《在最暗處看見光》：給百元鈔、千元鈔都好，請儘量避開五百元

文：果子離

很多年了，每週同樣的時段，同樣一家按摩院，同一位師傅。久推成良師，自己也學會了。後來也會去別家多按幾次，去的都是盲人按摩院，師傅或弱視或全盲。有時候與師傅閒聊，有時候聽師傅與其他客人對話，對盲人的生活模式、心境，算是有了基本認識，所以讀畢飛宇的《推拿》，備感親切。

雖然自認對盲人生活尚稱瞭解，但有些事情還是似知非知，也會有所疏忽，例如付錢這件事。向來都按一小時，六百元，我喜歡給五百元、一百元各一張，以為便於收存。

錯了，知錯是在讀過《在最暗處看見光》之後。全盲的視障作者甘仲維說，一百元、五百元、一千元，比較這三種紙鈔，千元鈔比百元鈔約長1.5公分，這細微差距，明眼人不會注意到，卻足以讓視障者分辨其中差別，唯五百元，與其他二鈔差距較小，不好辨識，因此不論收或給，他都儘量避開五百元。

我這下才恍然大悟。此後按摩前一天我都會換好百元鈔，按摩後，給六張百元鈔票，按摩師發現我的用心，很高興，說，比較喜歡一張一張的百元鈔。

《在最暗處看見光》的作者甘仲維，1980年生，是台灣第一位失明後取得資訊領域博士學位的視障者。在視力出問題之前，他是台積電資訊工程師、Yahoo奇摩首頁製作人，意氣風發，前途光明，卻因急性青光眼，生命逆轉，29歲發病，視力漸弱，31歲全盲。

這麼年輕。但關鍵就在「年輕」兩個字。

年輕人自恃青春年少，即使身體出現警訊也不在意，直到病發，就醫。年輕人抵抗力強，復原快，這本來是強項，卻也成為青光眼疾開刀手術的失敗因素。

這是怎麼回事呢？甘仲維在書中細說從頭。每天工作超過十小時的他，不時為偏頭痛所苦，且發作頻率愈來愈高，年輕嘛，止痛藥吃一吃，就撐過去了。去醫院求診，也被當成頭痛處理，頭痛醫頭，沒想到可能是眼睛出問題，病患自身也未警覺。病發那一天，起床後偏頭痛如常，不同的是接下來視力愈來愈模糊，眼睛愈來愈不舒服，到醫院掛急診，眼壓高到儀器測不到。

年輕是本錢，在醫療時，卻是障礙。動手術，在眼睛結膜處切開一個開放式傷口，用手擠壓眼球讓房水（房水是位於角膜與虹膜之間的液體，具有維持眼壓的作用）順著傷口排出。起初手術順利，不料一個月後回診發現，他太年輕了，身體組織復原能力太好，手術切開的結膜傷口癒合很快，房水無法如期排出，眼壓再度升高。

眼壓升高，頭痛劇烈，受不了，掛門診，醫師以細針刺入眼球（哇），再擠壓眼球，讓房水滲出。然後又是年輕惹的禍，早上戳開的傷口，朝不保夕，晚上又癒合了，只好再度求診。如是者周而復始，直到不宜再針刺，只好再度手術，動了十一次手術，最終無力回天。（除了正統西醫，死馬當活馬醫，傳說的神級中醫針炙、保健食品，以及吃牛蛙、對香爐念咒禱告等奇門偏方，散盡存款，全部無效。）

全盲之後，生活從窒礙難行到後來獨居自理，其中辛苦，外人難以想像。有些細節，看了書才知道。例如，全盲者的穿著，衣服如何配色？甘仲維說，在標籤上做記號，剪下標籤左下角，代表白色衣物，右下角是黑衣，觸摸缺角即知色澤。洗衣服時則儘量同色衣物一起洗，好依顏色深淺收納。又，聽說現在智慧型手機有可辨識顏色的App。

書中提到一種特異功能，值得一記：視障朋友有種獨特感覺，叫做「障礙覺」，例如靠近某物或有人靠近，就會感受到壓迫感。有一次甘仲維到電台錄音，開播前和現場工作人員一個個打招呼，但總覺得有人漏掉，他詢問還有誰在場嗎？聽到「沒有啊」的答案，他只好趕緊轉移話題。

這事就寫到這裡，戛然而止。從這一小段便可知，甘仲維是很善於敘述的作者，感覺有人但卻沒人，那是什麼？不好對現場人員明講，也不多給讀者知道。適度留白，餘味回甘。

另外甘仲維對地震預感奇準。種種特異功能，或許因人而異，但我也聯想到，武俠小說那些盲俠，如柯鎮惡、花滿樓，除了聽音辨位，或許就靠「障礙覺」，避開許多暗算、攻擊吧。

除了重建生活秩序，書中也敘述，全盲後的甘仲維，如何向學校爭取續讀博士學位，並克服萬難，完成學業，成為交通大學資訊管理所博士。

我們多數人幸運的都非身障者，然而，等人老了，耳朵背了，眼睛花了，走路慢了，形同廣義的身障，到時會面臨很多不便，甘仲維有鑑於此，近年來極力宣導、推動無障礙社會，不只為視障與身障族群，也為因應高齡化社會。

五官之恙，最怕眼睛出事，偏偏現代人3C不離眼，眼疾高危險群已非中老人專利。讀《在最暗處看見光》，對視障者多一分瞭解之餘，也讓所有人心生警惕，用心護眼，留住一片光。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