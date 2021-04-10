香港擬邊界建「殯葬城」遭深圳居民反對，林鄭面臨「跪低」壓力

（中央社）香港政府在鄰近深圳邊界興建大型公墓的計畫近日招致深圳居民反對，令港府及建制派同時面對難處，這是兩地關係歷來少見的情況。

香港地小人多，居住地方固然不足，骨灰龕（台灣稱「靈骨塔」）也十分短缺，加上政府一般無法在民居附近興建骨灰龕，以致骨灰龕十分不足。

多年前，當局提出在鄰近深圳的沙嶺提供大型骨灰龕場地，並提供「一條龍」殯葬服務，預計明年落成，最終可以提供20萬個骨灰龕位。

但正在興建中的沙嶺墳場近日突然受到深圳居民關注，因為這個骨灰龕場地距離深圳邊境羅湖商業購物區最近的只有幾百米（公尺），距離萬象城等大型購物中心相距約1公里。

有深圳居民近日在網上討論此事，有人反對興建，憂慮骨灰龕的焚化設施將會影響到深圳部分居民，又批評港府決定興建前沒有考慮到深圳市民的想法。

據報導，港府去年曾就興建沙嶺墳場向立法會申請工程撥款，當時遭到各黨派反對而撤回，但當局最近又打算向立法會申請撥款，而現時立法會大致上只剩下親政府的建制派議員，按道理應可獲得通過。

不過，建制派也是親北京的黨派，也要兼顧到深圳居民的感受，民建聯立法會議員陳克勤昨天就指出，該處毗鄰深圳商業區，而興建墳場也會影響大灣區發展，建議把沙嶺改作河套區後勤用地。

他預料立法會大多數議員對沙嶺墳場方案有所保留。

不過，有關注骨灰龕團體指出，沙嶺墳場是本地其中一個可供大量塔位的項目，如果因為地域爭議被擱置，而政府又沒有其他替代計畫，塔位將會短缺。

而香港當局現時仍按照計畫興建沙嶺大型墳場，沒有打算放棄。

根據資料，沙嶺原先已有一個小型公墓，是港府專為無人認領的屍體而設的墳場，位處文錦渡附近、羅湖管制站旁邊。

政府9年前提出在沙嶺興建火葬場、殯儀館及訪客中心，計畫在沙嶺提供「一條龍」殯葬服務，目前這項興建計畫已進行了土地平整工程。

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責任編輯：Alvin

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