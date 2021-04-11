讀《痴漢心理學》：並非性需求不滿足，「厭女思想」促成癡漢的成癮行為

「癡漢」在社會上是一個惡名昭彰的存在。他們在擁擠的捷運上趁著下車時偷摸旁邊女生的屁股，或是在公車座位上磨蹭隔壁女生的大腿，雖然犯行比起性侵害，或許沒有那麼嚴重，但是對於受害女性而言，卻常常會留下難以忘卻的陰影。

像在動畫《暮蟬悲鳴時》中，主角之一的前原圭一就曾做過類似癡漢的行為。過去的他身陷於考試壓力中，即便在班上拿到第一，或是在補習班表現優秀，都難以讓他感覺到成就感，反而讓他覺得背負著必須一直贏過別人的重擔。

某一天，他無意間在玩具店內發現了一把玩具槍，看到警示標語寫著「請勿對人射擊」，卻突然興起了「買來射人試試看好了」的念頭，因而不斷在暗巷裡用玩具槍偷襲小女生，造成了許多受害者，也引起了社會的一陣恐慌。

壓力真的有可能成為癡漢出現的原因嗎？答案是Yes，大部分的癡漢都是因為壓力造成的。這樣的答案，或許會讓許多人大吃一驚。難道不是他們的性慾造成的嗎？這篇文章就要帶讀者來一窺癡漢的真面目。

癡漢大多是怎麼樣的人？

齊藤章佳在日本開設了一間專門治療性犯罪者的機構，至今即將邁入第16年。根據他在《痴漢心理學：厭女、猥褻、壓抑，帶你窺探集體沉默的變態文化》中的描述，所謂癡漢行為指的是：「以手或身體的一部分強迫接觸，或緊黏著對象的衣服或身體的行為。」

那麼，到底怎樣的人會成為癡漢呢？齊藤章佳發現，其實癡漢大多數是家庭背景正常、大學畢業、結婚生子、外表平凡的普通人，正因為他們再普通不過了，所以一般女性也難以提前警覺哪些人有可能是癡漢。

事實上，根據齊藤章佳的研究，癡漢並非天生就是癡漢，而是後天學習而成的，因此後天的教育與治療有助於癡漢不再犯案、重新回歸社會，而監獄本身並不足以使癡漢不再犯案，最重要的還是治療。

壓力處理不良是成為癡漢的關鍵

有些人以為，癡漢是因為性需求不滿足才會成為癡漢的，但其實不然。齊藤章佳針對他治療所內的病患進行調查，發現有五成的癡漢在犯罪時並未勃起，有兩成的則是不一定，僅有三成的人在犯罪時是有勃起的。

同時，齊藤章佳也發現，癡漢中不乏和太太常發生性關係的人，也有一些是會去紅燈區消費的人，所以他們並非沒有性慾的出口。但是，為什麼他們會成為癡漢呢？真正的原因在於「沒有好的壓力應對策略（coping strategy）」。

齊藤章佳認為，癡漢是一種性成癮的行為，而如同所有的成癮行為一般，都是沒有適切排解壓力的方法所造成的。他們因為壓力大而犯案，而犯案後讓他們感受到滿足感，因而持續地透過這種方式紓壓，進而成為一種習慣。

儘管他們知道，透過犯罪的方式紓壓是不對的，但為了排解壓力，他們依舊不斷地犯案。對他們來說，他們的內心其實也很痛苦，和其他成癮行為相同，他們日益嚴重的犯罪行為，其實是一種被稱為「自相矛盾的訊息（paradoxical message）」的求救訊號，越是嚴重的犯罪，其實內心越是無助，希望有人能夠救救他們。也因此，有些癡漢在被逮捕的時候，會說出「謝謝你」、「我終於解脫了」之類的話語。

齊藤章佳提到，在某次團體治療時，問及癡漢們「如果戒掉癡漢行為，你會失去什麼？」有過半數的成員都對其中某位成員的答案表達認同，那就是「生存意義」。

正因為壓力大到無處紓壓、不知道有什麼管道可以減輕壓力，所以成癮行為成為了他們的生存必需品。癡漢的行為背後，其實隱藏著沉重的悲傷和負擔。

厭女思想促成癡漢的成癮行為

雖然壓力是成因之一，但為何會選擇「癡漢行為」作為紓壓方式也值得探討。

在一些癡漢的認知裡，其實以為被害者也很享受，他們認為這樣的行為並沒有傷害到任何人，反而也滿足了女方的性需求。這是一種「認知扭曲」的現象，在社會心理學上稱之為「道德疏離（moral disengagement）」。（這樣的心理機制，在我先前撰寫的〈日蝕之後：從「道德疏離」剖析曹錦輝否認打假球的自白〉有更詳細的介紹）

