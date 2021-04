結尾只會用Best regards？10大常用email結語一次學起來

每次寫英文email,署名前的結尾卻總只會用Best regards, 嗎?一次學會十大email結語,讓收件者對你留下好印象!

你知道嗎?常見的結語Best regards, 其實並不適用每封英文email。跟據收件者身分和信件目的,結尾其實也有不同說法。現在就來看看十大常用email結語吧!

正式商業用法

正式商業書信通常是指收件人為管理職或公司內位階比你高的人。這種情境之下便可以使用以下四種結語,在不失專業的情況下,正確表達問候。

1. Sincerely (yours),

Sincerely (yours), 中文要表達的是「真誠、誠摯之意」。這個用法在法務相關信函或是商業合作洽談信件中很常見,通常是在跟對方不熟的情況下使用,傳達保守但不失專業的態度。

2. Warm/Best regards,

Warm regards, 和Best regards, 常可以互換使用,在正式信件中為「謝謝您」的意思,向收件者傳遞友善親和的態度。

3. With gratitude/sincere appreciation,

這句結語的中文是「非常謝謝」的意思,針對初次商業合作提議的信件內容,或者初次聯繫對方的狀況下,在詳述完來信的用意後,寫上With sincere appreciation, 來再次感謝對方花時間看完你的信件或提議,非常適用又不失禮貌。

4. My best, / Best,

My best, 中文可譯為「祝好」,用在傳遞中規中矩的態度。如果是第一次寫商業信給收件者,為了保持距離與專業的形象,可以在文末加上My best, 結尾。

非正式商業用法

非正式商用email結語通常用於朋友、平輩或是同事之間。跟關係較熟稔的客戶也可以使用,較正式商用結語少的疏離感。

1. All the best,

All the best, 譯為中文是「祝一切都好」的意思。無論是工作事項的討論或是朋友間的聯繫,在最後都能加上All the best, 來祝福對方一切都好。

2. Best wishes,

相信大家對Best wishes, 都不陌生吧。我們經常在節慶賀卡上看到,中文直譯是「最好的祝福」,也就是希望收件人能夠事事順心。用在商業書信情境,就有表達問候之意。如果用膩了All the best,,不妨改用Best wishes, 向收件人傳達你的關心吧!

3. Yours (truly),

Yours, 與Sincerely yours, 最大的差異在於少了給人距離感的 sincerely,因此也比較適用於朋友或關係較好的同事。適時地使用 Yours 可以拉近彼此的關係,例如寫信給一位長期合作且關係良好的商業客戶時,在信末加上 Yours, 可以讓對方知道你非常重視這段夥伴關係。

私人信件用法

私人信件結語所傳達的感情又較非正式商業結語多了更多關懷之意。面對家人或摯友都可以使用以下幾種結語,來明確表達自己關愛對方的心意。

1. Take care,

Take care, 有希望對方「好好照顧自己」的含義,在寫信給朋友或家人時比較常用,算是偏口語化的用法。Take care, 除了表達關切之意,又不失禮貌,做為私人信件的結語非常實用。

2. Warmest,

Warm是「溫暖」的意思,warmest則表示「最溫暖的」,可以延伸為 「溫暖的祝福」。在寫信給不常見面的朋友或是久久見一次面的親屬,都可以加上Warmest, 來表達誠摯的關心與祝福。

3. Cheers,

Cheers, 是另一個口語化的用法,帶點輕鬆的口吻。當收件者是親近的朋友、平輩或同事時,便可以使用帶有「祝一切順利、給予鼓勵或打氣」的Cheers, 作結。值得注意的是,cheers屬於英式英文,在英國、澳洲、紐西蘭等國比較常用。如果收件對象來自上面這三個國家,便可以在信末加上Cheers,,表達祝福也藉機拉近關係。

原來有這麼多種email結尾詞!看完這篇,下次寫email可以試著用別的結尾詞看看,別再用Best regards, 了!

