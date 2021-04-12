國家漫畫博物館的困境（上）：從研究、典藏等環節來看，政府對漫畫的認知有待加強

文：吳平稑（經營漫畫IG：格格俱樂部）

目前國家漫畫博物館（以下簡稱漫博）的籌備由台南國立台灣歷史博物館（以下簡稱台史博）承辦，自正式招募人員以來，已逾九個多月，若算上前台中市長林佳龍於2017年9月宣布建館計畫以來，也逾三年五個月，原訂於2020年底於建設中的國家電影中心開館，然而在該年5月卻宣布，因現任台中市長盧秀燕領導的市府無法配合空間動線規劃，需另選他址。

2020年10月，現任文化部長李永得協同八位各領域專業人員選定「帝國製糖廠台中營業所」與「台鐵新民街倉庫群」作為未來館址，硬體方面似乎才大致抵定。

Photo Credit: 文化部提供 李永得

在新址選定後，現任文化部長李永得曾表示他對漫博的期待，「帝國製糖廠台中營業所在交通便利性、空間現況都非常理想，希望能像京都漫畫博物館提供台灣民眾親近漫畫的場域，尤其閱讀空間的規劃更是重要，希望未來民眾前往國家漫畫博物館可以閱讀到全世界的漫畫，無論新出版、絕版漫畫都可以匯聚在這座即將被實踐的新館舍中。」

這份期待有兩個重點：

一：民眾親近漫畫的場域

二：世界新舊漫畫的匯集地

若比較目前漫博籌備小組七點發展目標（以漫畫為核心的跨域研究、建構漫畫知識論、培植專業軟實力、建立漫畫資源網絡、「漫畫演繹」行動蒐藏、全民參與漫畫、漫畫人才展演場域），並觀其願景（與民共享新型態博物館），會發現期待與發展目標願景的落差，尤其是在「世界新舊漫畫的匯集地」上，似乎並非籌備小組的發展重點。

又，若看到籌備小組發表於2020年11月的《漫射報》第一期，前台史博館長林崇熙為文寫道：「漫畫博物館要以虛擬（關係蒐藏、網絡研究、共筆展示）跳脫實體（博物館的場址、園區、庫房、文物、展覽、體制、員額、經費、計畫、採購、核銷、……），才有機會讓漫畫、漫博、及自己的生命自由翱翔。」

我們不禁問起，漫博籌備的目標與定位到底為何？與現任文化部長乃至民眾的期待是否相符？

當前漫博籌備的典藏疑慮

無論哪個類型的文物，世界各地對博物館的要求，首重是「典藏」；法國唯一一座安古蘭漫畫博物館，其前館長Thierry Groensteen也曾提到，一個受人景仰的博物館，最重要的是館藏。我在〈使對話成為可能 ：博物館作為公眾的漫畫烏托邦〉一文中也已闡述「典藏」功能的普遍性與重要性。

然而，從前台史博館長林崇熙撰寫的文字中，卻看不見文物典藏的功能；而就漫博小組的七點發展目標上，與典藏有關的「『漫畫演繹』行動蒐藏」，也未見更多的概念闡述與論證。於是，我們也更加疑惑，籌備小組帶給民眾的，會是一個怎樣的漫畫博物館？

因為籌備小組內部釋出的訊息不多，目前僅能夠透過漫博籌備的臉書、Instagram，以及《漫射報》、實體活動，來理解籌備小組在典藏方面的努力，而我們也只能從中來對照漫博的目標是否有被執行。

目前相關文物典藏，是從2020年5月文化部交由台史博承辦籌備事務後，所擁有的5,422件文物，含有漫畫家手稿、圖書雜誌、印刷品；而已有數位建檔漫畫條目有1,531筆。這之中有多少件屬於手稿、圖書雜誌及其他物件，似乎沒有更為詳細的列冊供民眾查找，所以也無從知曉較為迫切收藏的老漫畫家原稿、印刷品是否有被妥善處理，或是否已經與相關藏家溝通。

再加上，2021年2月初，紀厚博老漫畫藏家在臉書貼文，有意將老漫畫家原稿售出，甚至開放仲介給中國方面的買家，令關心漫畫者感到詫異與質疑，是否目前籌備的狀況不明朗才有此事件發生。畢竟，自建館消息釋出以來，各界不斷強調紀先生的收藏勢必會豐厚漫博的資料，若是讓藏家想脫手這些文物，是否是因為漫博的不確定性受到質疑，才有此打算？（目前紀先生的臉書貼文已撤）

此外，從籌備小組2020年10月初的臉書貼文中，也可以看到學者李衣雲的留言，對籌備小組提出不少質疑。如果說籌備小組內部的典藏工作事實上是順利運作中，那為何針對「典藏」的質疑仍不斷呢？當然，民眾首先會懷疑前台史博館長林崇熙對漫博的定位，但除此之外，我想在對外溝通方面，館藏進度的不公開透明，似乎才是民眾質疑的主因（雖然藉由《漫射報》介紹了「目前」館內藏品，但關於收購「進度」，卻有些未明）。

