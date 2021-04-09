熱錢湧入股匯房「三飆」，朝野共識打房，「房地合一稅2.0」7月上路

「房地合一稅2.0」修正草案7日完成朝野協商，日前各黨和財政部未能達成共識，如「實施日期」、「回溯既往」等。如今，皆已達成最後順利三讀通過，將在7月1日正式上路。

法案明定短期交易，如個人、企業持有房地2年內出售所得，須課徵45％稅率；持有逾2年、未滿5年出售則課35％；但企業部分增訂排除條款，因財政部公告的非自願因素出售持有期間5年內房地，以及企業以自有土地與其他企業合作興建房屋，自土地取得日起算5年內完成銷售，可適用20％稅率。

國際熱錢不斷湧入 股價、房價與匯率狂飆

《中央社》引述中研院經濟所研究員周雨田指出，近來台灣經濟不甩疫情陰霾，穩健成長，台灣出現「三飆」的金融現象，也就是股價、房價、匯率都在狂飆情況，這是一項警訊，因為股市與房市繁榮是兩面刃，增加財富、消費但加深貧富差距。

大數據看房市資料顯示，2021年2月台灣各縣市房市表現，都會區及縣市的房價指數與交易量與去年同期相比皆上漲。房價中，六大都會區，尤以台南市漲幅最高逾11%，亦居全台之冠。其次，台中市也有近9%的表現。

非六都則以嘉義縣市房價漲幅為最高，達13%。北部則以新竹縣漲幅為突出逾9%，基隆市及苗栗縣分別落在3%左右；中部南投縣高達8%，屏東縣及雲林縣則為6%；最後東部，花蓮縣近3年房價相當穩定，後續發展值得留意。整體而言，2月全國各縣市呈上漲態樣，又以南台灣漲幅最劇烈。

《工商時報》指出嘉義縣市房價年增率居全台之冠，近期漲幅達10％以上。分析原因，與嘉義房價相對容易負擔有關。根據內政部2020年第三季資料，嘉義市的房價所得比為全國最低，嘉義縣也僅比基隆市及屏東縣高。顯示漲房價態勢已從六都蔓延到縣市，

房地合一稅2.0 政府阻熱錢炒房市？

《遠見》報導指出本次「房地合一稅2.0」修法，將「短期持有」的定義，由2年延長為5年。更重要的是，取得房地之起算日，可回溯自2016年，也就是「房地合一稅1.0」開徵那年。衝擊最大的族群是持有房地時間，落在2至5年的出售者，課徵稅率從20%上調至35%，繳交稅率增長幅度高達75%。

《遠見》引述住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，倒數這3個月影響最大，尤其是持有2年以上未滿5年間的「非自用屋主」。房地合一稅屬「所得稅」，也就是有盈利才課稅，與奢侈稅不同，因此，賣方的底線是獲利與稅差間平衡，寧可少賺也不賠。因此，特別留意，為搶搭6月底末班車，屋主願意讓利，成交量增加價格則上下震盪。待7月1日正式上路，屋主為避重稅，態度轉為「惜售」延長持有房地年限，屆時，市場恐量縮，價格甚至可能因物件減少而微幅上漲。

《中央社》採訪住商機構董事長陳錫琮則認為，政府打房，預售屋市場首當其衝，對不動產經紀業影響也不小，觀察對岸打炒房的經驗，目前看來成效有限效。在台灣，今年Q1六都買賣移轉量較前一季雖量縮14.5%，但北市房價仍成長2%。

賴水清在《房地合一稅對房地產之影響》論文中說明，房地合一稅制雖能減少有心人士對房地產炒作，然房地產為經濟火車頭，若不振對國內經濟也相對不好。尤其，當建設公司減少推案量時，下游廠商只能力拼轉型，轉往社會大眾民生消費產品。以長期來看，如何提平衡國內經濟與住屋市場結構，更為重要。

賴水清強調台灣住房須結構性調整，應從興建「社會住宅」，規畫適合坪數提供年輕或弱勢家庭居住，以只租不售方式減低負擔；都市更新計劃的相關法令也該與時俱進，使舊屋更新重建腳步加快，政策多管齊下才能使台灣住房問題從根本改善。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航