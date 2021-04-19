《矽谷簡報女王用數據說出好故事》：若要幫助他人了解數據規模有多大，「精確」就不是重點

文：南西．杜爾特（Nancy Duarte）

正確說出數據規模：用聯想物來比擬數據

報告時會用到很大和很小的數字，有時大或小到令人難以理解的程度。對於肉眼都看不見全貌的東西，我們如何想像數字有多大或多小呢？

為了幫助觀眾理解，數據的規模有多大，請拿觀眾熟悉的東西與對比。當2018年媒體大肆報導，亞馬遜執行長傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）的身價時，科學家尼爾．戴格拉斯．泰森（Neilde Grasse Tyson）推文說：

沒有人特別問起，不過@Jeff Bezos擁有的1,300億美元，如果用一張張鈔票排下去，可以繞地球200次，再到月球來回15次，剩下的還可以繞地球8次。

哇，聽起來這筆錢真的好多喔。可是月球到底有多遠？在23萬8,000哩外。好吧，可是那很難想像。大多數人都只是凡人，從未在一次旅程中，到過那麼遠的地方。通常我們搭乘飛機，最遠大多1萬哩以內。如果泰森說：「1,300億用1美元鈔票疊起來，厚度是8,822哩，相當於橫越美國來回3.4趟」，這個金額會更易於理解。

另一個衡量貝佐斯財富的方法，來自《富比世》（Forbes）雜誌。他們為判定貝佐斯每年的收入，計算了他2017年和2018年身價的變化。用時薪來計算這筆金額，讓人比較好聯想。他的時薪是令人咋舌的447萬4,885美元，是亞馬遜員工年薪中位數2萬8,466美元的將近157倍。再細分，他每分鐘賺進7萬4,581美元，每秒鐘1,243美元。

我們現在用到的許多數字，深不可測到人類大腦無法具體理解的程度。2004年臉書Facebook）用戶達到20億。2018年蘋果電腦成為第一家，淨值達到1兆美元的公司。2018年12月，美國國債達到21兆9,700億美元。這些數字要怎麼理解？

傳達規模大小的感受

數據永遠要精確。但是如果要幫助他人了解，數據規模大到什麼程度，精確就不是重點。我們要找約略的比較對象，以便快速傳達數字的規模。

假如非得要精確不可，那這一章也許可以跳過。不過你也可能從中受益良多。在貝佐斯身價用鈔票堆疊的例子中，也許你會發現，美國財政部計算一美元鈔票的厚度（0.0043吋），是可接受的度量單位。或者你斤斤計較，對新鈔與已流通一陣子的舊鈔，有些微的厚度差距為樂，但是這對領會龐大數字並不重要，因為人們對一美元紙鈔的厚度已經有基本概念。

人們感受規模的方式

要幫助他人理解，某個數字多大或多小，有時並不容易。把數字與人們一般熟悉或可以聯想的東西相比，就能使數據變得更清楚。

等等，那重量感呢？

有些測量對象要小心去找合適的比喻對象，因為用直覺感受並不容易。

1.重量

儘管重量是商業上常見的測量對象，卻不像肉眼可見的度量，那麼易於聯想。重量大致是根據大小，在大腦產生感覺，可是經驗告訴我們，大小和重量不見得如我們預期成正比。一個大物件可能很輕。而且，我們往往無法想像與感受，自己無法舉起的重量。你可以感受一瓶水有多重，可是你能理解100萬瓶水的重量嗎？恐怕不能。

2.高度

高度比長度或距離更難聯想一點。我們對自己的身高有感，對接近我們視線高度的東西也有感。另外，有些高度因為時常看到，也近距離接觸過，所以可以實際感受得到，像電線桿、建築物的層樓高、足球的門柱等等。可是一旦超出我們熟悉的範圍，對高度就會失去直覺感受力。假設某東西有一哩高，除非你是飛行員，否則無法感受那是多高，因為沒有同樣高度的東西可以類比。

3.微量

在微量世界裡，一根人類頭髮和一粒沙子的寬度相差很大。可是我們的眼睛看不見，甚至觸摸也感受不到。除非你的工作常會用到顯微鏡，否則要比較微量規模的數量，根本難以想像。但是如果可以說明，在可聯想的尺寸裡，能夠容納多少極微小的東西，傳達出來的微量規模就不難想像。比方說1/5茶匙的水裡，就可能有多達10億個細菌。這樣我們就知道，細菌真的很小很小。只要讀者能看到或感受到，比光憑想像，更可以領會數字代表的意義。就算在圖表上標示數字，說明某個軸代表的規模有多大，讀者或許還是難以理解。請以能夠聯想的東西，來比喻規模。

連結數據與可聯想的規模

現在，看看你周圍的環境，比較各種物品的大小。設法找出大小差不多的東西，然後再找出比這些東西小1/2的物品。

接下來，想像不在你身邊、但大小相近的熟悉物品。不難對不對？我們大腦很擅長這麼做。圖表大多在展現數量，所以，請把數量轉換為其他尺寸的物品。假設圖表軸上的數字超過100萬，請把數字轉換為某種東西的大小。例如，某產品的銷量減少100萬件，那麼大數量的產品，可能足以把該公司業務團隊所在的大樓，塞滿一半。或是100萬美元的鈔票可以堆得多高，一張張舖得多遠，好讓別人可以意會，圖中的數量究竟有多大。

