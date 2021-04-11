子非魚安知魚之不樂：是否有法律規範館保護水族館內的展演動物？

Xpark水生公園開幕，讓大家又多了一個假日出遊的選項。但卻傳出水母打結、鯊魚撞玻璃等動物自傷事件。這可以讓我們討論是否有法律規範這些水族館（展演）業者有要維持好動物們環境的義務呢？

展演動物，是需要申請的

關於動物保護的相關規範，大家最直接聯想到的就是《動保法》，水族館的海洋生物們被歸類在《動保法》中的展演動物內。

關於展演動物的部分，依照《動保法》第6條之1，規定須經許可以及具備適當設施的業者才能展演動物，違反的業者若未改善則會被停止許可且可能有罰鍰，但在《動保法》上並沒有規範具體上業者應該要有怎樣的措施來保護水族館內的展演動物。

動物展演管理辦法有更詳細的規定

要如何具體地保護展演的動物？在《動物展演管理辦法》內有更詳細的規定。

其中對於這些展演動物，業者除了要指定諮詢照顧的專門技術人員外，也要遵守提供符合動物習慣的環境、醫療、休息時間，以及不得以傷害方式作訓練。同時，也規範主管機關有義務每年稽查水族館內的管理情形。透過種種不同的方式，以確保展演動物的健康與安全。

Photo Credit: 律師談吉他

改善動物環境，需靠你我一起合作

《動保法》以及《動物展演管理辦法》，都有規定主管機關對於這些展演業者有主動的稽查義務，同時也有讓民眾檢舉的相關規定，目的是為了要讓人民與政府一起監督。

要注意的是在檢舉時，檢舉人必須留下檢舉人與被檢舉人的相關資訊，以及被檢舉人涉嫌違法的具體事項、違規地點及相關證據資料，以免到時變成烏龍檢舉，浪費無謂的時間也沒有辦法保護到可愛的動物們～。

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航