約旦王室宮鬥劇落幕：被軟禁的前王儲韓沙，否認叛變改口支持國王哥哥

約旦王子被囚禁發影片控訴

約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)同父異母的弟弟,前王儲韓沙(Prince Hamzah bin Hussein)在4月3日遭約旦政府軟禁,被控試圖「破壞國家穩定」(destabilize the country)。

此舉暴露了該國王室家族的裂痕,而緊接著韓沙則透過律師將一支影片交給《BBC》,宣稱現在自己被國王軟禁在家。

影片發布的隔日,約旦副總理兼外交部長沙法迪(Ayman Safadi)在記者會上表示,國安局截獲了韓沙黨羽和外國政府,試圖破壞約旦穩定與安全的計劃,並指控:「韓沙涉嫌策劃一場由外國勢力支持的宮廷政變。」

但在《BBC》所發布的影片中,韓沙否認他參與「任何邪惡組織、外國團體或陰謀」,並駁斥了政府對他陰謀政變的指控,「約旦政府對任何發聲的異議份子,都指控他們試圖推翻政府。」

他聲稱遭軟禁並被切斷所有對外通聯方式:「我獨自一人和妻子、年幼的孩子在家,我想錄製這段影片,讓世界知道你們所看到或聽到的不是事實。今(3)日早上約旦軍隊的總參謀長來見我,他禁止我出去與人交流或見面,因為我過去曾在會議和社交媒體上批評政府及國王。」

根據《BBC》指出,政府逮捕韓沙王子是因為其拜訪部落時,據說得到了一些酋長的支持。

《半島電視台》指出,儘管沒有跡象表明兩個同父異母兄弟之間公開敵視對方,但韓沙確實在2018年批評了政府的政策,指責官員在批准所得稅法後實施不善。

有關被指控叛變一事,韓沙否認並譴責執政政府,他說:「我不是要為過去15到20年來逐年惡化的執政不善、政治腐敗和政府無能而負責的人。約旦人民的福祉已被統治者置於第二順位,執政團隊的個人利益、經濟利益和貪腐收賄,遠比居住在這裡的1000萬人的尊嚴和未來,更為重要。」

韓沙更聲稱所有為其工作的人員都已被逮捕,他和家人被軟禁在首都安曼郊外的一座宮殿中,他控訴:「網路和電話線都已被切斷,這可能是我最後一次與外界連繫了。」

「當政府說你不能出外、不能用推特發表意見、不能與外界聯繫,而只允許見你的家人時,我不會服從,我不能接受。」

韓沙王子與阿布杜拉國王之間公開決裂是史無前例的,然而,據說王室內部的緊張局勢已經存在了好一段時間。

約旦記者斯威斯(Rana Sweis)告訴《BBC》,一段時間以來,王室內部的緊張局勢已可預見。她說,「前王儲很受歡迎,他有著父親胡笙國王(King Hussein)的坦率,在當地部落中很受歡迎。」

沙法迪則回應,他承認高階軍官曾面見王子,要求他停止威脅約旦安全與穩定的一切活動,而不是對他採取法律行動,但韓沙對此的回應非常消極,他也指出,韓沙用英語和阿語所錄製的影片,是試圖扭曲事實以獲得國內和國際社會的同情。

沙法迪更表示,已經有16至18人因涉嫌叛變而被捕。當局決定採取行動,是因為有關人員已準備將其計劃付諸行動。

「佩特拉約旦國家新聞機構」報導指出,王室成員扎伊德(Hassan bin Zaid)因「安全因素」(security reasons)於4月3日被捕,皇家法院的前院長阿瓦達拉(Basem Awadallah)也一併被逮捕。

這場皇室危機似乎已嚴重失控。雖然約旦的王室並不是今(2021)年首個經歷叛變的王室,但約旦皇室確實有一些特別的問題,另外約旦在武漢肺炎肆虐前就已面臨經濟狀況不佳、官員貪汙腐敗等問題,民眾的不滿情緒也不斷升高。

