【圖輯】無懼腦溢血風險，九歲泰國男孩打拳賺錢改善家庭收入

在五個多月前因疫情限制，導致拳擊賽季停止後，九歲的泰國拳擊選手塔塔（Pornpattara "Tata" pechamurai），渴望重返拳擊場。

他賺的錢，是整個家庭的重要收入。

九歲的塔塔（中）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「所有來自拳擊的收入，包括定額底薪、小費，這一切都是給媽媽掌管。」這位瘦小的年輕拳擊手如是說。

「我很自豪能成為一名拳擊手，還能為媽媽賺錢。」

塔塔最近一次比賽是在去（2020）年10月，當時泰國第二波疫情爆發，全國禁止大型集會，導致體育賽事停擺。

塔塔跟媽媽與16歲的姊姊住在一起，她的姊姊也是國家青年隊的一名拳擊手。

他們家寄希望於塔塔的收入來擺脫貧困，並希望他能成為職業泰拳選手，或者有機會代表員警或軍隊上場，獲得更高的職銜和獎金。

塔塔的媽媽、40歲的艾恩蓬（Sureeporn Eimong）說：「他通常把自己的收入給我。」

塔塔的母親艾恩蓬｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「有時他會在打完拳後買玩具。」

在泰國，兒童拳擊和成人拳擊一樣受歡迎，比賽、節慶或廟會都有。據泰國職業拳擊協會統計，目前泰國約有30萬名15歲以下的拳擊運動員。

不過，一些醫學專家呼籲，禁止未成年人參加拳擊比賽，聲稱這可能導致發育不良、神經系統問題、腦損傷和殘疾。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

成為兒童拳擊手，獲得父母的同意是目前唯一的門檻。

「我不擔心拳擊。」艾恩蓬認為，拳擊手是訓練來保護自己的一項運動。「兒童拳擊運動中沒有太多的傷病例，我對這個運動體系很有信心。」

但事實上，並非如此。

2018年，塔塔參加了一場比賽，同場有一名13歲的男孩在拳擊場上，被擊倒後死於腦溢血。艾恩蓬說，那是裁判動作太慢導致延誤。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

泰國瑪希敦大學兒童與家庭發展研究所所長阿迪薩克（Adisak Pliponkarnpim）是一個研究小組的成員，該小組對250名兒童拳擊手進行了腦部掃描，其中一些人的腦部掃描，顯示出明顯的損傷，可能會影響大腦發育和智力水準。

阿迪薩克說：「我們可以清楚地看到，拳擊會造成大腦損傷。」

「那些在孩子八、九歲的時候，就要靠孩子賺錢的父母，應該捫心自問，他們到底想許孩子什麼樣的未來？」

一些泰國國會議員試圖禁止12歲以下的孩子參加拳擊比賽，但國會沒有通過相關法案；即使通過，也可能會面臨阻力，因為兒童拳擊很普遍，它會為許多家庭帶來收入。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

艾恩蓬說拳擊是她兒子生活的一部分。

她說：「我來自底層社會，賺的錢只夠維持基本生活，沒有存款、也沒有豪宅。」

「塔塔的未來，在於拳擊。」

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責任編輯：羅元祺

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