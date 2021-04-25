《寫給入門者的西洋美術小史》：文藝復興後的尼德蘭藝術，波希畫出如真似幻的恐怖夢境

文：章伊秀

【西元16世紀】藝術的傳播：日耳曼德國及尼德蘭藝術

文藝復興運動在歐洲南方發展了近一個世紀後，日耳曼德國和尼德蘭逐漸相信義大利在建築、雕刻、繪畫上極力恢復古代榮光的努力和成就，他們也漸漸接受了文藝復興的洗禮。紐倫堡是當時德國的商業大城，也是藝術中心，它的地位有如義大利的佛羅倫斯，因此，一直有一句名諺流傳著：「紐倫堡的商人比蘇格蘭的國王更為富有。」

紐倫堡也像佛羅倫斯一樣，商人組織了強而有權的商業公會，而且還有能力自己徵募軍隊抵禦外侮；在這樣富而強的環境裡，他們理所當然的也想要擁有自己的藝術成就，杜勒（Albrecht Durer, 1471-1528）就是其中翹楚，甚至也是日耳曼最偉大的藝術家。

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杜勒與他的木刻版畫

杜勒的父親是紐倫堡的一位金工鐵匠，是匈牙利移民，他在繁華的紐倫堡闖出自己的名號，影響了杜勒對藝術的熱情和野心。杜勒自兒童時期就在父親的工作室幫忙，也就是那個時候他父親發現了他驚人的繪畫天分，所以將他送到渥格穆特（Michael Wolgemut, 1434-1519）門下學習，那是當時紐倫堡最大的祭壇飾畫工房。

依照中古世紀年輕藝匠的習俗，杜勒學徒生涯結束後就會到各地去觀摩見習，除了開開眼界也可以試著尋找適合的工作機會。二十三歲那年他結了婚，然後轉往義大利旅行，在義大利他深深著迷於曼帖那雕刻般的繪畫風格。當他回紐倫堡後，已經是一位頗有名氣的畫家了，他開設了自己的工作室，運用北方藝術的風格和南方藝術的技藝，開創了日耳曼藝術的新頁。

由於受到曼帖那的影響，他最初的成功作品是木刻版畫，他為《新約．啟示錄》做了一系列大型木刻插畫。「啟示錄四騎士」（圖73），是杜勒親自製作的雕版，原因是他的助手總是無法達到他的要求，杜勒將人們畏懼世界末日來臨的凶兆和幻象做一種具體的呈現，應用德國傳統的版畫技巧，以纖細線條描繪四個騎士把戰爭、饑荒、死亡和地獄帶來人間。

其中一位主教被怪獸吞噬，從天而降的恐怖四騎士氣勢則有如秋風掃落葉，所到之處無人倖免。杜勒在畫中顯示出他的強烈情感和想像力，使得畫面充滿動態和力量，線條釋放出恐懼和凶險。這本插畫書一發行，杜勒馬上名滿天下。其實他的這種木刻插畫風格，到現在我們還是可以在許多知名的漫畫作品和電玩遊戲中看到，既古典又現代，詭異卻美麗。

杜勒的名聲雖然遍及歐洲各地，但生活仍然拮据，他的妻子曾拿著他的小型木刻版畫到市場叫賣。三十四歲那年，發行木刻插畫一年後，他決定再度去義大利旅行，並且在威尼斯學畫，研究貝里尼的色彩技法和達文西的解剖學，回到家鄉後，他才展開了更精采的藝術生涯（圖97）。

圖97圖說：自畫像：杜勒，油畫，約西元1498年，西班牙馬德里普拉多美術館藏。 去了威尼斯進修學習的杜勒，回國後對色彩的使用開始有不同的想法，杜勒這張自畫像表現出自命不凡與自信的眼神，好像在對那些不尊重他的人顯露睥睨之氣。

杜勒剛到威尼斯時並不受當地的一般藝術家歡迎，一些二流的畫家甚至排擠他，他在寫給朋友的信中提到：「威尼斯畫家裡有許多是我的敵人，他們儘可能地抄襲我的作品，然後再誹謗它們，說它們一點都沒有古典的線條法則，算不上好藝術，只有貝里尼向許多王公貴族極盡誇讚我，他甚至想收藏我的畫作。」

