生涯璀璨獨缺一冠：細數中華職棒五位無冕王

文：毛怪

運動員在職業生涯中，追求的就是冠軍這個至高無上的榮譽，然而有不少運動員在職棒繳出耀眼成績，卻缺少冠軍的這塊拼圖。一起來回顧這些有點悲情的球員們。

鄭錡鴻

中職生涯：八年｜有機會拿冠軍：一次

在高中時期即是高苑王牌的鄭錡鴻，跟隊友羅錦龍、高國輝、鍾承佑、陳偉殷被稱為高苑五虎，當時他以一顆犀利的曲球制霸球場，名氣甚至比陳偉殷還響亮。2004年加盟藍鳥展開旅美生涯，在新人聯盟繳出11.06的奪三振率，還以74次三振奪下三振王，令人眼睛為之一亮，新人聯盟結束後馬上被升到1A。2006年繳出11勝5敗的成績，季末被多倫多藍鳥隊選為該年度1A的最有價值球員，正當大家都看好他的大聯盟之路時，鄭錡鴻卻受到肩傷傷勢所苦，開刀之後一直無法找回身手，2009年遭到釋出。

旅美歸國的鄭錡鴻，在2010年的季後選秀會被兄弟第二指名展開職業生涯，回到中職效力後，首年繳出9勝3敗，防禦率3.84的成績，入圍年度新人王，不過至2014年開始貢獻的局數減少，一直有控球不穩的問題。2015年雖奪下二軍勝投及三振王，但在一軍舞台沒有太多實質貢獻，面對棒球生涯的十字路口，他找上渥爾佛斯在德州的棒球訓練中心，經過訓練後，隔年在3/27面對義大犀牛先發6又2/3局被敲出6支安打飆出6次三振失掉2分，拿下暌違731天的勝投，也讓人開始期待起鄭錡鴻的回歸。

儘管左投在中職具有優勢，但打者越來越難對付，鄭錡鴻在比賽中常有控球不穩的情況，2019年他因傷勢沒有上過一軍出賽，9月被球團安排轉任教練，效力中職八年繳出28勝30敗，防禦率5.27的成績。

在他效力黃衫軍期八年期間，球隊2014~2017年都闖進總冠軍賽，不過最終都鎩羽而歸，而鄭錡鴻僅在2016年被球隊登錄在總冠軍賽28人名單，當年他在總冠軍賽第五場面對義大犀牛後援一局無失分，還送出兩次三振，球隊在第六戰敗下陣來，鄭錡鴻跟冠軍失之交臂。

2019年轉任二軍投手教練後，中信兄弟奪下二軍的總冠軍，也多少彌補了沒有得到冠軍的遺憾，他也希望能夠以自身的經驗，傳承給更多的年輕學弟，新生代輩出，總有一些球員必須卸下戰袍，鄭錡鴻這一顆漂亮的曲球，還是會留在球迷的心中。

鄭錡鴻｜Photo Credit: 兄弟Fans Club

林煜清

中職生涯：九年｜有機會拿冠軍：兩次

踏上棒球之路後一直是投打兼具的林煜清，直到上了大學之後才開始專職投球，經過一段時間的調整，接連在大專盃及春季聯賽繳出亮眼的成績，讓他獲得擔任國手的機會。第38屆的世界盃，他擔任後援投手繳出三勝。第25屆哈連盃，對戰日本完投九局僅被敲出五支安打僅失掉一分的表現，取得完投勝，並奪下最有價值球員，讓人不得不注意這位投手，也打響了林煜清的名號。

大學畢業後，林煜清沒有往職業叩關，而是前往台電效力，隔年2011年才投入中職選秀，當年投入選秀的，還有在高中時期就常一起被比較的林晨樺，握有榜眼籤的兄弟象，在義大犀牛挑走林晨樺成為狀元後，鎖定林煜清，來補強他們不足的本土投手戰力。擁有一顆特殊的螃蟹球球種，加上單指曲球，林煜清備受球隊期待，以隊史第三高的簽約金400萬簽下，兩位業餘強投，到了職業舞台還是一同較勁。

加入職業賽場的他身手依舊，2012年隨即被球隊納入先發輪值中，並賦予開幕戰先發的重任，他主投五局僅失一分拿下勝投，成為聯盟史上首位也是隊史第一位在開幕戰先發拿下勝投的新人，菜鳥年貢獻8勝11敗，防禦率3.91，接下來的兩年分別貢獻10勝及9勝，而且每季可以吃下151局，儼然成為黃衫軍陣中的本土王牌。

