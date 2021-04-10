中國也有艾非爾鐵塔、獅身人面像？「山寨建築」遍地開花，官方出手遏制

（中央社）中國人不用出國，就可以在國內造訪艾菲爾鐵塔、奧地利村莊，或是在不同城市看見北京古建築；這些模仿建築曾受到嘲諷或讚嘆，現在官方出手，表示要嚴控新增、遏制濫建「山寨文物」。

根據中國國家文物局網站，國家文物局、文化和旅遊部8日聯合發布〈關於堅決遏制濫建山寨文物之風的通知〉，指出一些地方為了吸人眼球、招攬遊客而打造山寨文物，部分甚至涉嫌醜化、異化文物，造成不良文化影響。

這份通知要求，要深刻認識山寨文物造成資源浪費、訛傳歷史文化、破壞自然與文化風貌等負面影響，旗幟鮮明反對濫建山寨中國和外國文物，特別是世界文化遺產、全國重點文物保護單位等重要歷史古蹟。

在具體作法上，通知指各級文物行政部門要嚴管嚴控新增這類建築，加強源頭管理，及時叫停可能造成醜化、異化文物的專案。各省級相關部門將展開排查，發現粗製濫造山寨文物、訛傳歷史、虛假宣傳、誤導公眾認知的，及時督促整改並報告相關情況。

過去十幾年間，中國已經累積許多模仿國內外知名地標的建築，目的通常是增加遊客或為房地產增加吸引力，這種行徑除了登上外媒，境內媒體也多次報導反思。

居住在美國的博斯克（Bianca Bosker）2013年撰寫的《誰把艾菲爾鐵塔搬到中國？》（Original Copies: Architectural Mimicry in Contemporary China）一書，認為造成這種風氣的原因很多，像是：傳達對西方美好生活的夢想、炫富或是創意性改造。

書中舉例的山寨國外建築包括：廣東省複製被列為世界遺產的奧地利村莊哈爾施塔特（Hallstatt）、杭州的複製版艾菲爾鐵塔與凡爾賽宮的噴泉、河北省仿造的獅身人面像等。

《北京青年報》則曾經在報導中列舉中國國內的山寨建築，像是：廣西「八字嶺長城」模仿北京八達嶺長城，山西太原曾出現模仿的圓明園十二獸首，安徽太湖景區內建起山寨兵馬俑群；而在陝西寶雞、遼寧綏中、重慶等多地都出現了山寨版天安門。

近期惡名昭彰的山寨建築出現在中國貴州省獨山縣，當地曾是「國家級貧困縣」卻耗資人民幣22億元（約合新台幣95億元）建造一座仿古建築，被稱為「山寨紫禁城」。

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山寨建築在中國有多浮濫？

關於中國山寨建築《紐約時報》2017報導，中國至少有10座「白宮」、4座「凱旋門」、2座「獅身人面像」和至少1座「艾菲爾鐵塔」。蘇州1座「倫敦塔橋」比真的更宏偉，這座2012年竣工的橋樑有四座塔樓，為多車道提供了空間——而倫敦泰晤士河畔的塔橋只有兩座塔樓。而這座橋又只是蘇州56座仿製橋的其中一座，其他還包括澳洲的雪梨海港大橋和巴黎的亞歷山大三世橋。

中國為什麼有這麼多的山寨建築？

關於這些山寨建築出現的成因，《新京報》2015年訪問的中國工程院院士程泰寧表示，中國各級領導在建築領域瞎指揮的現象相當嚴重，「領導官越大，建築水平就越高」他說了算嘛。在權力主導的背景下，作為建築師，要麼屈從，要麼出局。你不聽我的，有人聽我的，反正就得按我說的來。

領導喜歡看過的國外的東西。他會跟你說「你給我設計像國外的某個建築」。你看在中國遍地開花的山寨建築就知道了，蓋個「白宮」，蓋個歐式街區，領導覺得這個很有身份，但在建築領域，山寨是最讓人不齒的。缺乏文化自信，崇洋迷外。在某些領導和開發商眼裡，大型項目必須請外國建築師，否則項目就不上檔次。

《中央廣播電台》2017年報導，台大城鄉所教授夏鑄九在演講中以巴黎的艾菲爾鐵塔為例指出，東京一開始也是抄襲艾菲爾鐵塔，之後中國大陸的城市也蓋了幾座艾菲爾鐵塔。它們之所以抄襲，就是覺得「你很好，我抄你才能和你一樣。」

他表示，進一步深思，不論是模仿、抄襲、山寨、複製、擬仿、私人訂製、移植，不都是成為現代的過程嗎？若是更多地認識艾菲爾鐵塔的意義，這豈不是成為資產階級的手段嗎？

夏鑄九說，山寨或奇葩建築，是個重要的現象，值得深思做研究，不需要像一些人以為自己好像是高人一等，對「誰抄誰」一直發出質疑；這一個重要的文化現象，有很深的社會與歷史原因值得思考。

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習近平上台後對山寨建築的一連串禁令

習近平上台後，針對山寨建築持續頒布一連串禁令。2014年《文匯報》報導，習近平在出席文藝工作座談會時提出「不要搞奇奇怪怪的建築」。

2016年《紐約時報》報導在「十三五」（編按：第13個5年計畫）期間，中共頒發《中共中央、國務院關於進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》，針對一些城市存在的建築貪大、媚洋、求怪，特色缺失和文化傳承堪憂等現狀，提出建築8字方針「適用、經濟、綠色、美觀」，防止片面追求建築外觀形象。

2020年中國《經濟日報》報導，中國政府頒布《關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知》，為治理「貪大、媚洋、求怪」等建築亂象，將嚴格限制各地「盲目規劃超高層摩天樓」。各地要把市級體育場館、展覽館、博物館、大劇院等超大體量公共建築作為城市重大建築項目進行管理，嚴禁建築抄襲、模仿、山寨行為，超大體量公共建築設計方案需經審定後報住房和城鄉建設部備案。

直至今日發布的〈關於堅決遏制濫建山寨文物之風的通知〉，可以看出習近平上台後一直希望遏止中國山寨建築亂象，但仍難以完全阻絕山寨建築「遍地開花」。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航