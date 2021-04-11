我過去20年生活重心在印度、巴基斯坦，如今在天母體驗「偽移民」生活

自新冠肺炎疫情初起，輾轉一年多過去，許多世界公民的人生都從此轉彎乃至巨變；台灣，彷彿在世界的另一個平行時空，生活大抵維持正常，甚至瘋起「偽出國」，許多人因此得以重新認識台灣，就連旅遊界龍頭－雄獅旅遊集團董事長王文傑也說：「我心中的台灣地圖改寫了！」

筆者沒有閒情旅遊、跟風偽出國，倒是，也是疫情造成的家庭生活變調，在今年初進行了一場「偽移民」：離開已經生活近二十年的台北捷運藍線生活圈，來到北投、士林交接處的捷運紅線闖天下，至今還在全新的環境裡，適應全新的社區型態。

漸漸熟悉周遭地理、路況，慢慢融入附近商圈後，公事需要，經常得從上班的台北市士林區德行西路，越過中山北路，到德行東路另一頭的銀行、郵局辦事。

平常就是個喜歡散步的人，因此，只要不是情況緊急或體能太差，我便總趁著午休時間，把散步當運動、越過中山北路去，辦完事情再原路走回上班地點。

某日，天氣好，但體力不足，再次於午休時間啟程；銀行沒有什麼人，所以走路流的汗都還沒乾，氣也還沒喘過來，事情已經辦好。

當時，兩腿好痠，實在沒力氣再原路走回去，便以過去多年來的慣性思維，準備直接攔計程車。可，站在路邊愣了好一會兒，才發現那個看似繁華的地段，幾乎沒有什麼計程車在跑，這與過去不管在東區或西門町都是隨手一招就有計程車的便利節奏，實在不同。

左右一陣觀望與失望後，突然，有個公車站牌映入眼簾，「或許可以坐公車回去？」我在心裡想著，並且馬上打開Google map查路程。

手機顯示，走路13分鐘能回到原本的來處，而坐公車卻也要10分鐘，可見這公車是得繞好大一圈的。但，不管了，先坐再說吧，就當休息兼看風景囉。於是，很快也就跳上眼前來車606。

眼看公車一站又一站，不知不覺轉進入天母的中心地帶，把天母東西路都走盡了。都說天母商圈在沒落，看來是真的，因為，整條天母東西路，好多釋出的店面都掛著出租看板。

彷彿劉姥姥逛大觀園，我睜大眼睛努力認識眼前所有嶄新的一切。

公車輾轉進入一個壯闊的視野，「哇！也太壯觀了吧！」生平第一次來到、看到榮總醫院，忍不住驚呼！在這之前，一直以為台北的醫院最大、最貴是台大，原來，正是所謂的以管窺天。過去，總以為自己經常世界各地跑，自詡很有國際觀，眼下，卻對台北這塊已經生活了二十幾年、並不算大的土地如此陌生，真是汗顏。

接著，來到一個似乎是大站的公車亭，而且，好多人上車，眼睛迅速搜尋、看到站牌時，不禁大愣：「怎麼又是榮總？」

公車繼續緩緩跑著，一站又一站。

「咦？站名都一樣？商家也是才剛剛經過的？這很明顯，是回頭路啊！」腦海裡，一邊努力兜著這是怎麼一回事？一邊查看手機上的Google地圖，訝然發現，距離原本的目標，已經更遠，竟要27分鐘的路程。

