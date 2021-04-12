【法律小教室】為了「貧女8403」修法，怎樣才能聲請「訴訟救助」？

文：蔡正皓律師（台大法研所畢、大壯法律事務所律師）

司法院在2020年9月發布新聞稿，題為「貧女8403不再哭泣，司法院院會通過訴訟救助修正草案」，提出《民事訴訟法》中關於訴訟救助制度的修正草案。

這起修正草案的緣起，是一位住在高雄的少女，被素未謀面的父親擅用她的名義對自來水公司提告，並聲請訴訟救助。等到訴訟敗訴確定之後，法院依《民事訴訟法》規定像少女追討訴訟費，導致少女戶頭裡僅存的8403元也遭到查封。為了避免類似事件再度發生，司法院便修正訴訟救助制度，讓接受訴訟救助的兒童或少年，如果在官司敗訴後，補繳訴訟費用會導致生計受到重大影響，就可以聲請法院減少或免除裁判費。

這個所謂「訴訟救助」是什麼制度？符合什麼標準才能聲請？以及這起修正案所可能導致的問題，都是值得探討的議題，本文以下將簡要闡述《民事訴訟法》上的訴訟救助制度。

訴訟救助的概念

訴訟救助規定在《民事訴訟法》第一編第三章第五節（第107條至第115條），其初衷是為了平等保障全體人民的訴訟權。如果人民想要提起民事訴訟，但經濟狀況不允許的情況下，可以向法院聲請訴訟救助，暫時不用繳納訴訟費用。以免因為個人的經濟狀況，造成人民訴訟權保障與機會的不平等。

我們都知道，民事訴訟的進行與訴訟費用密不可分，不同於刑事訴訟是由檢警代表的國家公權力發動、主導，民事訴訟奉行當事人進行主義。而相對的，當事人所做的訴訟行為就往往有對應的訴訟費用，起訴需要繳裁判費、傳喚證人需要代墊證人日旅費、聲請鑑定需要繳納鑑定費。但對於那些經濟狀況比較不佳的當事人而言，這些費用就成為他們進入訴訟程序的一堵高牆，如此一來，這些程序事項將導致個人訴訟權保障的實質障礙。所以《民事訴訟法》制定了訴訟救助制度，讓經濟能力有困難的人，可以暫時不用繳納裁判費等訴訟費用。

無資力支出訴訟費用

根據《民事訴訟法》第107條第1項規定，向法院聲請訴訟救助必須符合兩個基本要件：無資力支出訴訟費用、非顯無勝訴之望，兩個要件都符合才能獲准。

所謂「無資力支出訴訟費用」，意思就是經濟能力上無法負擔法定的訴訟費用，但也與我們一般說的中低收入戶並沒有絕對關連，法院在判斷當事人是否有訴訟救助必要時，必須全盤考量當事人生活狀況以及訴訟費用的多寡，而當事人也必須積極提供法院其他可以立即調查的實質證據，藉以說明自己在「聲請訴訟救助的當下」確實經濟窘迫、無法籌措訴訟費用。可以參考以下幾則實務上的先例。

台北地方法院109年簡抗字第23號裁定中，聲請訴訟救助的當事人雖然有政府核發的低收入戶卡，但法院指出，低收入戶卡只是社會福利機構判斷要不要給予補助的標準，與當事人是否真的交不出訴訟費用無關。而因為該案件當事人只有提供法院低收入戶卡，而沒有其他佐證，因此法院仍然駁回了當事人訴訟救助的聲請。 台北地方法院105年小抗字第15號裁定中，當事人提出低收入戶卡，表示無法支付裁判費。但法院認為，該案件的裁判費只要1000元，而當事人每個月可以領到11580元的補助款，顯然不可能連1000元的裁判費都繳不出來，因此駁回訴訟救助的聲請。 相對的，就算當事人沒有中低收入戶的證明，只要有辦法證明自己經濟狀況拮据，也是可以成功聲請訴訟救助。譬如台北地方法院108年簡抗字第9號裁定，當事人雖然沒有中低收入戶資格，但法院考量他年逾80，已經沒有所得或工作能力，加上名下財產只有一台幾乎沒有價值的老車，因此仍然判定他無資力，而准許訴訟救助。 比較值得探討的是，案件的預期利益是否可以拿來當作資力的判斷依據？例如台中地方法院109年司救字第1號裁定中，法院其中一個駁回訴訟救助的理由在於，當事人是以130萬元的本票聲請本票裁定，難以想像他會連2000元的裁判費都繳不出來。但筆者認為，130萬元的本票債權也只是未來預期可以獲得的利益，不代表當事人當下的經濟狀況。因此以這個理由來駁回訴訟救助聲請，在法理上就會有問題。

非顯無勝訴之望

第二個要件「非顯無勝訴之望」，意思是根據當事人現在所提供的證據資料與主張，案件確實是有值得調查的疑點，一旦釐清疑點後，當事人就有機會勝訴。換句話說，如果當事人提起的訴訟，光是直接看都是沒有理由的、必然敗訴的，那法院就不會准許訴訟救助，以免司法資源的浪費及濫用。

以筆者曾經在宜蘭地方法院服務過的經驗，就曾經碰過一個因為「顯無勝訴之望」而被拒絕訴訟救助的案例。當事人主張他遭到某A用投資的名義詐騙，因此想要對某A提告損害賠償，且由於當事人有中低收入戶資格，因此也同時向法院聲請訴訟救助。然而在當事人提告的證據中，卻連他與某A有往來的證據都拿不出來。也就是說，從當事人提出的證據來看，連他與某A是否認識都無法證明。這種案件就算獲得訴訟救助，起訴之後應該也會毫無懸念地被法院駁回，因此法院便駁回了他訴訟救助的聲請。

司法院修正草案

獲得訴訟救助的當事人，也不是當然就此高枕無憂。因為根據《民事訴訟法》第114條規定，案件定讞之後，法院就會依照確定判決結果向當事人追討訴訟費用。如果當事人獲得全部勝訴判決，依法不需負擔訴訟費用，法院自然是不會追討。但如果當事人只有部分勝訴或全部敗訴，因而必須負擔部份或全部訴訟費用，那麼這筆金額就必須補繳給法院。

前面提到「貧女8403」就是遭遇這種情形，當然一般我們會覺得，始作俑者應該是那個冒用女兒名義提起訴訟的父親。但對於父親行為的制裁是一回事，對於女兒的幫助又是另一回事，因此司法院會針對此事件提出草案，讓類似貧女8403的兒童或少年，在依法必須追繳訴訟費用時，可以請求法院減少或免除訴訟費用額。

但這個草案卻也有個問題，就是顯然是針對個案的法律修正，根據新聞稿的說明，甚至可以說是針對貧女8403量身打造的修法。最值得討論的地方在於，為何草案只限定在兒童或少年才有適用？難道成年之後，就不會碰到訴訟結束後仍然經濟拮据的情形嗎？

誠然在我國法政策下，對於兒少是有特別保護必要的。但根據司法院新聞稿說明，就算是貧困兒少向法院聲請減少或免除訴訟費用，法院仍然必須斟酌具體情行來斟酌減免程度。那開放所有聲請訴訟救助的當事人，在訴訟終結後都有機會聲請減少或免除訴訟費用額，由法院具體審酌是否有必要向這些當事人追討訴訟費用。以免貧困的當事人因為害怕訴訟結束後會被追討訴訟費用，因此也不敢聲請訴訟救助或提起訴訟，似乎也是可行的方向。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航