的核電廠因冷卻水系統結凍，業者為避免反應爐溫度持續升高，爐心熔燬，被迫停機。

然而核電廠不僅無法因應暴風雪所帶來的低溫，更無法因應高溫。研究指出，氣溫每上升攝氏1度，河流水溫可能上升0.6至0.8度，雖然氣溫和水溫的變化並非線性關係，但反應爐一遇水溫超過監測標準，核電廠就得停機或降載，則是不爭的事實。

《紐約時報》指出，位於康乃狄克州的磨石（Millstone）核電廠於2012年8月中旬因長島海灣水溫高於標準的華氏75度——也就是攝氏23.89度——不得不停機。該廠反應爐機組始建於1960年。時報指出，設計者在此之前，從未想過，核電廠會因海水過熱停機。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國康乃狄克州磨石核電廠

美國不是特例，歐洲部分地區的氣溫於2018年達到攝氏48度。法國電力公司EDF因水溫過高，四座反應爐因此停機。這樣的情景也在國內出現。2020年6月15日，核二廠就因夏季海水高溫，決定降載。

此外，依賴河水提供冷卻水源的核電廠，可能會因久旱、河水水位低於廠區進水口，無法進水，必須停機。換言之，蓋茲所稱核能「不受天候影響」完全昧於事實。

發電量貢獻與電力調節貢獻已取代基載

蓋茲堅信，核電才能提供穩定的基載電力。然而所謂的「穩定的基載電力」是指無法靈活的供電，不需要用電時卻出現電力過剩，需要用電時，電力卻供應不足。

美國國家再生能源實驗室（The National Renewable Energy Laboratory）早在2012年的研究報告針對「核電=穩定的基載電力」、「再生能源無法穩定供電」的觀念提出了大相徑庭的見解。該研究涉及複雜的模擬，並經由140名學者同儕審查。報告結論指出，「從現今得用於商轉的再生能源技術發電，配合靈活的電力系統，就足以於2050年提供全美80%的發電量，並滿足國內各區每一小時的電力需求。」

而國際能源總署與美國國家再生能源實驗室合作於2018年出版《電力系統轉型現況報告》 （Status of Power System Transformation ）時已於第三章明確指出，今後規劃電力系統，應有效提升電力系統的彈性，故而應以「發電量貢獻」（energy volume contribution）與「電力調節貢獻」（energy option contribution）取代過往的基載觀念。

簡言之，蓋茲漠視用電需求和靈活供電， 認為核電才是唯一可靠的供電技術，完全背離事實。

先進反應爐終究只是想像

《華盛頓郵報》直言，蓋茲自2006年起著手開發「先進反應爐」至今，所稱的技術創新仍處於構想階段。

麻省理工學院一份名為「受到碳限制的世界中核能的未來」（The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World ）的研究指陳，泰拉能源行波反應爐有賴「燃料和材料技術的進步」，方能實現，但目前並未克服技術問題。

蓋茲大力推銷的熔鹽反應爐也是紙上談兵。

1960年代美國政府的橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）和英國政府所設立的原子能研究中心（The Atomic Energy Research Establishment）各自著手開發熔鹽反應爐（molten salt reactors），雙方時有技術交流，但兩國至1970年代始終未能克服技術問題，計畫不得不告終。因熔鹽具有腐蝕性，要興建熔鹽反應爐，首先得找到抗腐蝕合金，但問題至今懸而未決。

《華盛頓郵報》指明，泰拉能源於2016年獲得能源部4000萬美元的研究經費，又藉由能源部背書，使國會於2019年通過浥注泰拉能源2.21億美元的研究經費。然而泰拉能源自2006年設立至今，並未提出反應爐運作的數據供主管機關核能管理委員會審查。

只是蓋茲仍不滿意，因為興建一座實驗反應爐至少得耗資10億美金。他直言，「如果無法找到願意興建先進核電廠的國家，他的計畫必然會失敗，他會持續為泰拉能源籌集資金。與美國合作是就是他的戰略。」從這裡可以看出，蓋茲一心要以核能因應氣候變遷，名為關注氣候，實則藉由「技術創新」之名，大搞所得重分配，要求軍工複合體為他的投資承擔風險、挹注經費。

美國憂思科學家協會（The Union of Concerned Scientists）核安主任Edwin Lyman指出，蓋茲長年宣稱先進反應爐指日可待，一再誤導社會大眾，這種行徑與素行不良的核工業如出一轍，完全無助於因應氣候危機。

興建核電廠減碳最貴、最慢、最無效

至於蓋茲所說的「使用核能得使數十億人擺脫貧困」更是如同挖肉補瘡。例如美國喬治亞州的Vogtle 三號與四號反應爐的興建費用已從2008年的143億美元一路追加至現今的250億美元，工期一再延宕，歷經歐巴馬、川普、拜登執政，仍未完工。承包商之一的西屋公司更於2017年宣告破產。

美國不是特例。2013年英國政府與法國電力公司EDF 達成協議興建欣克利角C（Hinkley Point C） 核電廠。原定費用為160億英鎊，2020年完工。然而不僅興建費用猶如錢坑，於2021年追加至230億英鎊，完工日期更延遲至2026年6月。簡言之，從規劃到興建，該計畫歷經卡麥隆、梅伊、強森等三任政府，仍舊無法完工。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 欣克利角C的工程現場

《世界核能產業現況報告》（The World Nuclear Industry Status Report） 主要作者施耐德（Mycle Schneider）力陳，減緩氣候問題刻不容緩，所以每花一歐元，就必須考慮，這究竟可以最快減少多少溫室氣體。經考慮成本、效益和可行性後，核能根本不是選項，因為每個興建計畫都曠日經久。

換言之，每一歐元只要浥注於核能，就表示有限的資源無法用於更快、更省錢、更有效的方案，這只會加劇氣候危機。

《大亨小傳》的作者費茲傑羅 （Francis Scott Key Fitzgerald）曾說：富人行事作為與你、我不同。自泰拉能源創立至今，蓋茲從未透露他實際的出資金額，但他在華府頤指進退，要求國會浥注經費，動作不斷。他在新書巡迴活動表示，投資泰拉能源，無論是技術或是社會接受度都有風險。不過即使所費不貲卻一無所獲，他也無所謂。

蓋茲當然無所謂，因為多年來，他所宣傳的「先進反應爐」毫無蹤影，更遑論商業運轉，但他總能以引領創新的技術巨擘之名，劫貧濟富 。只要國會和能源部持續同意浥注他指空話空的「先進反應爐」，他燒錢的方式就會與核分裂一樣，費用到頭來仍得由納稅人買單，而氣候危機也因抱薪救火而加劇。

本文由綠色公民行動聯盟授權刊登，原標題為〈蓋茲的核電蜃樓〉

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航