待公車從天母西路越過中山北路，慢慢已經又開到天母東路的即將盡頭，一轉彎看到稍早才剛經過的新光三越之後，我終於跑到公車前面跟司機說：「先生，我好像坐錯車了？」

「妳從蘭雅新城上車，一直坐到榮總又坐回頭，坐了這麼久，現在才發現妳坐錯車了？」

不知是否因為自己是個戴頭巾的穆斯林、外型顯著的關係？還算此地「新移民」的我，並不知道自己是在哪一站上車的，可司機先生卻記得很清楚。

「這班車不是會經過德行西路嗎？」

「啊妳剛剛上車的地方前面就是德行東路，順著走過去就是德行西路了，妳幹嘛還要坐車？」

司機先生十分不解眼前的這個「馬路三寶」，到底是要去哪裡？滔滔問個不絕。

直到我告訴司機先生：「因為我剛剛就是從德行西路那邊走過來的，走得很累了，沒有力氣再走回去，所以才想說要坐公車……」

終於，司機先生了解情況，慢慢地，他在德行東路路口前的站牌停靠下來。

「妳在這一站下車，等一下坐616就會到了，記得，是616，不是606哦！」司機先生好心提醒。

「好，謝謝。」我也信心十足認為沒問題。

跳下車後，首先從包包找出15塊的零錢，接著，一邊等公車，一邊研究路線；等了好一會兒，公車都不來，抬頭一看跑馬燈，這才發現下一班616要在27分鐘後才會到站！

唉，我心想：「妳還是用走得回去比較快吧。」我把15塊錢扔回包包，哀怨上路。幸好，經過如此一番坐公車當休息，體力已經恢復不少，也就繼續走路當運動，順便認識這一路上的店家與環境。

在北投、士林交界處，意外發現的「世外桃源」：台灣戲曲中心。整體環境猶如倫敦小區「加拿大水」（Canada Water），午后總有歐洲學校的師生、家長，在此嬉遊、喝咖啡，滿滿的異國風情，增添「偽移民」的想像。我也經常趁午休時間來「遛大熊」｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

那天，就這樣歷經了一個「天母東西路看兩回」、「德行東西路走兩遍」的冬陽午後。

日子繼續天天過著，不久前，開車載著阿嬤級的同事，以同樣的路線往返於德行東西路之間，來回也同樣穿越過中山北路。這位阿嬤同事在回程時，才看到中山北路的路標，便悠悠說著他們以前有一首台語歌是這麼唱的：「中山北路走七遍」。

我說：「不是忠孝東路走九遍嗎？」

本以為是阿嬤同事記錯，但對照她說的是台語歌，而且只走了七遍，顯然與我的記憶是不同歌曲；阿嬤同事說她不知道忠孝東路走九遍這首歌，而我也不知有一首中山北路走七遍，倒是想起，約莫2年多前，和年輕同事們去唱KTV時，赫然聽到已經有信義區夜店走N遍之類的歌曲！顯然，已經又是另一個世代的集體記憶了。不知正在閱讀此篇文章的您，唱的又是哪一首？

「偽移民」生活，轉眼已經四個多月，在這士林、北投之交，除了往北慢慢融入大天母生活圈外，往南也終於第一次深入鼎鼎有名的士林夜市，期間還在裡面穿梭、迷路多次，切身感受經常出現在媒體上、關於士林夜市沒落的新聞。

天母與士林過去的風光，我來不及參與，因為一場大歷史的疫情，因緣際會偽移民至此，這才發現，過去將近二十年生活重心都在印巴世界的我，對於台灣許多民情、習俗，已經陌生地像個外來者。

目前，雖然無法像也算「偽移民」的宥勝一樣，直接在台中清水蓋一幢迷你屋，但，偽移民生活的新鮮、刺激與充滿可能的未來性，意外活絡了自以為老已將至的五感。

許多喜歡流浪、旅行的朋友，都已經一年多沒有離開過台灣了，不知他們是怎樣安下自己一身愛漂泊的靈魂？

於我，如今是將自己定錨在「偽移民」這個名詞想像裡，這段期間，不僅從中享受了「移民的虛榮」，在這同文同種的土地上，又不用為人生地不熟付出太多代價。不亦樂乎。

僅此，與所有將台灣視為「鬼島」的朋友共勉。在極度貧窮的印度、巴基斯坦，與極度奢華的倫敦都短暫住過後，我深深相信，台灣絕對是一個擁有自我發光體的「仙島」。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航