2014年的總冠軍賽第四戰，林煜清主投六局僅失掉一分，幫助兄弟拿下勝利，也是總冠軍系列賽的唯一一勝，他獲選為敗隊優秀球員，這是林煜清生涯首次打總冠軍賽。

不過年年高局數的負荷，加上頭球姿勢不協調造成肩膀的負擔，在2015年開始爆發，這年林煜清僅僅貢獻一勝，防禦率高達5.47 ，控球跟球威都產生問題。

2016年，林煜清再次被帶入總冠軍賽，但他的表現不理想，系列賽總計投兩局，就被敲出五支安打失掉兩分，防禦率高達9，再度與冠軍擦身而過，隔年球隊再度闖進總冠軍賽，林煜清並沒有被納入季後賽名單，在季後被球團釋出，原因是教練團認為他自我且難以溝通，而且同時球隊爆發五虎將事件，他被列入十兄弟名單之中，被影射有打假球嫌疑，讓林煜清透過經紀公司發表聲明，經過這次事件，原本要中斷棒球路的他，受到富邦悍將的網羅，與蔣智賢、陳鴻文、張正偉組成富仇者聯盟。

在總教練葉君璋的調教下，林煜清以牛棚出發繳出不錯的成績，但轉先發後壓制力下滑，2019年多待在二軍，季後就遭到球隊釋出。

這時獅隊決定網羅林煜清，這已經是他效力的第三支球隊，以中繼身份出發的他，依然沒有辦法有效的解決打者，雖然這年獅隊闖進總冠軍賽，並拿下總冠軍，但林煜清並沒有被納入其中，季後被獅隊釋出，結束九年職棒生涯。

林煜清｜Photo Credit: 統一獅官方粉絲團

沈鈺傑

中職生涯：11年｜有機會拿冠軍：一次

天生左撇子的沈鈺傑，早期卻因為媽媽覺得左撇子不好而改為右手，造成他在比賽中常常投手犯規，在剛踏入棒球路時發展並不順利，好在教練發現他的問題，而讓他改回左手，才解決這個問題。

高中進入美和中學就讀的沈鈺傑，與學長莊旻哲傳授螃蟹球的投法之後，就將它視為武器球，也讓他有了螃蟹沈的封號，在學生時期他除了是一名優異的投手，還是球隊陣中的打擊好手。高中畢業後進入日本別府大學就讀，原本希望能夠一圓日職夢，不過球隊是屬於社團性質，最終沈鈺傑在大三回到台灣發展。

回到台灣後進入合作金庫打球，因為在日本被教練團建議專心練打擊，沈鈺傑第一年就奪下甲組聯賽打點王，隔年收穫最佳指定打擊，讓他決定參加2004年的中職季前選秀。選秀會中，他被誠泰第二指名，不過球隊希望他往打擊發展，而沈鈺傑心中仍有投手夢，雙方沒有達成共識而放棄加盟，他在同年入選加拿大勞工杯，面對以小聯盟為主體的洛衫磯隊投出完投勝。

同年的中職季後選秀，沈鈺傑捲土重來，以投手身份參加選秀，被中信鯨隊第一指名成為選秀探花，正式展開職業生涯，新人年出賽55場為聯盟新高，而且他也是聯盟2005年開始計算中繼點後，第一位拿下中繼成功的選手，第一年收下9勝7敗，2救援成功，還包含9次中繼點，防禦率2.92。2007年，沈鈺傑曾經繳出先發七連勝的成績，是個人生涯最佳。加入鯨隊之後，沈鈺傑一直球隊倚賴的戰力，他在比賽中也曾以打者身份上場，還擊出安打，留下難得得紀錄。2008年，球隊有意要他棄投從打，還在例行賽最後一場安排他先發，他3個打數敲出1支安打，是否棄投從打還未有定數，但職棒接連爆發假球事件，中信鯨就在季後決定解散，讓當時在日本接受橫濱測試的沈鈺傑激動落淚，認為自己快要沒球可打。