雖然如此，杜勒仍然很肯定威尼斯之行，因為他感受到紐倫堡商會的力量太強大嚴謹，與義大利自由的創作環境有如天壤之別；他在威尼斯的陽光下興奮得發抖，而在紐倫堡他覺得自己像個寄生動物，必須依附在商會組織中。不過這樣的情形，很快就改變了。他的聲名響亮使得許多權貴也必須禮遇他，同時他又與宗教改革家馬丁路德及許多重要的人文主義學者交往，使得他的思想更為精密，也影響了他的畫風。

在他的「玫瑰花環節的源起」（圖98）中，我們看到杜勒對於宗教改革的想法。他反對「教宗的話就是最高的真理」，他認為基督教義是表現在福音中，而所謂的教宗只是一個普通的傳教士而已。杜勒用名字縮寫「AD」做為自己作品的落款，這代表畫家完全脫離了畫工階段，也證明文藝復興時期藝術的興盛繁榮。

圖98圖說：玫瑰花環節的源起：杜勒，油畫，約西元1506年，捷克布拉格國家美術館藏。 這幅畫有威尼斯畫派的色彩，也有法蘭德斯式的感情在裡面，三角形金字塔的構圖非常沉穩，清楚展現聖母、聖子、教宗的關係，並在藍色與紅色的對比中，顯示出位居中央的聖母地位。

杜勒晚年常到各地旅行拓展視野，他在布魯塞爾和安特衛普停留期間，給這些地方的畫家帶來很大的影響，人們讚嘆驚呼他繪畫的細膩，例如能將頭髮鉅細靡遺一根一根地畫出來，比范艾克的細緻有過之而無不及。杜勒也是個非常熱愛自己土地的人，不管外地有多少人極力挽留他，最後他還是回到了情感所寄的德國城市紐倫堡，他的作品充滿了德意志精神，莊重而深刻。

格呂內華德的宗教藝術

杜勒的名聲遍及了整個歐洲，同時期畫家在他巨大的陰影下幾乎被世人所忽略，甚至在杜勒去世後的半個世紀，德國藝術家也只是跟著他的步伐和技巧法則前進。在此同時，唯一在藝術內涵上能與杜勒相提並論的日耳曼畫家只有格呂內華德（Matthias Grunewald，約1470-1528），然而，人們對於他的一切幾乎一無所知，甚至他的確切生卒年都無從得知，這個幾乎被遺忘的畫家，卻是現代德國許多畫家學習的大師。

杜勒自許為日耳曼德國藝術的革新者，所以他會仔細記錄他從事的藝術技法創新和旅行的所見所聞，他認為後代的人會對他的研究有興趣，而他記錄成冊的書會對許多人有幫助。可是格呂內華德的繪畫宗旨則非常不同於杜勒，我們可以說他非常低調，他繪畫的熱情和理由如同中古世紀的藝術家，他只有一個目標，就是用圖畫來傳播教義。

格呂內華德遺留下來的作品數量很少，而從這幅為他贏得聲名的「伊森海姆祭壇畫」（圖99），可以看見他有意忽略義大利藝術家所提倡的藝術法則，只為了成全他的中心目標而用心。格呂內華德用夜間景色來襯托耶穌被釘在十字架的恐怖殘酷氣氛，雖然這幅圖完成於西元1515年左右，正是文藝復興運動風起雲湧的時期，然而他的作品卻未表現出當時義大利藝術家心中的美感與品味。

圖99圖說：伊森海姆祭壇畫（打開）：格呂內華德，油畫，約西元1515年，法國科瑪安特林登博物館藏。 這與羅馬、佛羅倫斯文藝復興重地的宗教畫明顯不同，重點不在展現古典美，而要凝視耶穌被釘在十字架上受苦的真實，並感受那份慷慨赴死的悲壯感。

畫面中間的耶穌被鞭笞得傷痕累累，青綠色的身體滿佈釘痕，暗紅色的血跡和泛青慘綠的軀體組成了驚恐的一幕。十字架似乎也因耶穌的苦難和眾人的悲傷而扭曲變形，如此耶穌受難的情景，完全不復見以往的寧靜和尊貴氣質，如此殘酷的釘刑是因耶穌的犧牲而帶來救贖，而釘刑在精神上和肉體上的痛苦則反映在耶穌旁的人像中。

