統派不滿與英國漸行漸遠，北愛爾蘭掀起十年來最大暴動

編譯：王國仲

北愛爾蘭群眾的示威暴動持續升溫——民眾朝警方投擲汽油彈、石頭和煙火，光在4月8日晚上，就造成19位員警受傷。

暴動從何而來？從英國脫歐說起

這一系列的暴動，從北愛爾蘭西北部的倫敦德里市（Londonderry）展開。3月29日晚間，約40位民眾（其中最小的只有12歲）手持木板、鐵棍，對維持秩序的警方鼓譟、抗議，甚至對警車投擲汽油彈。

這些民眾屬於親英統一派，希望北愛爾蘭繼續屬於英國。英國於2020年正式脫歐，但由於北愛爾蘭的特殊性（屬於英國的自治區，卻和愛爾蘭〔歐盟成員國〕接壤，且具深厚歷史淵源），英國和歐盟簽訂《北愛爾蘭邊境管理機制》（Northern Ireland Protocol），使北愛爾蘭續留歐洲共同市場，並維持與愛爾蘭間的邊界開放。

不過，這同時意味著從英國輸送至北愛爾蘭的貨品，必須符合歐盟進口規範、接受審核；愛爾蘭和北愛爾蘭間反而不需程序，物流能夠暢通無阻。親英統一派認為這樣的差別與特殊性，將威脅、進一步侵害北愛爾蘭在英國中的地位。

衝突越演越烈，「和平牆」也遭殃

3月29日倫敦德里市事件後，示威行動各點開花：首府貝爾法斯特（Belfast）、卡里克佛格斯（Carrickfergus）、巴利米納（Ballymena）、紐敦阿比（Newtownabbey）等大城市皆有抗議者的蹤跡——多半是年輕的統一派群眾，他們點燃垃圾桶、朝警方投擲汽油彈、石塊和煙火。

4月7日晚上，緊張情勢進一步升級。貝爾法斯特著名景點，原本作為統一派和天主教民族主義者（他們希望愛爾蘭完成統一）分隔島的「和平牆」（Peace Wall），成了雙方衝突的第一線。

和平牆周邊的香吉爾路（Shankill Road）和春田路（Sprinfield Road）一帶，劃分出英國統一派與民族主義派的居住區與社群，被視為隔開雙方的政治邊界。然而，牆邊理應分隔雙邊群眾的大門遭到破壞，導致長達數小時的混亂：記者和警察成為暴民攻擊目標；民眾更劫持且焚毀一輛雙層巴士，險些造成司機死亡。警方和政界稱其為「超過十年來最嚴重的暴動。」

回想起長達30年派系衝突的恐懼

愛爾蘭外交部長柯文尼（Simon Coveney）接受愛爾蘭廣播公司（RTE）採訪時表示，這些紛爭最好在造成人們死亡或嚴重受傷前停止：「我們已經很久沒有在北愛爾蘭目睹這副光景。許多人都認為，這些事情只存在歷史中。」

所謂的歷史，是指1960－1990年代的派系暴力鬥爭——英國統一派認為北愛爾蘭是英國領土不可分割的一部份；民族主義派則支持愛爾蘭統一，力求北愛爾蘭回歸愛爾蘭懷抱。

60年代初期，在信仰上屬於新教徒的英國統一派具有人數優勢，他們把持議會、壓制相對少數的天主教民族主義者。而隨著60年代末期民權運動興起，雙方衝突日益嚴重、社區暴力事件層出不窮，英國不得不派出警察和部隊，平息城市間的暴亂。期間持續不斷的暗殺、炸彈攻擊等騷亂，共造成超過3500位民眾、英國警察和準軍事組織成員喪生。

持續30年的鬥爭，終於在愛爾蘭、北愛爾蘭（包括不同派系的政黨）與英國長達三年的會談後畫下句點。1998年4月10日三方達成共識，簽署《耶穌受難日協議》（Good Friday Agreement，又名《貝爾法斯特協議》）。

《耶穌受難日協議》主要有三項行政進程：首先成立北愛爾蘭議會，由民選成員負責處理當地自治事務；其二是北愛爾蘭與愛爾蘭間，就一系列相關議題進行跨境合作與協商；第三項則敦促英國、愛爾蘭雙方據此議題持續進行磋商。

