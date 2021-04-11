屏東假車禍擄人命案：嫌犯已有跟蹤、性騷擾前兆，為何無「法」保護被害人？

屏東縣萬丹鄉日前發生一起假車禍真擄人命案，一男子製造假車禍擄走於通訊行上班的曾姓女子，將她載到屏東市空屋，曾女被發現時已死亡。由於嫌犯在今年2、3月間曾數度騷擾和跟蹤曾女，曾女雖二度報案，但礙於法令無法聲請保護令自保，如今憾事發生，立委呼籲台灣應盡快訂立第一部《跟騷防制法》，讓悲劇不再重演。

《鏡週刊》報導，屏東發生一起假車禍擄殺案，一名在通訊行上班的29歲曾姓女子，本月8日晚間騎機車返家途中，遭人刻意開車衝撞，隨後竟把人擄走，被路人目擊報警，女子的家人也趕緊透過網路協尋。

Photo Credit: 中央社 屏東縣萬丹鄉8日晚間發生一起假車禍真擄人命案，黃姓凶嫌製造假車禍擄走曾姓女子後，將她載到屏東市空屋，警方獲報後在黃嫌住家附近展開地毯式搜索。

警方9日在一處空屋找到已經沒了呼吸的曾女，循線找到兇手就是她的顧客黃姓男子（55歲）。警方調查，黃嫌疑對曾女心生愛慕，多次騷擾、尾隨，很可能因追求不成，於是製造假車禍殺人。

《蘋果日報》報導，檢警調查，黃姓男子向友人借用一輛白車，8日駕車尾隨獨自騎機車下班的曾姓女子，當晚22點35分，在萬丹鄉大昌路製造假車禍衝撞曾女，導致曾女頭部疑似撞到橋墩護欄，傷重當場昏迷。黃嫌隨之將曾女強擄上車，直到隔天（9日）早晨6點40分，才徒步到屏東市民和派出所投案。

調查發現，曾女因後腦重創昏迷，加上遭粗魯強行擄走，導致顱內出血惡化，懷疑曾女因此慢慢失去生命跡象，最後往生。

《中央社》報導，警方表示，曾女遺體被發現時衣著完整，沒有外傷，法醫第一時間還無法確定死亡原因，將近期解剖，而黃嫌對於涉案動機供詞反覆，仍在釐清當中，全案依妨害自由、殺人罪移送法辦。

死者結婚1年多，她的丈夫到場時神色哀戚，希望有人提供行車紀錄器釐清假車禍真相。

嫌犯多次跟蹤騷擾被害人，為何無「法」可管？

《聯合報》報導，黃姓男子於今年2月5日到通訊行辦理手機業務時，認識曾女，當時還對曾女性騷擾，3月18日曾女晚間下班，發現黃騎車在門口尾隨，曾女向民生派出所報案，請警方護送她到安全路段，警方當場還對黃告誡。曾女在3月26日對黃提告性騷擾與跟蹤尾隨。

雖然遭到性騷擾與尾隨，曾女卻無法依法申請保護令。《中時新聞網》報導，根據現行規定，申請保護令的資格，僅包括配偶或前配偶；現有或曾有直系血親或直系姻親；現有或曾有之四等以內旁系血親或旁系姻親；現有或曾有同居關係、家長家屬或家屬間關係者。因此綜觀法條，對於黃男的騷擾並無法規範。

根據警政署統計，跟蹤、騷擾、糾纏相關報案每年平均有高達7600多件，然而依現行法律，警察介入的空間相當有限。

目前立法進度卡在哪？

去年台南馬籍女大生命案震驚各界，由於該案嫌犯事發前已有跟蹤女性的預兆，當時外界催促立法院應儘速訂定《跟蹤騷擾防制法》，立法院也從上一屆會期開始，已有許多立委提出《跟蹤騷擾防制法》的草案版本。

《公視新聞》報導，內政部在去年10月提出「糾纏防制犯罪法」草案，目前仍在行政院審查，遭立委批評進度緩慢。由於糾纏行為類型多樣，目前立法癥結在於，跟蹤糾纏型態不一，難以明確定義。有立委提出草案版本，警察機關要在72小時內核發警告命令保護被害人；或者被害人申請禁制令，法院應在24小時內核發或駁回。不過司法院對此有疑慮，憂心法院難以負荷大量案件。

立法院於今年3月18日續審「跟蹤騷擾防制法」草案，目前朝野立委共提出了15個不同版本的草案。不過在最大的爭議「怎樣算是跟蹤、怎樣算是騷擾、和性騷擾差別在哪？怎樣算糾纏？」仍未有明確定義。

行政單位擔心過於廣泛的定義範圍，會讓已經很吃緊的警力疲於奔命、相關的可能案件處理不完；但是如果定義十分明確具體，防治效果可能降低，「要達到這麼多條件才構成犯罪，法規定了等於有跟沒有一樣」，雙方都在擔憂實務面的法規落實有困難，但是考量點不同。法務部當時表示，「跟騷」需具體定義，以避免後續適用困難。

《中央社》報導，立法院內政委員會2018年5月曾初審通過「糾纏行為防制法草案」，明定警方認有糾纏行為可核發警告命令；若2年內再犯，被害人可向法院聲請防制令，行為人違反防制令，最高處3年徒刑或併科30萬元罰金。但當時並未完成三讀。

經內政部、警政署重新檢討後，2020年10月重新提出「糾纏犯罪防治法草案」，草案中將「糾纏犯罪」明定為經《性騷擾防治法》、《性別平等教育法》或《性別工作平等法》調查成立性騷擾行為，並裁罰、懲處後1年內再次、反覆或持續對同一特定對象實施騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，導致其心生畏怖，影響正常生活進行之犯罪。但新版草案也引發婦女團體及學者專家批評，認為界定過於嚴格，難以保護被害人。

屏東假車禍擄人案悲劇發生，民進黨立委范雲也透過臉書表示，屏東通訊行女子被殺害的新聞令人心痛，目前面對如此惡意的跟蹤騷擾無法可管。

范雲說，除透過防制令的保護，因應被害人的迫切求救，以及此案兇嫌「現行」跟蹤騷擾且屢屢危害被害人安全等嚴重情形，她的版本也在賦予警方針對現行犯使用強制力，以及讓警方在必要時得強化保護報害人，包含在被害人住居所守護或採取其他保護被害人之必要安全措施，防止跟蹤騷擾行為或後續暴力傷害的發生，阻止憾事發生。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範