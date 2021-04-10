阿里巴巴集團被控「二選一」壟斷，中國政府裁罰790億

（中央社）中國國家市場監督管理總局官網4月10日公告，阿里巴巴集團因在中國境內網路零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，10日遭裁罰人民幣182.28億元（約合新台幣790.8億元）。

公告表示，經調查，阿里巴巴集團控股有限公司自2015年以來，濫用市場支配地位，「對平台內商家提出『二選一』要求，禁止平台內商家在其他競爭性平台開店或參加促銷活動。」

公告又說，阿里巴巴藉助市場力量、平台規則和數據、演算法等技術手段，採取多種獎懲措施保障「二選一」要求執行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優勢。

公告指出，阿里巴巴集團排除、限制了中國境內網路零售平台服務市場的競爭，妨礙商品服務和資源要素自由流通，影響平台經濟創新發展，侵害平台內商家合法權益，損害消費者利益，已構成違反《反壟斷法》。

公告表示，中國國家市場監管總局根據《反壟斷法》相關規定，綜合考慮阿里巴巴集團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，今天作出行政處罰決定，責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額4557.12億元4%的罰款，計182.28億元。

公告也提到，同時，按照《行政處罰法》向阿里巴巴集團發出〈行政指導書〉，要求其根據「嚴格落實平台企業主體責任、加強內控合規管理、維護公平競爭、保護平台內商家和消費者合法權益等方面」進行全面整改，並連續3年向中國國家市場監管總局提交「自查合規報告」。

公告顯示，中國國家市場監管總局去年12月依據《反壟斷法》成立專案組，對阿里巴巴集團在中國境內網路零售平台服務市場濫用市場支配地位行為立案調查。

在此之前，阿里巴巴持股的螞蟻科技集團去年11月原定在上海、香港掛牌上市。但螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明卻在前3天遭中國人民銀行（央行）、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局監管約談，迫使上市計畫宣告暫緩。

中國全國人民代表大會常務委員會去年9月展開反不正當競爭法執法檢查，並於同年底聽取審議相關報告。其中關於「二選一」壟斷的定義，指的是網路平台「利用優勢地位和商家對其的依賴性，採取不正當手段強迫中小商家進行『二選一』」。

對於裁罰金額的認定，中國《經濟日報》報導，根據《反壟斷法》規定，經營者濫用市場支配地位的，由反壟斷執法機構處以上一年度銷售額1%－10%的罰款。阿里巴巴集團「二選一」行為從2015年開始，涉及面廣，持續時間較長。4%的罰款比例較為適中，既體現了依法依規和過罰相當的原則，也體現了支持平台經濟發展的政策目標。

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為何會在這個時間點裁罰阿里巴巴？

針對阿里巴巴這項從2015年就開始的行為，中國官方選在今年裁罰的原因，《人民日報》報導，去年底召開的中國中央經濟工作會議明確要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，近日召開的中國中央財經委員會第九次會議也強調「促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張」。

中國監管部門落實中央精神，一手完善規則，推動《反壟斷法》加快修訂，發佈關於平台經濟領域的反壟斷指南；一手嚴格規範執法，查處多起互聯網領域壟斷案件。

不過也有另一種看法，認為是馬雲去年批評中國金融體系觸怒中共當局。《蘋果日報》報導，馬雲在去年10月24日出席上海外灘金融峰會時，曾公開批評中國金融「不成體系、沒有系統」，銀行停留在「當舖思維」，抵押貸款害了很多企業家。

此後螞蟻集團上巿前夕，中國中證監發公告，指人民銀行、中銀保監、中證監、外滙管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了「監管約談」，而螞蟻集團在滬港上巿的計劃，臨時被喊停。接著在去年12月與今年3月，中國政府兩度以阿里巴巴股權交易沒有依法申報為由，處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

《彭博社》也在上個月報導，中國政府打算施壓阿里巴巴集團，出售他們在《南華早報》所持有的股份。

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目前阿里巴巴與馬雲還遇到哪些麻煩？

《金融時報》報導，馬雲2015年在家鄉杭州所創立，原本期許能運作300年的「湖畔大學」，在今年3月也因為中共的施壓暫時停止招生。這項行動表明中國政府對馬雲利益的打擊正擴大到商業範圍之外，涵蓋他通過自身影響力所進行的其他活動。

此外《中央社》報導，北京市住房和城鄉建設委員會官方微博「安居北京」9日公告，近期對房源資訊日漸增多的阿里巴巴旗下二手交易平台「閒魚」進行執法檢查，發現涉嫌存在發布轉租保障房（中低收入戶限定）等違規租賃資訊、允許未取得備案經紀機構和未取得從業人員訊息卡的仲介發布房源資訊等問題。

公告稱，北京市住建委對「閒魚」進行約談，強調平台對房源資訊發布主體的監管責任，要求其立即整改，切實履行資訊審核義務。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航