台中經典小吃「大麵羹」黏稠卻不用勾芡？加入這一味讓它久煮不爛

文：蔡幸儒

說起台中的在地特產小吃，除了太陽餅、麻芛與動不動就被「加爆」的東泉辣椒醬，「大麵羹（或稱大麵焿、大麵「米庚」）」更是台中的經典小吃。走出台南你還能吃到牛肉湯，離開彰化你也吃得到肉圓，但「大麵羹」這一味，卻幾乎只能在台中吃到。

大麵「羹」不牽羹，原名應是大麵「鹼」？

等待高湯煮沸，一把「大麵條」下鍋，小火熬煮至麵條吸飽湯汁、脹大。簡單調味，加入油蔥酥、蝦米、碎蘿蔔乾與韮菜，是大麵羹最常見的吃法。

但大麵羹雖被稱作「羹」，麵湯也常常如同一般羹湯一樣黏稠，不過其實多數的大麵羹卻不會加入勾芡「牽羹」的動作。

但為什麼不用牽羹、又叫做大麵羹呢？儘管大麵羹一詞的由來仍眾說紛紜，但有一說認為，大麵羹的「羹」字發音，其實起源於台語的「鹼（ginn）」字的，意即加了鹼的大麵條。因此吃大麵羹時會覺得有一種特殊風味，跟其他台灣傳統湯麵不一樣，其實那股濃厚的味道就是「鹼味」。

寬大麵條加「鹼」，讓大麵羹耐久煮

大麵羹所使用的黃色寬大麵條，屬於「鹼麵」的一類，與日本常見的拉麵或是油麵相同，透過加入食用鹼促使麵粉中的蛋白質與澱粉作用，藉以增強麵筋彈性外，也讓麵條澱粉能不易逸散、糊爛，較能耐久煮。

台灣大學食品科技研究所特聘教授葉安義說明，傳統鹼麵的製造法多是添加「硼砂」，但在硼砂被禁用後，現多以合法的食品添加物三偏磷酸鈉、碳酸鈉、碳酸鉀等取代之。

而也正因為加入食用鹼，讓大麵羹的鹼麵除了帶有濃厚的鹼味外，也促使麵粉中帶有的類胡蘿蔔素、類黃酮等變色，使得鹼麵顏色較一般麵條更黃。

為了讓大麵羹的「黃」更顯眼，部分業者會添加食用色素

依照一般製程，大麵羹的鹼麵已經會呈現比一般麵條更黃的顏色，但部分製麵業者常為了使鹼麵黃色色澤更為明顯均勻、增加賣相，而添加食用色素。儘管其多屬於合法添加，但仍建議民眾在選用麵條或是挑選商家的大麵羹時，可以選擇顏色偏「便利貼黃色」色澤、未添加色素的鹼麵產品。業者也應確實遵守食品添加相關規範，以免觸法。

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航