Photo Credit: 文化部提供 「國家漫畫博物館」經文化部重新選址後，初步選定台 中市「帝國製糖廠台中營業所」（圖）及「台鐵新民街 倉庫群」兩處作為設置地點；後續籌設工作會與台中市政府合作，籌設國家級的漫畫博物館。

因為我們無從得知，籌備小組搜羅漫畫文物的積極程度如何，每個月是否有從「哪些」藏家、作家收購「多少」原稿、漫畫雜誌等，又或是「哪些人」捐贈了「什麼」漫畫文物，籌備小組收購了「多少」國內外理論、期刊等等，與相關人士的接觸又是如何等，談論了什麼規畫等。

這些訊息如果能夠定期公開並列冊開放查詢，民眾對典藏的疑慮可能會減少，也能突顯籌備小組的專業程度。（因為從林前館長的文章來看，似乎有以「新型態博物館」之名，避開實體文物典藏的問題，而且若再加上現行籌備的目標設定，也並無著重在典藏，不免讓人懷疑。）

籌備目標設定問題

除了以上典藏的疑慮，正因為無從了解內部情況，我們無法也不敢妄加定論，只能從籌備小組的七點目標訂定與願景來討論整體漫博定位的問題。

首先是「以漫畫為核心的跨域研究」，跨域研究在漫畫論述中的確並不少見，也常是國內外策展的主流，像是「漫畫與時尚」、「漫畫與飲食」、「漫畫與電影」等跨領域的展覽都是常見的，甚至是目前台灣較常以「ACG文化」來討論漫畫的跨媒體結合，都反映出此主流論述。而從台史博2019年規劃的「民主學笑：政治漫畫在台灣特展」中，也會看到跨域在漫畫領域中，是台灣人對漫畫的主要想像（本展可以說是從政治史跨足到漫畫領域中）。

但必須謹慎注意的是，跨領域研究的前提，應是穩固「漫畫主體」的論說，也就是應該奠基在「徹底理解漫畫本質」的學問上，例如表現學、風格學等（館藏上就更需要網羅相關理論的國內外書籍）。因為若是沒有界定漫畫形式的演變，民眾容易分辨不清諷刺漫畫與連環圖畫的發展，也可能誤解漫畫用詞在各個時期所指涉的不同表現形態（如以漫畫映畫指涉動畫）。

因此跨域研究作為第一目標，或許可能導致民眾對漫畫的理解不夠完整或片面，漫畫媒介的在台灣發展也就容易與國際脱軌（如今就連中國也認識到漫畫本質的探索，在知乎上有諸多針對漫畫版面構成、分鏡的深度探討，而台灣仍多停留在跨域效果、IP討論，與國際接軌仍有距離）。

再來是第二項目標「建構漫畫知識論」，似乎也有些曖昧不明，漫博欲建構的，是建構漫畫「本體」的知識論述？還是以漫畫來「理解知識架構」？對此，以目前的社群貼文，小編在介紹漫畫作品時，以歷史、科幻、鬼怪來分類，看來似乎是以後者的想像來建構漫畫知識論；但在漫畫本身形式的探索，像是風格的由來、美學觀、歷史的發展等，社群貼文並沒有太多著墨，在《漫射報》第二期雖有試圖提問，但撰文者多聚焦在漫畫的題材，而非表現。

整體來看，漫博似乎對漫畫獨特於其他媒介的「版面構成」沒有更多的理解，且貼文也多半是呈現漫畫封面，民眾對漫畫的理解似乎不該只停留在封面與文字，也應有內頁分格的展示，幫助民眾瞭解漫畫美學表現。

當我再看到線上典藏網站論述到：「漫畫是以圖像為呈現，具備繪畫、敘事、角色三要素，能因敘事而令圖像帶有個別意義、令作品內容獨立且完整的資訊載體」，不禁眉頭一皺，此論述也適用於動畫、繪本等媒介，似乎並非漫畫獨有的要素。以上種種似乎都反映出，目前的籌備團隊在漫畫本質的理解上，是極為欠缺的。我們不能忘記，「研究」也是博物館重要的功能之一，對漫博的主體——漫畫——更需謹慎面對。

「培植專業軟實力」的目標也有些曖昧，一般博物館的功能雖然有「推廣、教育」的成份在，但專業軟實力想強調的會是哪個方面的專業？漫畫史知識？漫畫美學鑑賞？又或是創作能力？還是以漫畫來看待的知識？而在所有培植之前需要的研究、研究所需的文物若有匱乏，何來的培植專業軟實力？在深耕此目標之前，或許得先掌握漫畫產業、鑑賞的學問，才有辦法往下走，且須再思考博物館承擔的任務為何。

參考資料

備註

籌備事宜並非一篇文章便能全數說盡，仍可能有其他漏網的想法，也歡迎讀者多加表達意見。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航