可聯想的長度

常見單位：直線的吋、呎、碼、哩、公分、公尺、公里。

可聯想的長度舉例：人的身高、手長、腳長；雙臂張開的長度、信用卡或車道的寬度。可聯想的距離有操場跑道、橫跨一州、二棟建築間的棟距、從家裡到辦公室的距離。

統計數字：賈伯斯在2008年推出MacBook Air時，宣稱它是「世上最薄的筆電」，厚僅1.94公分。

可聯想的比較：賈伯斯在展示時，從牛皮紙信封裡拿出那台筆電，以顯示它有多薄。

可聯想面積

常見單位：平方吋、呎、碼、英畝、哩、公分、公尺、公里。

可聯想面積舉例：足球場、籃球場、街區、都市範圍。日本的房間面積是以塌塌米數量來表達，一個1塌塌米大約3平方呎。地點通常以面積來衡量。

統計數字：大太平洋垃圾帶（Great Pacific Garbage Patch），面積超過160萬平方公里，成因是洋流把大量塑膠、人為垃圾帶到一大片區域。

可聯想的比喻：這一大塊人類造成的災難，有兩個德州那麼大。

可聯想體積

常見單位：立方吋、呎、碼、公分、公尺。

可聯想體積舉例：建築物、體育場、奧運游泳池、貨櫃、飛機。盡量用視覺和觸覺好聯想的東西。譬如飛艇，體積雖然很大，但是不能像飛機一樣，易於讓人聯想。

統計數字：蘋果iPhone 6s的包裝，與第一代iPhone相比，可以在空運貨櫃，多裝50％以上的盒裝數量。

可聯想的比喻：蘋果電腦指出，同樣一批貨，以前要4架貨機，現在只要2架貨機就可以運送，藉此把上面的數字，連結到二氧化碳排放量減少。

連結數據與可聯想的時間

在日常生活中，時間和速度經常有相互關係，都是很好的比喻來源。比方說距離＝時間x速度，所以傳達距離的好方法，是以我們熟悉的汽車或飛機速度，要行駛或飛行多久來表達。

須要多久

常用單位：秒、分、時、日、月、年、十年。很少人能夠體會一世紀這麼長的時間。

可聯想時間區塊舉例：工作時數、城市間飛行、一集情境喜劇、一場TED演講、微波爆米花、煮蛋。

統計數字：在我們公司，複雜的數據須要23至26小時來處理。

可聯想的比喻：從我們公司的系統中取出複雜的數據，用舊程序須要從紐約市飛到雪梨那麼久，還要再等一下才會完成。舊程序經過改善後，現在相當於從紐約市飛到洛杉磯的時間。

速度有多快

常用單位：每小時哩數，或前往不同地點須要的時間。

可聯想速度舉例：一眨眼、走路速度、開車速限、一趟雲霄飛車。比較難了解的速度有毫秒（millisecond），或中央處理器（CPU）的時脈速度。

統計數字：月球在26萬8,000哩以外，那到底有多遠？

可聯想的比較：宇宙學家福瑞德．賀爾（Fred Hoyle）說，如果以每小時60哩的速度向天上行駛，大約1小時就能進入太空。到月球須要4,000小時（將近半年）不停地行駛。地球到太陽的距離是926萬6,000哩，以每小時65哩的速度行進，須要177年才能抵達。

混合以及配對來比較大小、時間、距離

規模最常見的感受方式，是透過數量、大小、距離、時間、速度等度量方式。混合配對這些度量，是一種讓數字比較有感的方法。

1. 以大小（面積）相比：

度量：這一句開始那個小列點，相當於1/20（0.5）平方吋，1.27平方毫米。

比較：100萬平方呎可填滿將近31頁。10億可填滿3萬0,864頁，1兆呢？3,086萬4,197頁，這樣1本書有1.22哩那麼厚。

2. 以時間相比

度量：100萬秒是11.57天，10億秒是31.7年，1兆秒是3萬1,688年。

比較：如果從第0年開始，每天花100萬美元，要到2,740年才花到一兆美元。

3. 以距離相比

度量：1毫米大約是迴紋針、吉他弦、信用卡的厚度，感覺真的很小。比較：100萬毫米是1公里（約12個紐約市街區）；10億毫米是1,000公里，是賭城大道（Las Vegas Strip）長度（4.2哩或6.8公里）的150倍；1兆毫米是62萬1,371哩，可環繞地球25周。

在我們開設的課堂上，學員曾想出各式各樣瘋狂的數據比喻。例如有一位學員說：「如果領英的每次員工會議都在建議的刷牙時間之前開始，那麼與會者將有近1,250名員工。」（形容公司的夜貓族文化）另一位用追劇時間比喻她的數據：「可以連看552集《辛普森家庭》（The Simpsons）。」

