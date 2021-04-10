如何正確幫貓咪刷牙？手把手減壓教學步驟看這裡

幫貓咪刷牙是越來越多人擁有的觀念，但是各種刷牙工具琳瑯滿目，到底要怎麼挑選才對？怎樣才能正確地讓貓咪接受刷牙？還有好多貓咪口腔問題想知道？這次邀請到：恩亞動物醫院黃伊柔獸醫師，這些問題與刷牙方法一次告訴你！

錯誤的刷牙方式，容易讓貓產生其他問題

願意每天花心思幫貓咪刷牙很棒，但是如果沒有慢慢練習，直接把貓咪抱著就刷牙，很可能讓貓咪變得排斥刷牙，長期下來的慢性壓力，容易造成免疫力下降、或產生其他行為問題，所以非常非常不建議貿然幫貓咪刷牙！

因為對貓咪來說，突然被人類抓住，敏感觸鬚和嘴巴被固定住後，還塞入奇怪的東西弄來弄去，真的會被嚇到崩潰。有些貓會嚇到「僵住」不敢動，所以如果你的貓乖乖不動讓你刷牙，他也可能不是真的接受，有可能只是害怕到僵住而已。

貓咪刷牙法，手把手減壓教學步驟開始

要訓練貓咪刷牙，一定要把步驟拆得非常細，每天一點一點慢慢練習，也許要花個半年才能完成也不一定，但這樣可以確保他能夠在沒有壓力的狀況下讓你刷牙！慢慢來才會比較快，慢慢來才是成功的方法喔！

Photo Credit: 喵周刊 幫貓咪刷牙，一定要按照步驟，慢慢來，不要急！

利用響片來做刷牙練習

刷牙練習我個人推薦搭配「響片」訓練，因為響片是一種和貓咪正向的溝通方式，讓貓咪知道，做這件事情，會聽到響片聲音，就可以有好處，藉此鼓勵他當下的行為，也可以應用在更多的行為練習上。

如果你不想買響片，也可以用原子筆（按下去會發出喀的聲音），或是彈指/舌聲，或是直接說好棒～good～之類的。只是因為講話的方式有可能會有語調不同、或日常太容易聽到（說了好棒但平常時候不會馬上有獎勵），效果會比較弱一點點。因此，只要你家貓不是對聲音非常敏感（有些貓可能會被突然的大聲音給嚇到），還是很建議可以買響片（也比較好拿）。

刷牙練習時間與次數

刷牙練習每次1-2分鐘，或是每天一條肉泥的時間。

使用一個貓咪舒服的姿勢，無論是坐著、側躺、仰躺、背對你坐著…..只要是自在的姿勢都可以！我是讓貓咪面對我坐著的姿勢。

幫貓咪刷牙的練習

讓貓咪來到你面前，做出舒服的姿勢後，按響片、給零食 用手輕摸貓咪臉頰，按響片、給零食（之後依照進度換成B的步驟） 重複練習2的動作，3-4次 伸出食指讓貓咪碰到你的食指，碰到後按響片、給零食。也可以讓他握手或做其他很簡單的事情，轉換貓咪的心情 重複練習2的動作，3-4次，再用4的其他動作幫貓咪轉換心情 練習1-2分鐘後結束：或是吃完一條肉泥結束。要看貓咪的興趣＆意願

第一階段完成後，幫貓咪刷牙B1~7階段練習。

如果以上練習的步驟，貓咪都沒有出現：想把頭移開、想逃跑、僵住、突然舔毛等負面/焦慮/害怕感受、或是不耐煩等的行為，就可以往下個步驟練習。

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請一定要慢慢來，不要急，以免造成貓咪的負面情緒，導致練習進度又要往後退，必須花更多時間重新練習唷！

練習方式請依照A流程，並把第二步依照貓咪進度換成不同的B階段：

B.1：拿牙刷輕輕按摩貓咪的臉頰（讓貓咪不要害怕牙刷）

B.2：用手把貓咪的嘴唇微微往上拉，拉一下就立馬結束。如果他都不反抗，就可以慢慢增加成往上拉停留1秒、2秒這樣練習。

B.3：把牙刷輕點一下牙齒，就馬上給零食。如果都沒反抗，再增加停留的秒數、或是刷個2下

B.4：用牙刷2下給零食，建議先從犬齒開始，再往後面的牙齒刷。如果都沒反抗，再往下個進度

B.5：用手把嘴巴往上翻，用牙刷刷2下給零食，建議先從犬齒開始，如果都沒反抗，再往試試後面的牙齒

B.6：同進度5但牙刷刷的次數增加，變成3-4下，沒問題再增加刷牙停留的時間

B.7：最理想的狀態是，刷完全部的牙齒後再給零食，但每隻貓咪狀態不同，也可能需要每天練習並持續到半年（或以上），如果貓咪沒辦法接受刷玩才吃到零時，也不要勉強唷

千萬不要心急搶快，如果太想趕快完成訓練，很有可能嚇到貓咪，然後前面的練習就全部白費要重頭來過了唷，而且每隻貓咪的個性＆接受度不同，請仔細的用心觀察貓咪的細微反應為主。

