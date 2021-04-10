約旦王室宮鬥劇落幕：被軟禁的前王儲韓沙，否認叛變改口支持國王哥哥

編譯：吳宗宜

約旦王子被囚禁發影片控訴

約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）同父異母的弟弟，前王儲韓沙（Prince Hamzah bin Hussein）在4月3日遭約旦政府軟禁，被控試圖「破壞國家穩定」（destabilize the country）。

此舉暴露了該國王室家族的裂痕，而緊接著韓沙則透過律師將一支影片交給《BBC》，宣稱現在自己被國王軟禁在家。

影片發布的隔日，約旦副總理兼外交部長沙法迪（Ayman Safadi）在記者會上表示，國安局截獲了韓沙黨羽和外國政府，試圖破壞約旦穩定與安全的計劃，並指控：「韓沙涉嫌策劃一場由外國勢力支持的宮廷政變。」

但在《BBC》所發布的影片中，韓沙否認他參與「任何邪惡組織、外國團體或陰謀」，並駁斥了政府對他陰謀政變的指控，「約旦政府對任何發聲的異議份子，都指控他們試圖推翻政府。」

他聲稱遭軟禁並被切斷所有對外通聯方式：「我獨自一人和妻子、年幼的孩子在家，我想錄製這段影片，讓世界知道你們所看到或聽到的不是事實。今（3）日早上約旦軍隊的總參謀長來見我，他禁止我出去與人交流或見面，因為我過去曾在會議和社交媒體上批評政府及國王。」

根據《BBC》指出，政府逮捕韓沙王子是因為其拜訪部落時，據說得到了一些酋長的支持。

《半島電視台》指出，儘管沒有跡象表明兩個同父異母兄弟之間公開敵視對方，但韓沙確實在2018年批評了政府的政策，指責官員在批准所得稅法後實施不善。

有關被指控叛變一事，韓沙否認並譴責執政政府，他說：「我不是要為過去15到20年來逐年惡化的執政不善、政治腐敗和政府無能而負責的人。約旦人民的福祉已被統治者置於第二順位，執政團隊的個人利益、經濟利益和貪腐收賄，遠比居住在這裡的1000萬人的尊嚴和未來，更為重要。」

韓沙更聲稱所有為其工作的人員都已被逮捕，他和家人被軟禁在首都安曼郊外的一座宮殿中，他控訴：「網路和電話線都已被切斷，這可能是我最後一次與外界連繫了。」

「當政府說你不能出外、不能用推特發表意見、不能與外界聯繫，而只允許見你的家人時，我不會服從，我不能接受。」

韓沙王子與阿布杜拉國王之間公開決裂是史無前例的，然而，據說王室內部的緊張局勢已經存在了好一段時間。

約旦記者斯威斯（Rana Sweis）告訴《BBC》，一段時間以來，王室內部的緊張局勢已可預見。她說，「前王儲很受歡迎，他有著父親胡笙國王（King Hussein）的坦率，在當地部落中很受歡迎。」

沙法迪則回應，他承認高階軍官曾面見王子，要求他停止威脅約旦安全與穩定的一切活動，而不是對他採取法律行動，但韓沙對此的回應非常消極，他也指出，韓沙用英語和阿語所錄製的影片，是試圖扭曲事實以獲得國內和國際社會的同情。

沙法迪更表示，已經有16至18人因涉嫌叛變而被捕。當局決定採取行動，是因為有關人員已準備將其計劃付諸行動。

「佩特拉約旦國家新聞機構」報導指出，王室成員扎伊德（Hassan bin Zaid）因「安全因素」（security reasons）於4月3日被捕，皇家法院的前院長阿瓦達拉（Basem Awadallah）也一併被逮捕。

這場皇室危機似乎已嚴重失控。雖然約旦的王室並不是今（2021）年首個經歷叛變的王室，但約旦皇室確實有一些特別的問題，另外約旦在武漢肺炎肆虐前就已面臨經濟狀況不佳、官員貪汙腐敗等問題，民眾的不滿情緒也不斷升高。