書籍介紹

本文摘錄自《矽谷簡報女王用數據說出好故事》，商業周刊出版

作者：南西．杜爾特（Nancy Duarte）

譯者：顧淑馨

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想在數據當道的商業世界成功提案

——你得讓數字開口「說故事」——

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大數據時代，所有決策離不開數據。但數據不會說話，多少次看到滿滿數字的簡報現場，你發呆放空、昏昏欲睡，聽完後還不確定提案者的訴求到底是什麼？

「財星500強」簡報大師——南希．杜爾特，破天荒分析「跨行業、跨國界」頂尖數據簡報，總結「用數據說故事」創建過程與技巧，破解你「數據簡報≠視覺化簡報」的迷思，讓每次提案成功達陣、贏得商業先機！

「數據」可以指引決策者，識別商業問題或機會。要知道，你從數據中洞察到的資訊，可以為他人、團隊、企業理解今天必須採取的行動，或逆轉、改善未來的軌跡。即使商業決策都依賴數據，但「良好的溝通」卻是使用數據者的「最高技能差距」。亦即，使用數據越厲害的人，通常溝通能力非常差。這正是本書誕生的原因。

定義數據觀點→內化故事情節→凸顯數字簡報

讓職場簡報與提案無往不利！

四大重點教學：

抓出數據觀點：數據不會說話，必須由「人」決定「數據觀點」，利用簡單的「3個支撐點的決策樹」架構，一次搞定假設、論點、結論。 認識簡報格式：大家都以為簡報就是PPT軟體，大錯特錯！面對不同的場合、溝通者，簡報格式就要跟著換，讓聽的人立馬抓住重點。 認識各種圖表：告別雜七雜八的圖表，只要依循簡報格式，理解人類的「閱讀動線」，好的數據圖表一張就夠。 善用眾所皆知的譬喻來衡量你的數據，再帶入「3幕劇架構」來調整簡報順序，讓簡報故事化，有節奏的帶領觀眾到你的目的地。

數據溝通一點都不難，不管是把數據「人性化」處理、製作出符合主管閱讀或聆聽的簡報格式、提出自己的數據觀點、掌握溝通數據的語言與架構……，這本通通搞定。無論提報對象是決策者、同事下屬、利害關係人、顧客，都能逐一擊破，成功提案。

看完後你將學會：

數據就是數字而已，真的有必要把「故事」融入簡報中？→第4章

「說故事」是人腦處理資訊的最佳方式，只要應用「3幕劇結構」搭配上你的「數字演變」，就可以將故事力量注入數據中。

數據既然是統計、演算結果，為何不能直接展示這些數字→第5章

數據不會說話，你必須從數據中找到「目的、方法、訴求」來說服他人，這才是商業世界所謂的「數據觀點」。

主管想先看提案，是要給他投影片還是文件檔呢？→第8章

投影片追求精簡，文字檔講究詳盡，這時到底該提供漂亮卻資訊量不足的投影片，還是詳盡但篇幅繁雜不好閱讀的文件，其實你有「視覺文件檔」這個好選擇。

專業數據如何表達得讓大家都聽得懂？→第8章

數據只要過大或過小，甚至不常用的度量衡，聽眾就很難理解，因此簡報者傳達數字規模的「感受」，就是簡報是否得人心的關鍵要素。

如果簡報是傳遞壞消息，如何才能激勵人心？→第11章

商業簡報不只用來傳達好消息，也參雜壞消息。遇到布達壞結果的情況，你更應該用「說故事」的方式溝通，才能得到認同，讓大家一同面對。

本書特色

其他簡報書少見，總結、分析世界頂尖企業的數據投影片：作者團隊網羅世界知名品牌企業簡報，包括顧問、消費、技術、金融、醫療等產業，按圖表的種類，特別是按與數據有關的用詞來分類投影片，得出數據呈現與報告的最佳方式。 「職場簡報」必備案頭書：本書先從聽眾、決策者下手，分析他們想聽什麼、在乎什麼，並說明不同場合，該提供哪種簡報文件。讓你打破簡報迷思，做簡報前，先成為「懂溝通」的人。 一張圖，就能挖掘數據的問題與機會：作者利用大家熟悉的「3個支撐點的決策樹」，設計用一張圖就能搞定從「整理數據資料」、「編輯數據故事」、「提出數據假設」，到最後「給出數據建議」的簡報術。 學會怎樣「設計」簡報，「說」出你的建議：從各大頂尖企業總結出的結果，作者團隊找出如何「說」出建議的重要關鍵字，再加上經過強調、動線設計後簡報投影片，不但能吸引讀者一秒看到關鍵數字，還能跟著你的用字進入故事的高潮起伏。 完整、長篇呈現簡報案例：一場好的簡報，由如聽了一則精彩的故事。作者巧妙利用5場絕佳的簡報，讓你融會貫通之前傳授的簡報技巧，理解數據簡報可以如何運用與呈現。

※書中附上QR CODE連結，可以連結到作者的課外資料、以及2場簡報過程。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航