關於貓咪牙齒的常見問題

貓咪們都很容易有口炎？

以目前的研究來說，貓咪口炎跟基因有比較大的關聯性，跟牙齒狀況不一定成正比。所以有些貓咪非常容易有口炎問題，但有些卻不會；有一口爛牙的貓也不一定有口炎。

我家貓咪有口炎怎麼辦？

已經有口炎問題的話，建議找專業獸醫接受完整的治療，並好好與獸醫生討論照護方法。由於口炎的成因比較複雜，刷牙清潔只佔其中一部分（有刷牙的貓也可能會有口炎），也不建議在沒接受完整治療前，貿然幫口炎貓咪刷牙，因此依照貓咪個體狀況，好好討論治療與照護方式是最優先的選擇唷！

貓咪刷牙的好處是？

刷牙可以減緩、甚至預防很多口腔疾病，尤其牙周病是所有不刷牙貓咪都會遇到的，而牙周病產生的結果就是疼痛、掉牙。

如果想幫貓咪保留住牙齒，享受啃啃樂趣的話，維持刷牙習慣會是很棒的保健方法；如果都不刷牙，僅是定期洗牙的話，那面臨到需要拔牙的機率就會比較高（當然還是要說，沒有牙齒的貓咪還是能好好進食）。

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怎樣才是正確刷牙？

刷到牙根和牙齦的交界，裡面、外面都要刷到，並能看到牙齦呈現一點點反白的狀態，才是正確的刷牙方式唷。

如果能夠每天好好刷牙，角度對、力道對，確實可以刷到牙肉裡面，來減少洗牙次數。但是如果刷牙的時候有死角沒刷到，形成牙結石，進而引起牙周病的話，只能透過找獸醫師來洗牙清潔。

當然由於洗牙必須麻醉，還是存在風險，所以最理想的狀況是能夠每天好好正確的幫貓咪刷牙，來減少洗牙的次數（但還是要健康檢查看看牙齒狀況，而不是自行判定唷），所以獸醫生們都蠻推薦大家每天幫貓咪正確刷牙。

所以「每天按部就班」、「慢慢地」跟貓咪練習刷牙真的非常重要，因為貓咪能夠接受刷牙這件事情，才能讓你好好的、正確的刷牙，而不是刷一下交差了事，或讓貓咪產生壓力，有可能造成更多身心裡問題，反而得不償失。千萬要記得，不要貿然就把牙刷塞到貓咪的嘴巴裡，跟著我們一起好好的、溫柔的、有耐心的讓貓咪愉快的練習刷牙唷！

要怎麼選擇刷牙工具

刷牙工具一定要有「刷毛」的牙刷才是真正有效果的，原理就跟人的牙刷一樣，有刷毛，才能夠刷到間隙、牙縫等，並把渣渣刷走。如果是紗布、矽膠刷，或是其他潔牙棒，都沒辦法有這樣的功能唷！

Photo Credit: 喵周刊 有刷毛的牙刷才有效

我很推薦買家長檢查兒童的牙刷，因為刷頭小、符合貓咪嘴巴外，柄有個弧度，讓你在幫忙刷的時候更順手。但手感這件事情就是每個人不一樣，可以多找自己覺得順手的唷！

建議的刷牙工具：兒童牙刷、單束刷、寵物牙刷（有刷毛的）

不建議的刷牙工具：紗布、矽膠刷、潔牙棒

牙膏要怎選？

其實只要用牙刷沾水清潔就可以了，不一定要購買牙膏；當然有認證的牙膏會有其效果，但也要看貓咪對口味的接受度。但如果牙膏的口味貓咪喜歡，可以協助讓刷牙更順利也沒問題唷！

用手沾牙膏直接塗在貓咪牙齒上，反而更危害牙齒唷！

如果你也這樣做，請趕快停止這樣的方法唷！因為當還沒被清潔過的牙齒，直接用牙膏覆蓋著，反而讓厭氧菌能夠大量生長，更容易造成牙齒問題，所以如果要使用牙膏，一定要搭配牙刷刷開來才可以唷。

我家小貓牙齒掉了怎麼辦！

如果是六、七個月內大（包含以下）的幼貓，那應該是「乳牙」。

沒錯！貓咪也有乳牙，也會換牙～要撿到貓咪乳牙可不容易呢，很可能會掉到某處沒有發現，又或是被他自己吞下去了。所以不要緊張，洗乾淨擦乾後留存紀念就好囉～

如果是恆牙了，那請帶去給獸醫看看有沒有殘留的牙根或其他問題，依照貓咪狀況來做處理，不過由於貓咪屬於「吞食」性動物，就算沒有牙齒，也不會太妨礙進食唷。（但如果貓咪牙齒痛，有可能會降低進食意願，所以也要特別注意）。

（本篇文章由獸醫師黃伊柔提供建議、喵周刊整理撰文）

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本文經喵周刊授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航