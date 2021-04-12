島內散步執行長邱翊：連結夢想與產品服務的最重要關鍵，是尋找「How」

文：邱翊（台灣觀光地方創生協會理事、島內散步執行長）

不久前，在各地團隊聚集的台灣地域振興聯盟春酒場合，聽到一些經驗分享：某團隊引進投資人，結果公司被奪走；另一個團隊，經歷了組織內部人才問題。

這或許跟人格特質有關。想加入社創、地創領域的人，通常主觀意識較強，包括我自己。這也讓我想到過去曾把自己規劃的行程上架在大平台，但成效有限。

這次，我看到許多新的團隊，大家都有滿滿的夢想及熱情、極具創意的服務或產品，但看到越多夢想，反而讓我擔憂。

用黃金圈法則檢視團隊運作

我想借用Simon O. Sinek提出的「黃金圈」（The Golden Circle）概念（而非定義），來說明我近期的觀察與心得。影片中黃金圈法則的重點是「偉大的領袖如何鼓勵行動」，它由內而外分別是Why、How、What。

Why指的是願景、使命，也就是你想達到的夢想、目標。你看到某個問題，想去解決它，驅動你建立這個志業或事業。你不斷倡議、行動，都是為了達到這個目標、完成夢想。

Sinek提出黃金圈，是要提醒領導人強化願景、使命。在我同溫層內的朋友剛好相反，比起一般商業組織、政府，他們絕大部分都有超級強大的Why，知道自己想要的是什麼，無可救藥地樂觀，努力往夢想前進，甚至也能論述，向人清楚說明自己的願景、使命，影響整個社會。

再看看最外層的What，我定義為「顯而易見的行銷方式，及最終產出的服務或產品」，如小旅行、策展、擾動、餐桌、體驗、設計、社群、書店、地方誌、農創商品、異業合作等等。我同溫層的朋友多以異於常人的角度看待事物，因此多數都能夠發展出極具創意的服務、產品及行銷手段，吸引大眾目光，打破該產業或地方的框架。

我的擔憂，在於有夢想也有創意的地方團隊，是否都掌握了自己的How。

問題出在How

我定義How是「可持續運作的支持系統」，是What與Why之間的路徑，包括策略、資源、組織文化、核心能力、市場分析、財務會計、管理工具等等。每一個項目都可以再細分成更多觀念、知識。在我的經驗中，How最不容易被外人清楚看見，團隊也常常在做What、談論Why時，找不到自己的How。

以島內散步的發展歷程為例。

一開始，我發現多數人看到的大稻埕，跟在地人的大稻埕不一樣。我想以在地人的視角，讓大家看到大稻埕真正的樣貌，改變大家對大稻埕的刻板印象。這是我的Why。

我用的方法是收費文化導覽服務（What），而當時多數的導覽都是免費或低價。我認為這是沒有人做過的事或者時機還沒到，當然就沒有做任何風險評估、市場分析，僅以個人直覺就開始做了，經歷許多錯誤。

Photo Credit: 島內散步提供

不知道如何攬客，所以在大稻埕開了間Hostel，一年後才理解Hostel跟Walking tour是不同的客戶。

原本鎖定外地旅客，結果大部分的客戶是台北人，因為台北人比較願意支付高額服務費。

我們每年設計100條主題導覽路線，打響了品牌知名度。檢討後，才發覺投入設計新路線的成本，並未充分創造實際經營效益。

前年島內散步團隊擴編，經歷許多人與人衝突，才學到建立清楚組織文化，能解決許多問題。今年的課題則是提高工作效率，明定流程、確立權責，運用各種管理工具及軟體，讓公司營運績效提升，創造超額利潤，夥伴才能有更好的薪資福利。

怎麼找到你的「How」？

我說這些，目的不是鼓勵朋友捨棄夢想，也不是說設計擾動、體驗行銷不重要，其實Why、How、What三者一樣重要。

我現在遇到相同觀點的夥伴談夢想、願景，一樣會非常開心；向大眾演講、接受採訪，傳達個人理念，仍很有成就感；團隊設計出獨特的服務或企劃，吸引媒體目光、客戶買單，會很興奮。

只是我會說服自己，靜下情緒，因為領導團隊建立一個可持續運作的支持系統，才是現階段最重要的課題。

Photo Credit: 島內散步提供

思考How的時候，我們不妨自問幾個問題：

你的策略是什麼？

如何運用有限的資源？

資源包含核心能力、人力、金錢等等，你的核心能力是什麼？

你有多少資金？有什麼方法可以募資？投資人？群眾募資？

以你的狀況，最合適的組織型態是什麼？協會、公司、合作社？

你想要找什麼樣個性的團隊夥伴？如何找到他們？要提供什麼薪資、激勵措施？

你的目標客戶是誰？如何知道他們是對的客戶？如何找到這些客戶？

你的產品或服務要放在哪個通路上銷售？如果是自己銷售，要如何建立網站，甚至系統？

這麼多的How，那麼How to find「How」？

我沒有一定的答案。每個產業、領域都不一樣。如果是已經成熟的市場，有明確標竿（benchmark），那麼就容易找到。如果是全新的場域，就需要在反覆嘗試錯誤的過程中，有意識地去找到How。

島內散步其中一項長期策略，是「成為台灣各地方的地方團隊，但不是複製台北觀點或過往商業模式，而是在地方長出它該有的樣子」。

我們正在協助幾個地方團隊釐清How，彼此目標是更深度合作，並把公司夥伴推回家鄉創業，即將在新竹、嘉義落地。

對於How有興趣的朋友，可以跟我聊聊，看看島內散步可以幫什麼忙，也歡迎大家提出問題或現況，一起討論。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航