約旦是君主立憲制國家,阿布杜拉國王擁有大權,可以任命政府官員、批准法案和解散國會,而王室成員在民眾的生活中也有重要的角色。

約旦也是西方國家的重要盟友,有關韓沙被軟禁的報導,引發了人們對地區不穩定性的擔憂,過去阿布杜拉國王處理人民不滿的方式,就是撤換總理與內閣。

約旦的傳統盟友,包括美國、沙烏地阿拉伯和埃及,都表示支持阿布杜拉國王。約旦、沙烏地阿拉伯和埃及都是遜尼派為主的國家,多年來一直團結一致對抗什葉派為主的伊朗。

沙烏地新聞社隨即表示,對阿布杜拉國王為維護安全採取的所有措施表示全力支持。

約旦與美國也有穩固的合作關係,在伊拉克戰爭及對抗對伊斯蘭國(IS)期間,約旦都給予美國協助和支持。兩國雖然最初因對以色列立場不一而有分歧,但以約兩國在1994年簽署了和平條約,目前關係穩定。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)說:「我們密切關注本案,並與約旦官員保持聯繫,阿布杜拉國王是美國的重要夥伴,我們全力支持他。」

現在阿布杜拉國王除了面臨陷入困境的經濟,以及超過100萬人的敘利亞難民問題外,更大的挑戰卻來自於家族內部。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

最受寵的王子

韓沙王子於1980年3月29日出生在首都安曼,是已故國王胡笙(Al Hussein bin Talal)最喜愛的皇后努爾(Queen Noor)所出,也是他在4個王后、11個孩子中最喜歡的一個。他畢業於英國哈羅公學和桑德赫斯特皇家軍事學院,曾就讀於美國哈佛大學,並曾在約旦軍隊任職。

胡笙國王對他寵愛有加,過去經常在公開場合稱他為「我眼中的快樂」(delight of my eye)。然而,在胡笙國王於1999年因為癌症去世時,他被認為太年輕且經驗不足,無法被任命為接班人。

取而代之的是他的同父異母的哥哥、現年59歲的阿布杜拉登基,韓沙因為胡笙國王的遺願被任命為約旦王儲。然而,5年後的2004年,阿布杜拉國王剝奪了他的頭銜,並將王儲授予了自己的長子。並聲稱,他決定讓韓沙王子擺脫王儲職位的限制(free from the constraints of the position of crown prince),賦予他工作的自由,並承擔他交辦的任何任務,但該決定廣泛被視為阿布杜拉國王鞏固其權力的舉動。

多年來,阿布杜拉和韓沙沒有表現出任何公開敵對行為。韓沙在約旦是一位受歡迎的人物,民眾認為他虔誠且謙虛,與平民百姓親近,就和他的父王一樣。

韓沙王子並未被視為對約旦王室的重大威脅,他已被邊緣化多年,而軟禁他的舉動是阿布杜拉國王登基以來,第一次針對皇室成員的類似行為。

約旦當局越來越關注,他與不滿政府的強大約旦部落建立緊密聯繫,最近幾週這些人頻頻發起示威抗議,稱政府管理不當,使武漢肺炎對約旦的經濟造成嚴重衝擊、失業率創下新高、人民貧困情況加劇。當局鎮壓了幾次示威,拘留了數十人。

韓沙王子因經常被拍到與部落人物會面,特別是因為他與受民眾愛戴的父親有著相似的容貌,讓他在部落和住在約旦河東岸的民眾中廣受歡迎。

他近年來頻與約旦各地的部落首領會面,並曾於2018年在推特發文,文中稱「我的國家」(Oh my country),引起軒然大波。

王子改口同意支持國王

4月5日皇家法院的推特,發了一封韓沙王子簽署的信函,其中提到了最近的風波,強調了他對約旦政府的支持,也表明願意為他的兄長阿布杜拉二世國王和王儲提供幫助和支持。

信中寫道:「鑑於過去2天所發生的事件,我將自己交給國王之前,重申我將一如既往地忠於祖先的盟約,忠於他們的遺訓,追隨他們的腳步,致力奉獻,遵循他們以及國王陛下的道路和使命。」

信中也強調,「國家利益必須高於一切,我們所有人都必須支持國王、捍衛國家利益,並確保約旦人民的最大利益將被保障,我將永遠是國王和王儲的支持者。」

結尾署名的地點為其叔叔哈桑親王(Hassan bin Talal)的家中,而哈桑親王是阿布杜拉二世國王任命來處理這一爭端的協調人,哈桑同樣也簽署了這封信。