好在球季結束後，聯盟為中信鯨及米迪亞暴龍隊選手舉辦特別選秀會，沈鈺傑被興農牛第三指名，延續職業生涯，來到牛隊之後，沈鈺傑開始專職後援，連續兩年都是球隊出賽數最多的投手，終於到了2010年，興農牛隊闖入總冠軍賽，沈鈺傑初嚐打總冠軍的滋味。

系列賽中前三戰，他都登板後援，總計主投2局被敲3支安打，投出3次三振，失掉一分非自責分，防禦率是完美的0，無奈球隊被兄弟象連拿四勝，只能看著對手拿下總冠軍。

連續三年出賽數都達到60場，讓沈鈺傑產生疲勞，2012年表現不如以往，防禦率高達7.30，但球隊肯定他的貢獻，與他簽下三年複數年合約，季後興農牛轉賣，他換批紫色戰袍。

經年累月的出賽，大大小小的傷勢影響了沈鈺傑的投手威力，2013年義大接手第一年還是有56場的出賽，不過球團確認為他的貢獻不足，將合約換成一年一簽，還遭到大幅減薪。

2015年，沈鈺傑出賽數降到37場，2016年在二軍留下11場出賽，就被球隊安排擔任牛棚教練兼職球探，直到富邦接手後，才兼職球探，今年球季還接下球隊副領隊的職務。職棒十一年生涯期間，沈鈺傑只打過一次總冠軍賽，而且在比賽中還被對手橫掃，可謂是聯盟史上第二悲情的選手，因為有人比他打了更多年，還是未能一圓冠軍夢。

沈鈺傑｜Photo Credit: 運動視界圖輯

林仲秋

中職生涯：13年｜有機會拿冠軍：一次

說到這位有點悲情的選手，你就算沒有看過他打球，也絕對聽過他的功績，就是以高齡43歲奪下生涯第四座全壘打王，聯盟本土首位完成千安百轟的打者──林仲秋。

1990年中華職棒開打，在日本社會人球隊打球已經八年的林仲秋，收到三商虎隊跟統一獅隊的教練邀請，希望他可以回台灣打球。林仲秋在日本賽季結束後回台加盟三商虎，以32歲的年紀展開職業生涯，短短出賽29場中，就擊出6支全壘打，也讓人看見他不凡的打擊實力，而且進入職棒第一年，林仲秋就有機會奪下總冠軍。在與味全龍的對戰中，林仲秋總計敲出六支安打，留下0.261的打擊率，最後球隊以2勝4敗出給對手，無緣總冠軍。

隔年是林仲秋職棒生涯首個完整球季，他展現十足的打擊火力，與隊友鷹俠的全壘打王之爭蔚為話題，最終林仲秋以16支全壘打勝過鷹俠的14支，成為聯盟首位獲得全壘打王的本土選手。職棒三年，全壘打王的競爭更為白熱化，一直到最後一場才分出勝負，當時鷹俠以23支全壘打領先，林仲秋與味全龍隊的羅世幸則以22支緊追在後，羅世幸擊出一支全壘打，林仲秋則擊出兩支全壘打，直接超越兩位對手，林仲秋成為第一位連續兩年獲得全壘打王的選手。

在之後的幾年當中，林仲秋雖然沒有再獲得全壘打王，依然是陣中倚賴的強打者，而且是球隊的人氣王，每年皆入選明星賽。1997年7月20日，林仲秋從統一獅隊郭源治手中擊出生涯第一百號全壘打，成為聯盟首位達成百轟的打者。1999年，林仲秋原本要在季後接任總教練，不過球隊卻在無預警之中解散，林仲秋也成為三商虎隊隊史最後一位擊出全壘打的選手。雖然三商虎隊強打如雲，有包含林仲秋、鷹俠、鄭幸生等人，投手也有涂鴻欽、劉義傳、翁豐堉、康明杉，但在賽季中常常開高有走低，成為四支職棒創始隊中，唯一沒有奪冠的球隊。

球隊解散後，林仲秋加入興農牛隊，這時的他已經40歲，不過他單季擊出15支全壘打，長打率達到0.493，證明他寶刀未老，奪下生涯第三座全壘打王，這年興農牛隊與統一獅隊一同爭奪冠軍金盃，也是他繼職棒元年之後，睽違十年再度打總冠軍賽。

