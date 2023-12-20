砍死小舅遭國民法官判15年8月嫌太重不服上訴，二審法官可以推翻國民參審的判決嗎？
我們想讓你知道的是
要撤銷一審國民法官的判決有兩種方式，一種是主張審判程序有問題，發回一審法院，這時候一審法院要重新選任一批國民法官來重審案件。另一種則是在二審法院由職業法官接手，針對一審中檢辯雙方認為有問題的地方，再次作出判決。不過不管是哪一種，都有比一般案件設有更高的門檻。
國民法官制度上路將滿1年，全台已有11件判決出爐，其中有5件提起上訴。其中一件家暴殺人案判15年8月，被告認為量刑過重、檢方認為量刑過輕，雙方都提起上訴，昨（19）日台灣高等法院開庭進行準備程序。由於國民法官參審耗費大量人力、物力及時間，而且與一般案件的審理制度不同，假如上訴到二審，原則上不會輕易撤銷原本的判決。在審理過程、證據調查都有更嚴格的限制，為的就是尊重一審國民法官的判決結果。
砍死小舅被判15年，上訴請求從輕量刑
桃園1名無業的27歲錢男與劉姓小舅同住，2人去年12月間因電燈沒關發生爭執，錢男回到房間將23公分長的切肉刀以膠帶纏繞固定在手上，砍殺小舅二十多刀致死，成為桃園地院首件國民法官參審案。合議庭認為，錢男雖然遭受小舅言語暴力，也符合自首要件，但是犯案手段兇殘、案發後沒有施以急救，也未在事後試圖彌補被害人家屬，依殺人罪判刑15年8月。
錢男認為量刑過重、檢察官認為過輕，檢辯雙方都上訴到二審。台灣高等法院昨天首開庭，錢男承認犯罪，但主張一審以他未對小舅採取急救作為犯後態度考量對他不公平，因為他沒有相關的救護經驗，不會急救，請求從輕量刑。檢察官則認為，錢男當下雖然有請母親叫救護車，但並不符合自首要件，不應予以減輕刑度。
二審法官整理此案徵點，包括是否該依《刑法》第62條「自首」規定減刑、錢男攻擊小舅前有無被甩棍攻擊、犯罪動機是否出於被要求出去找工作，以及在救護人員到場前是否未救護。
全台首件國民法官參審的酒駕案也上訴
台北有位李姓男子去年酒後無照駕駛一輛BMW轎車，一路超速，在台北市忠孝西路地下道追撞上一台TOYOTA Yaris，造成Yaris的駕駛王男死亡，今年3月間被檢方依酒駕致死罪起訴，為台北地方法院首件國民法官案件。台北地院國民法官法庭7月開庭審理，審酌各項證據後，認為李男不符合自首要件，且案發後有企圖找人頂罪、攻擊警察等行為，判處7年2月徒刑。
經上訴，二審高院本月首開庭，李男認罪，但表示原審認為他犯後態度不佳、沒有真心悔悟，但為了彌補犯下的錯誤，他有請求母親代為賠償死者家屬20萬元，另也賠償車上另一名受傷乘客5萬元，希望二審將此列為對其有利的量刑因子。
檢察官主張，女傷者賠償與否跟本案無關，不應列入爭點，李男行為不符合自首要件，請求法院駁回其上訴。由於沒有結論，將在明年1月再次開庭討論。
國民法官的判決可以被推翻嗎？
判決錯誤有2種，一是犯罪事實搞錯，一種是法律適用有錯。上訴到二審，就是對於一審誤判的救濟。
國民法官參與的都是一審的審判，被告或檢察官仍可不服上訴，但《國民法官法》要求，上訴審的法院應儘量尊重國民法官參與審理的判決，不宜輕易推翻國民法官法庭判決結果。相比於一般案件，設有更為嚴格的上訴條件，因此要推翻國民法官法庭做出來的判決，難度也會提高許多。
要撤銷一審國民法官的判決會有兩種方式，一種是主張審判程序有問題，發回一審法院，這時候一審法院就要重新選任一批國民法官來重新審理同一個案件。另一種則是在二審法院由職業法官接手，針對一審中檢辯雙方認為有問題的地方，再次作出判決。不過不管是哪一種，都有比一般案件更高的門檻。
包括當事人、辯護人於第二審法院，不得聲請調查新證據，除非之前在證據調查上有重大缺失。另根據法令規範，第二審法院認為上訴有理由，或上訴雖無理由，而原審判決不當或違法者，應撤銷原審部分判決。但關於犯罪事實的認定，除非原審判決非違背經驗法則或論理法則，且顯然影響於判決者，第二審法院不得予以撤銷。
司法院文家倩法官解釋，假如一審國民法官比較採信證人A的說法指被告砍了被害人3刀，但是二審法官認為證人B的說法指被告砍了被害人5刀較可信，這只是對證據的取捨與看法不同，是無法撤銷原審判決的。必須違反大多數人普遍的日常生活經驗、或是一般人的邏輯推理原則，才能撤銷原審判決，這也是對國民法官的判決尊重。
至於爭執量刑過輕或是過重，在《國民法官施行細則》307條就明確指出，一審判決時的量刑事項，除有具體理由認爲有認定或裁量不當，有濫用裁量權的情況例如明顯違反量刑的一般行情等，或一審言詞辯論終結後有足以影響量刑的事項未被充分審酌，二審法院最好維持一審的判決。
延伸閱讀
- 《國民法官法》上路前最後盤點：如果上訴到二審，一審的國民法官參與是否會被推翻？
- 《國民法官法》年終評估：「恐龍」與「法盲」的審判和解，當「說故事」作為一種訴訟策略
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核稿編輯：羅元祺
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我們想讓你知道的是
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什麼是ETN？跟ETF有什麼不同？
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