愛爾蘭與北愛爾蘭同在當年5月22日舉辦公投，確立北愛爾蘭在英國中高度自治的地位。儘管結果顯示大部分民眾支持該協議（有91％愛爾蘭和74％北愛爾蘭人民投下同意票），統一派與民主派間仍存在相當歧見（96％民主派表示贊同，但僅有52％統一派如此認為）。

協議簽訂並不代表事情從此一帆風順。在僅僅四個月後，愛爾蘭共和軍（IRA）的一個支派，便在北愛爾蘭奧瑪市（Omagh）引發炸彈攻擊，造成29人喪生。將時間軸拉回現在，縈繞在兩個派系間的舊恨，加上隨英國脫歐而來的新仇，再次挑起雙方敏感的神經。

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動盪情勢下的幕後黑手？

儘管目前並無直接證據，暴力行為卻幾乎都發生在犯罪集團（和統一派關係密切）具相當影響力的地區。

此外，越來越多跡象顯示，親英準軍事組織，如阿爾斯特防衛協會（Ulster Defence Association）、阿爾斯特志願軍（Ulster Volunteer Force）的高階幹部正對這些混亂推波助瀾。

警方表示，這些團體和各式組織犯罪息息相關，並形容它們「對社區造成難以形容的破壞，且將恐懼深植鄰里間。」

武漢肺炎也來參一腳

部分統一派領袖宣稱，這一系列示威抗議，是因為北愛爾蘭政府未懲處去（2020）年6月，愛爾蘭民族主義黨派——新芬黨（Sinn Fein）違反防疫規定，替前愛爾蘭共和軍情治首長史托瑞（Bobby Storey）舉行公開葬禮。

約有2,000位民眾參與史托瑞的葬禮，包括副首席部長蜜雪兒（Michelle O'Neill）。然而，在當時防疫規定下，公眾活動的參與人數應受到嚴格控管。

蜜雪兒因未能遵守防疫規定飽受批評，刑事檢察署對此則表示不與追究。但同年夏天，統一派預定舉辦的遊行派對，則因為疫情考量遭到取消。此舉引發許多不滿，認為政府分明是雙重標準。

北愛爾蘭首席部長、民主聯盟黨黨魁佛斯特（Arlene Foster）聲稱她並未抱持此想法，並要求北愛爾蘭警察部門總警司博恩（Simon Byrne）辭職，為「失去領導威信」負責。

總警司博恩表示已認知到民眾的怒火，但拒絕遞出辭呈：「我願意和任何想共同合作的人展開對談，一起解決社群內的問題。」

英國表示「深度擔憂」，美國呼籲各方遵守協定

英國首相強森（Boris Johnson）也針對衝突事件表示「深度擔憂」，尤其是針對警察、公車司機，甚至記者的攻擊。他在4月7日晚上表示：「解決歧異的方式必須仰賴對話，而非暴力或犯罪行為。」

美國總統拜登（Joe Biden）和國會皆曾警告強森，必須避免脫歐對北愛爾蘭和平局勢造成衝擊。白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）4月8日呼籲雙方冷靜：「美國仍是北愛爾蘭的堅定支持者，希望北愛爾蘭維持安全、繁榮，各社群都能自由表達意見、共享得來不易的和平果實。」她另表示，美國樂見各方持續遵守《英歐貿易合作協定》（E.U.-U.K. Trade and Cooperation Agreement）與《北愛爾蘭邊境管理機制》，認為他們有助於《耶穌受難日協議》的穩固。

肇因錯綜複雜，衝突難現曙光

儘管各方政要皆呼籲克制暴力、敦促溝通，造成衝突的原因卻十分複雜，似乎無法立刻解決。

北愛爾蘭聯盟黨（Alliance Party）黨魁娜歐米（Naomi Long）表示造成暴動的因素不只有派系衝突，還包括英國脫歐造成的背叛感、針對警方雙重標準的不滿等：「所有事情混在一起，成了惡毒的混亂大雜燴。」

部分貝爾法斯特當地的記者觀察後指出，許多參與的青少年是因為無聊、憤怒、覺得自己的權利被剝奪而走上街頭，搭上暴動的順風車，形成所謂的「消遣型暴動」。

當地婦女中心的協調員艾琳（Eileen Weir）則指出：「當你認為自己的身分認同正被奪走，你能忍受到什麼程度？」不過她同時也表示：「走上街頭（暴動）不是解決問題的方法。23年前的《耶穌受難日協議》曾讓我們看見曙光。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航