他在總冠軍賽中27個打數擊出7支安打，貢獻4分打點，還包含一場勝利打點，表現不俗，無奈牛隊在第七戰輸給獅隊，林仲秋再度無緣生涯首枚冠軍戒指。

隔年，林仲秋的打擊還是在水準之上，整季敲出18發紅不讓，以43歲的高齡二度蟬聯全壘打王，是聯盟首位四度取得全壘打王的選手，同時以54分打點奪下打擊王，之後林仲秋便決定退休，轉任中信鯨的總教練。

2002年，他在達成生涯1000場出賽後，正式褪下球衣，接任中信鯨總教練首年就帶領子弟兵闖進總冠軍賽，在台灣大賽與兄弟象對壘，鯨隊最後一勝未得，林仲秋終與冠軍金盃無緣。

2003年，中信鯨隊未能闖進季後賽，並被媒體影射打假球，林仲秋遭到解職，之後曾到多支學生球隊擔任教練，也曾到黃平洋經營的便當店幫忙。2007年，秋哥收到興農牛邀請，到隊上擔任打擊教練一職，可是牛隊戰績沒有起色，2008年季後不予續約，林仲秋離開職棒圈。

這位以全壘打寫下許多的打擊好手曾說過，最遺憾的就是無法在生涯奪下一座總冠軍，全壘打王可以靠自己苦練跟實力得來，得到一座總冠軍可就要有很多因素，只能說林仲秋真的沒有冠軍命，至少他以全壘打讓很多人記住他！

官大元

中職生涯：現役（中信兄弟）｜有機會拿冠軍：一次

接下來要說的這位球員，是還在現役的官大元，他從2010年投入職業賽場以來，累計10年沒有奪得總冠軍，已經超越鄭錡鴻與林煜清。

國小開始棒球生涯的官大元，大學以前效力的學校都不是棒球名校，高中參加的磐石中學是個社團球隊，大學進入大嘉義大學的他，因為沒有受到正規的訓練，一直跟不上隊友們的腳步，就算能參加比賽也是在球隊大比分落後情況下才得以登板。2007，年嘉義大學獲得春季聯賽冠軍，官大元取得替代役資格，他隨即休學先當兵，經過一年沒有練球的日子，退伍後受到引薦前往La New熊練球，後來回到嘉義大學就讀。這時的官大元彷彿開竅，逐漸在比賽中投出好成績，成為嘉義大學的王牌投手，此時他投入了2008年的中職新人測試會成為唯一順利通過的選手，不料在選秀會上卻沒有被球隊指名。

2009年官大元加入甫成立的台北縣成棒隊（現為新北市），在業餘盃賽屢屢投出佳績，讓合作金庫的總教練許順益有意延攬他，同時La New熊的總教練蔡榮宗也邀請他投入選秀，最終官大元離開了台北縣成棒隊，也沒有投入中職選秀。

2010年，官大元在幾經考慮後再度叩關中職選秀會，被兄弟象第四指名，以簽約金150萬加盟，身為即戰力的他，在新人年就有優異的表現，整季出賽45場，繳出10勝5敗，防禦率3.46的成績，奪下年度新人王，被稱為乙組球隊的奇蹟。

官大元｜Photo Credit: 運動視界圖輯

自此官大元成為黃衫軍不可或缺的牛棚戰力，2012年以中繼身份拿下11勝，成為首位連續兩年以後援身份拿下10勝的投手，還被稱為轉運手。2013年，他與日籍投手增田裕貴組成勝利方程式，他單季貢獻20次中繼成功，但整季出賽高達65場，導致他的右肩受傷，2014年僅僅出賽33場，繳出防禦率5.73的成績。

2015年在教練黃欽智的保護下，減少連續天數的上場，雖然出賽也有59場，他很有效率的貢獻19次中繼成功拿下中繼王。

不過投球的疲勞還是對官大元產生了影響，2016~ 2018年分別出賽34場、12場、27場。雖然在2019年出賽有達到41場，是球隊第四多，但僅僅貢獻3次中繼成功，有3次救援失敗的紀錄。2020年球季，官大元僅僅出賽5場，防禦率高達12.15，表現不盡理想。

從官大元2011加盟以來，球隊曾經六度闖進總冠軍賽，官大元就參與了五次，不料最終球隊都成為輸球的一方，讓官大元一直與冠軍擦身而過。

從大學才開始接受正規訓練的官大元，在職業賽場中奪得新人王、中繼王的成績，已經證明他的實力，但能不能手握一枚冠軍戒指，就得看2021年賽季的戰況了。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航