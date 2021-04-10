一生口無遮攔的菲利浦親王，再也聽不到他的「政治不正確」笑話

「Dontopedalogy」是菲利浦親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）自創的詞彙，這個字直翻是「把腳放到嘴裡的才華」，也就是講話沒在經過腦子。基本上，就是在說他自己。

他和媒體關係不是特別好，出了名的容易講出炎上言論（新聞重複撥放三天），但親王也沒在隱藏什麼，就是快樂的繼續講些驚世駭俗的話。

例如，據說1953年女王加冕時，他對女王開玩笑：「你在哪裡得到這個帽子（就是皇冠啦）的？」

1961年參訪蘇格蘭婦女協會時說：「英國女人不會做飯。」

1967年，他被問到是否要訪問蘇聯時，他說：「我非常想去，儘管這些混蛋殺了我一半的家人。」（菲利浦親王是希臘和丹麥王子，嬰兒時期就隨著退位的父王開始流亡）

1986野生動物基金會會議時，他說：「如果一個東西有四條腿不是椅子，如果有一對翅膀卻不是飛機，如果會游泳但不是潛水艇，廣東人就會吃掉他。」

他還在泰國說，「你們國家就是全世界最惡名昭彰的瀕危動物貿易中心耶。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國女王與查爾斯親王拜訪泰國

1994年對開曼群島的居民說：「你們大部份不是海盜後裔嗎？」

1997年，當人們問到成功的婚姻條件是什麼，他說：「寬容是不可少的。你可以在我身上，應證女王有這個美德。」

1999年，問一名蘇格蘭的駕訓班教練：「你要如何讓當地人多久不碰酒，好能通過考試？」

2002年，他在倫敦市政廳落成開幕典禮時說，「倫敦的問題就是遊客，如果我們禁止遊客就不會塞車。」（現在不是誠實的時候！）

2002年，當他知道瑪丹娜要演唱龐德電影《007：誰與爭鋒》的主題曲時，他說：「所以我們要戴耳塞嗎？」

14歲的皇室迷小朋友George Barlow在2003年寫信給女王，邀請她去自己的學校參訪。當菲利浦親王見到小喬治時，跟他說：「信是你寫的，所以你識字耶，哈哈！』」

他還告訴一個想要成為太空人的13歲男孩Andrew Adams說：「你要減肥才有可能。」

2013年，菲利浦親王也曾和爭取巴基斯坦孩童受教權而被塔利班暗殺過、被迫流亡的馬拉拉（Malala Yousafzai）開玩笑：「孩子之所以上學，是因為家長不希望他們待在家裡。」（馬拉拉有格格笑）

Photo Credit: Reuters / 達志影像 馬拉拉於白金漢宮，與女王身後的菲利浦親王

關於學校，菲利浦親王還有其他意見：「父母把小孩送去學校擺脫這個麻煩，但放假時他們又回來造成你的困擾。這就是為什麼要有假期，假期就是你承受能力的極限。」

艾爾頓強（Elton John）住在菲利浦親王家附近，有次會面時他跟Elton John 說：「喔那輛可怕的車（沃特福德足球隊塗裝）是你的嗎？我開車去溫莎堡時常常看到欸。」還在看人家2001年的表演時說「我希望他能關閉麥克風。」

整理菲利浦親王的失言集總是沒完沒了。基本上，年輕的他完全不是個受到媒體歡迎的人，但隨著年紀漸長，大家經常拿他的失言取樂，而他在皇室崗位上盡忠職守的形象，也讓他越來越受到人們愛戴（應該吧）。

他的失言和當下對方的回話，回頭看蠻像政治不正確的幽默，但老實說大部分實在是看到會背脊抖一下。2017年菲利浦親王逐漸引退後，經常有網站在他的失言集錦結尾，提及不知何時還有機會聽到他的「Dontopedalogy」。

永遠都沒機會了。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 菲利浦親王去世的消息發出後，許多人前往白金漢宮前獻花致意

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航