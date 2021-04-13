以學術之名出征「偽科學」作家，真是為了捍衛知識嗎？

今年二月網紅艾莉莎莎所拍攝肝膽排石法影片，引起醫界譁然，專業人士群起撻伐，頓時淪為過街老鼠，人人喊打。

若有關注該事件便能發現眾多評論中，多半與如何防範偽科學無關，且包含了大量人身攻擊，不論是起底艾莉莎莎過去言論，攻擊她父母，甚至還有各類厭女和輕視文組的言論出現，即便她多次道歉，能未逃脫網友的猛烈砲火，幾近網路霸凌。

在當時，我對於媒體瘋狂報導，眾人持續追殺的現象，感到十分荒謬，艾莉莎莎並非該領域專家，僅有一部影片涉及偽科學，且嚴格說來，她是因為看到書籍眾多專業人士背書而誤信的受害者，分享的也是個人經驗，而非惡意透過散播錯誤資訊詐財，但過程中卻鮮少對直接關係人士包含出版社、相關專業人士、乃至於主辦單位提出質疑，事後關心此事件的醫界和學界人士，則是一哄而散，對於如何防範民眾誤信及誤散播偽科學有任何防範機制，而大眾仍舊難以得知，如何快速有效的辨別資訊的正確性。

無獨有偶，近日以清華大學物理系為主及其他學術單位，再度因為偽科學事件槓上科普書作者林文欣。

林文欣於2017年出版《生命解碼：從量子物理、數學演算，探索人類意識創造宇宙的生命真相》及2020年出版《量子力學與混沌理論的人生十二堂課》，出版沒多久就進入科普類暢銷書排行榜維持數月，也持續在《今周刊》發表各類文章。

由於他非本科專業卻將各種科學理論，結合宗教及哲學，並以個人觀點推論及書寫，也不定期舉辦講座，因此被眾多物理系學生及專業人士抨擊為誤導大眾之偽科學，於是清大物理系學生發起糾正偽科學之網戰，並不斷號召更多清大及其他大學加入，在其粉專「生命大數據」以大量留言批判其著作內容。

原本學術界能夠以專業出發點提供正確資訊給大眾是美事一件，然而，如同艾莉莎莎事件，在眾多留言中極少是為一般大眾提供正確資訊，反而成為了糾眾撻伐作者的戰場。

不同於艾莉莎莎事件網路留言包含來自各界，難以辨識身分和專業，在此事件中，參與者幾乎全部為該領域之學術界人士，數十位來自清大、台大等國內知名院校學生和校友輪番上陣。

儘管以學術之名出征，且自詡為為高知識份子，但評論中還是時常看到貶低及汙名化作者的言論，指控林文欣為神棍、教主、詐騙、斂財，也有人怒罵閱讀其書籍及粉專的讀者是愚蠢、好騙的信徒等。此外，無視於作者已年過六十，不懂得年輕人時下語言，不少學生們反而以各種反諷反串文字甚至漫畫內容等，戲弄作者回應而後看笑話，​少數人勸阻學生們不當言行時，則轉而人身攻擊他人低智商，甚至隱射勸阻讀者是和作者有性關係等性羞辱言詞。

閱讀歷史中的宗教戰爭，或是科學家布魯諾、伽利略因其違反當代科學言論，及第一位提倡洗手的醫生伊格納茲・塞麥爾維斯，被認為是「醫學叛徒」而受到的種種殘忍迫害。過去，我理所當然相信是因為民智未開，才會對於異議者有如此極端的言行，但近日這兩個事件，看到一群高知識份子仍舊將傳遞錯誤觀念人人得而誅之，遠遠超過比例原則，視為理所當然，對於當事人應受之「懲處」期待，也遠重於法律裁決，我才了解，這跟知識水平關，而跟人性有關。

在艾莉莎莎和林文欣事件中，讓我感受到的不是出征者或學界對於正確知識普及的重視，也鮮少展現對於社會大眾的關心，反而是在享受一種專業和正確性所帶來的絕對權威感：「不服輸，不認錯，不低頭，就是找死」畢竟，對於名人來說，身敗名裂何嘗不是另一種形式的死亡。

相信沒有人會認同和支持散播偽科學和詐騙的行為，也沒有任何人希望自己受騙上當，所以我相信出征的動機是良善的，但做對的事情就要用對的方法，特別是學術單位及高知識份子，有其社會使命，當以倡議正確科學觀名義發表大量發表留言評論時，應更加著重對事實的查證以及發言的嚴謹，以理服人。

如果連台灣知名學校受過專業教育之師生，都不懂得用理性和專業的方式論述，眾多人具名且堂而皇之地認為各種非理性之攻擊言論是理所應當的，甚至轉為匿名攻擊，則網路霸凌和酸民橫行只會益發嚴重。

比起事後亡羊補牢，或是網路留言，真有心阻止偽科學對社會造成的傷害，應當是從大眾最容易接觸的源頭處理起。出版社和媒體發表相關科學內容時，應該懂得尋求相關專業人士審核和背書；這類書籍和影片發現錯誤時，專業人士可即時要求出版和發行單位更正或停止傳播錯誤資訊，並以專業文章及文獻提供正確資訊給大眾參考；看到某類偽科學書籍和講座受到歡迎時，能夠注意社會對於這類的資訊有需求，提供正確的資訊來源。而不是像此事件，在書籍出版多年，甚至因暢銷出第二本書時，才突然興起聖戰。

從大眾最容易接觸和信任的媒介去做把關，而非傲慢的嘲諷和怒罵誤信錯誤資訊的非專業人士和讀者，這才是身為專業者的高度和社會責任，不是嗎？

由衷希望未來不論出於任何目的而發起的聖戰，能夠讓世界變得更好。不同觀點可以理性對話，也不需要採取任何形式的暴力，可以用最有助於大眾了解和改變現狀的具體形式進行。也許就從師長們帶領學生，發揮專業好好地寫讓一般大眾看得懂錯誤在哪裡的書評開始，或是真有詐騙情事宜直接蒐證採取法律行動，都會比網路出征讓人霧裡看花更簡單，也更具影響力。

為了避免也被惡意攻擊抹黑，本人能為自己發言的真實性負責，除2018年邀請林文欣先生分享書籍內容外，未有任何其他商業往來。於林文欣粉專發文以及發表此文章前，未針對內容有過任何相關討論及聯繫，僅以一般非專業大眾身份發表此文。

本文投稿及完成時間為 2021/4/10 11:35

後記

今日我曾寫信給清大物理系學會能協助提醒學生言語羞辱，人身攻擊行為時，即便前學生會長就是帶頭反串戲弄林文欣的學生，但學會的回應為：「學生行為與本會之間並無直接關聯，若有需要其他協助可聯繫相關單位。」我轉而寫信給系主任，系主任則希望我能提供相關攻擊性留言，系上能協助查證及輔導，因此整理了部分留言於網路相簿中，也提供給此文讀者參考。（留言者部分為清大物理系學生，非全部）

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