但是，之所以會有這樣的道德疏離，必定有其錯誤認知的來源，而這些來源，其實就是整個社會的厭女文化。

齊藤章佳提到，即便日本社會提倡著男女平等，但男尊女卑的現象依然存在於社會中，尤其是「性」方面的議題：「婚內家暴」、「強姦妻子」依然隱藏在許多家庭裡，許多人依舊把「性」視為是「太太應盡的義務」。

除此之外，社會上對於「譴責性侵受害者」的錯誤歸因依舊隨處可見，譬如父母會再三叮嚀女兒「裙子穿太短，小心遇到癡漢」、檢討女性受害者穿著的風氣持續存在、甚至有法官訊問癡漢的太太「平時和老公的性生活如何」等等，都是社會對於女性的暴力。

再者，某些類型的A片也值得被探討。在某些「癡漢系列」的A片裡常出現這樣的情節：一個女性在公車上被騷擾，起先她不斷反抗，卻無法擺脫騷擾，後來反而變得很享受，盡情地讓癡漢們滿足慾望。這種「嘴巴上說不要，身體卻很誠實」的錯誤認知，讓癡漢們以為自己的行為並不會造成女性的傷害，反而是一種滿足女性的方式。

上述這些內容都是齊藤章佳提到的社會因素。因此，要減少癡漢行為，這些社會因素都是需要被留意與改善。

強迫加害者反省沒有用，適當治療才是防止再犯的根本之道

每當社會事件的加害者被逮捕時，許多記者、法官、檢察官、警察都會逼著加害者「有所反省」。然而齊藤章佳表示，有證據指出「強迫加害者反省與苛責加害者，反而會讓加害者更想再犯」。

要解決癡漢的根本之道，並非懲罰加害者，而是適切地治療。當然，加害者確實犯錯了、確實有人受傷了，單純以「成癮症」或「社會風氣」來做解釋並不足夠。

然而，若僅僅施以懲罰、判刑處置，並無法使加害者出獄後不再犯罪。既然加害者的犯罪起因於「壓力」，加上扭曲的社會風氣而導致「認知扭曲」，那麼，對於癡漢的相應治療，才是防止他們再犯的根本之道。

齊藤章佳提到，治療有三個大重點：「防止復發」、「藥物療法」、「讓加害者確實為自己的行為負責」，更詳細的方法可以參考《痴漢心理學》。

防止癡漢行為，我們可以做些什麼？

除了文章篇幅的關係，我本身也不是治療師，因此無法告訴讀者們到底該怎麼治療癡漢。但是依舊有一些事情是我們可以做的：

1、勇敢通報

從齊藤章佳的書中可以得知，對於癡漢們來說，犯罪時最害怕的是「不要被抓到」，同時他們也很享受「有可能被抓到」的風險，因而產生出遊走禁忌邊緣的刺激感。所以防止癡漢的第一要素，就是讓他們被抓到。

這不僅有助於減少受害者，也讓癡漢有機會被治療，同時也是受害者保護自己的重要方式。許多女性在遇到癡漢行為時，可能會擔心對方是否有武器，因而不敢站出來。但若是在相對安全的環境下，直接在捷運中大喊「有色狼」、在公車上假裝要下車，然後走到司機旁，請他開到警局等等，都是讓他們即便有攜帶武器，也無法攻擊你的方式。

穿著是自己的自由，只要在不犯法的情況下，女性絕對有自由選擇自己裝扮的權力。因此，保護自己的方式，並非穿得更保守，而是勇於通報。

2、思索與閱讀更多資訊，反思自己是否有「厭女思想」

如同日本社會，上述的厭女思想也瀰漫於台灣社會。透過閱讀相關文章和書籍，進而反思自己是否在某些方面也帶有厭女思想，才有機會改變這些想法，以及立基於這些想法而來的行為。

即便我書寫了許多社會與感情議題，我依然時不時會發現自己做出或說出可能傷害女性的事情或話語。因此，我不覺得帶有一些「厭女思想」就代表我必然很糟糕，「我活在這個社會裡，當然也會受到這個社會影響，這是很正常的。」

但是覺察之後的改變更為重要。如何讓自己做出更加性別平等的行為、說出更具性別平等的話語，是我們都可以努力的地方。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航