美公布最新對台交往準則，美官員可參加雙橡園活動、常態性接待台灣官員

（中央社）美國國務院4月9日公布最新的對台交往準則。據指出，在新的交往準則下，美台官員將能前往對方官署拜會與洽公，美方官員也得以參加雙橡園的活動。

美國國務院今天以發言人普萊斯（Ned Price）名義發出新聞稿，說明最新的對台交往準則。國務院表示，這項準則是基於《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）規定進行審查，目的在鼓勵美國與台灣接觸，以反映雙邊深化的非官方關係。

據了解，新版對台交往準則將允許美國官員能夠常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台灣官員會晤。

美國官員也能出席雙橡園舉辦的活動，不過，包括像是雙十國慶等台灣重要節慶活動則不得參加。

前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於卸任前夕宣布，取消所有美國政府對台政策自我施加的限制。對於美國國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於台灣的聯繫準則，行政機構現在都可視為無效。

不具名外交人士指出，蓬佩奧與現任國務卿布林肯（Antony Blinken）都期望能改善過往對台美交流的各種限制，促進台美更多互動。但交往準則框架的廢除，讓許多美方官員在執行上不知所措。

在布林肯上任後，這名外交人士指出，美方內部開始就此進行多次討論，最終版本選擇以明文方式具體改善過去不同限制，更清楚鼓勵美國各行政部門與台灣展開各項交流。

這名人士表示，新交往準則已經具體回應台灣對官署洽公等事項所提出的關切，除了涵蓋放寬交往限制的精神，更清楚鼓勵美國行政部門與台灣互動，有助於台美更有制度且開放的交往與互動，反映台美緊密合作。

駐美代表處則對美方的宣布表示歡迎。駐美代表處指出，台美雙方在共享價值與共通利益下，有著深切且恆久夥伴關係，也期盼持續與美方共同推進彼此長久夥伴關係。

《中央社》報導，國務院新聞稿指出，這項準則強調台灣是充滿活力的民主體、重要的安全與經濟夥伴，也是國際社會中造福世界的力量。

We welcome the encouragement. Look forward to using new opportunities to work together to deepen the relationship. https://t.co/RqVMCDNlPF — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) April 9, 2021

美國調整對台交往準則的政策背景

《美國之音》報導， 國務院認為該指導方針與美國的「一個中國政策」相一致，並堅持認為與台灣的自由接觸符合《台灣關係法》和其他現有的政策聲明，即三 中美聯合公報和《六項保證》 。

美國曾表示，其長期以來實行的「一個中國政策」與北京的「一個中國原則」截然不同。 美國從未認可中國共產黨對台灣擁有主權的主張。

新的指導方針發布之際，美國國會推出了主要法律來應對中國日益擴大的全球影響力。 擬議中的兩黨《2021年戰略競爭法》認為，對美國官員與台灣同行的互動不應有任何限制。

《金融時報》報導， 新準則標誌著美國在中國試圖將大量戰鬥機，轟炸機和偵察機恐嚇台灣的情況下，增加對台北的支持。拜登及其官員向中國明確表示，美國對台灣的支持仍然「堅如磐石」。

這也突顯了拜登對中國的態度比許多人預期的要強。 在一月份就職時，拜登成為美國第一位邀請台灣代表前往華盛頓參加總統就職典禮的美國總統。

Photo Credit: 中央社 朝野立委關切美國總統拜登是否放寬台美交往限制，外交部長吳釗燮（圖）8日列席立法院外交及國防委員會 表示，到目前為止，美方認為不合時宜的對台交往限制 ，有以實際作法調整，大的調整則還在程序中。 中央社記者吳家昇攝 110年4月8日

台灣將爭取高層政要雙邊互訪

《中央社》報導，吳釗燮8日列席立法院外交及國防委員會，回應國民黨立委陳以信質詢時表示，2015年因為某些事件，美國改變對台交往準則；目前大的調整「還在程序中」。

吳釗燮說，截至目前，美方認為不合時宜的對台交往限制，有以實際作法調整，例如派駐世界各地的美國外交官和台灣外交官可以共同參與活動，或在彼此大使館及官邸見面，「我相信都會在新的交往準則中」。

對於台灣高層政要到華府的部分是否解禁，吳釗燮表示，這不在交往準則當中，但若有實質必要的雙邊互訪，「我們會爭取」。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航