聖母一身白衣的寡母裝扮暈倒在傳福音者聖約翰的手臂中；悲慟逾恆的抹大拉的瑪利亞雙手扭動絞曲著；比耶穌早逝的施洗者約翰則出現在畫面右邊，這是一種象徵意義，他身邊帶了隻小羊、攜帶十字架，將牠的鮮血滴入聖餐杯中，並以堅定果斷的姿態向救世主說：「祂必興盛，我必衰微。」這是他自己在死之前說過的話（約翰福音第三章三十節）。

真正偉大的藝術沒有所謂的「過時」，格呂內華德的藝術風格或許被許多人認為沒有「趕上」文藝復興的藝術形式，然而他仍然是偉大，甚至是創新的。檢視這幅畫，我們很容易發現耶穌和抹大拉的瑪利亞兩人的手被不合比例地放大，格呂內華德顯然是想用這個部分來強調「衪必興盛」這句話所代表的意義，他借用了中古世紀或者說是埃及畫家共同的手法：按照畫中人物的重要來決定其尺寸大小，於是我們看到一幅既寫實又恐怖的基督釘刑圖。他與杜勒的宗教畫都是透過豐富的幻想力來表達熱烈的情感，也就是說，他們的作品反映了那個時代的普遍情懷。

波希如真似幻的恐怖夢境

現在我們看波希（Hieronymus Bosch, 1450-1516）的畫，如果將年代遮去，大概很難將它歸類為文藝復興時期的畫作（圖100）。他是十六世紀最優秀的畫家，看他的作品就知道他一點也不趕流行，完全沒有南方藝術那套人體比例、透視法、遠近法，他的畫中人物可以說是不美的，完全不符合文藝復興所崇尚的古典美學，然而他也不像之前中古世紀的宗教繪畫有一種靜穆安詳之感，他的畫有一種醜陋、荒謬、恐怖的氛圍。

雖然他畫伊甸園、人間、地獄，但總給人們如真似幻的夢境景象，我們深深地被他多彩、怪異的圖像所吸引，然後發現其中恐怖之處，漸生恐懼之心，這些畫在充滿聲光刺激的現代人來看，仍是相當特殊的感官經驗。

圖100圖說：人間樂園（打開）：波希，嵌板油畫，約西元1503～1504年，西班牙馬德里普拉多美術館藏。 左邊是天堂（伊甸園），中間是人間（用力刻畫人們的縱情淫樂、道德沉淪），右邊則是地獄。看著波希的畫，好像現代的超寫實抽象技法，怪物、夢境、火焰、刑具、天堂、地獄，這些只在小說中出現的場景，他卻能很有創意地組合在這個不可思議的空間裡。

西班牙國王菲力普二世非常著迷於波希的畫，他一向對人類的陰暗面很有興趣，自己的個性也相當陰鬱，他買下的波希畫作至今仍保存在西班牙，這是當時少數欣賞波希的王公貴族之一。許多人會覺得奇怪，十五世紀獨領繪畫風騷的尼德蘭，出現了范艾克、魏登等撼動歐洲藝壇的大師，為什麼在十六世紀卻只剩下波希一人獨撐大局呢？難道是此地的藝術能量全部傾巢盡出，以致後繼無力？

其實在某個偉大時代之後，藝術家就開始在「是要承傳大師的法則，還是要創造革新」中擺盪不已，十六世紀的尼德蘭藝術家，此時正在吸收前人的智慧，而且努力吸收新知識，儲備整個時代的能量，為下一個出擊做準備。而波希則無視於舊傳統的束縛與新風格的壓迫，他畫出地獄的幻象、恐怖的惡魔、火焰、刑具、可憐受刑的人，他畫出每個人心中夢中最大最恆久的恐懼，如此真實，彷彿親眼所見。

書籍介紹

本文摘錄自《寫給入門者的西洋美術小史【增修新版】》，好讀出版

作者：章伊秀、邱建一、水瓶子

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Photo Credit: 好讀出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