約旦是君主立憲制國家，阿布杜拉國王擁有大權，可以任命政府官員、批准法案和解散國會，而王室成員在民眾的生活中也有重要的角色。

約旦也是西方國家的重要盟友，有關韓沙被軟禁的報導，引發了人們對地區不穩定性的擔憂，過去阿布杜拉國王處理人民不滿的方式，就是撤換總理與內閣。

約旦的傳統盟友，包括美國、沙烏地阿拉伯和埃及，都表示支持阿布杜拉國王。約旦、沙烏地阿拉伯和埃及都是遜尼派為主的國家，多年來一直團結一致對抗什葉派為主的伊朗。

沙烏地新聞社隨即表示，對阿布杜拉國王為維護安全採取的所有措施表示全力支持。

約旦與美國也有穩固的合作關係，在伊拉克戰爭及對抗對伊斯蘭國（IS）期間，約旦都給予美國協助和支持。兩國雖然最初因對以色列立場不一而有分歧，但以約兩國在1994年簽署了和平條約，目前關係穩定。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「我們密切關注本案，並與約旦官員保持聯繫，阿布杜拉國王是美國的重要夥伴，我們全力支持他。」

現在阿布杜拉國王除了面臨陷入困境的經濟，以及超過100萬人的敘利亞難民問題外，更大的挑戰卻來自於家族內部。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

最受寵的王子

韓沙王子於1980年3月29日出生在首都安曼，是已故國王胡笙（Al Hussein bin Talal）最喜愛的皇后努爾（Queen Noor）所出，也是他在4個王后、11個孩子中最喜歡的一個。他畢業於英國哈羅公學和桑德赫斯特皇家軍事學院，曾就讀於美國哈佛大學，並曾在約旦軍隊任職。

胡笙國王對他寵愛有加，過去經常在公開場合稱他為「我眼中的快樂」（delight of my eye）。然而，在胡笙國王於1999年因為癌症去世時，他被認為太年輕且經驗不足，無法被任命為接班人。

取而代之的是他的同父異母的哥哥、現年59歲的阿布杜拉登基，韓沙因為胡笙國王的遺願被任命為約旦王儲。然而，5年後的2004年，阿布杜拉國王剝奪了他的頭銜，並將王儲授予了自己的長子。並聲稱，他決定讓韓沙王子擺脫王儲職位的限制（free from the constraints of the position of crown prince），賦予他工作的自由，並承擔他交辦的任何任務，但該決定廣泛被視為阿布杜拉國王鞏固其權力的舉動。

多年來，阿布杜拉和韓沙沒有表現出任何公開敵對行為。韓沙在約旦是一位受歡迎的人物，民眾認為他虔誠且謙虛，與平民百姓親近，就和他的父王一樣。

韓沙王子並未被視為對約旦王室的重大威脅，他已被邊緣化多年，而軟禁他的舉動是阿布杜拉國王登基以來，第一次針對皇室成員的類似行為。

約旦當局越來越關注，他與不滿政府的強大約旦部落建立緊密聯繫，最近幾週這些人頻頻發起示威抗議，稱政府管理不當，使武漢肺炎對約旦的經濟造成嚴重衝擊、失業率創下新高、人民貧困情況加劇。當局鎮壓了幾次示威，拘留了數十人。

韓沙王子因經常被拍到與部落人物會面，特別是因為他與受民眾愛戴的父親有著相似的容貌，讓他在部落和住在約旦河東岸的民眾中廣受歡迎。

他近年來頻與約旦各地的部落首領會面，並曾於2018年在推特發文，文中稱「我的國家」（Oh my country），引起軒然大波。

王子改口同意支持國王

4月5日皇家法院的推特，發了一封韓沙王子簽署的信函，其中提到了最近的風波，強調了他對約旦政府的支持，也表明願意為他的兄長阿布杜拉二世國王和王儲提供幫助和支持。

信中寫道：「鑑於過去2天所發生的事件，我將自己交給國王之前，重申我將一如既往地忠於祖先的盟約，忠於他們的遺訓，追隨他們的腳步，致力奉獻，遵循他們以及國王陛下的道路和使命。」

信中也強調，「國家利益必須高於一切，我們所有人都必須支持國王、捍衛國家利益，並確保約旦人民的最大利益將被保障，我將永遠是國王和王儲的支持者。」

結尾署名的地點為其叔叔哈桑親王（Hassan bin Talal）的家中，而哈桑親王是阿布杜拉二世國王任命來處理這一爭端的協調人，哈桑同樣也簽署了這封信。

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責任編輯：羅元祺

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