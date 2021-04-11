中國大使威脅記者報導新疆議題，瑞典在野黨齊聲要求「驅逐出境」

（中央社）瑞典自由記者悠野（Jojje Olson）因報導中國抵制H&M，再度遭中國大使館威脅。基督教民主黨（Christian Democrats）與瑞典民主黨（Sweden Democrats）因中國大使館多次威脅記者，要求驅逐中國大使桂從友。

中國大使館在瑞典透過威脅記者的方式，試圖影響瑞典國內的言論自由，並非頭一遭。立場偏右的在野黨派基民黨與瑞典民主黨曾提議驅逐桂從友，此次事件一發生，兩黨更加堅定立場，希望能將提議付諸實行。

瑞典民主黨的外交發言人威雪（Markus Wiechel）表示，中國大使多年來威脅瑞典記者和政治人物，這樣的行為無法接受，瑞典民主黨在2019年就已經提出將桂從友列為「不受歡迎人物」。他表示，桂從友已經嚴重影響兩國外交關係，也讓中國人在瑞典的地位越來越惡劣。

基督教民主黨的外交發言人阿達克土森（Lars Adaktusson）也認為，中國大使雖曾被召見，但並沒有改變中國大使館的作風，瑞典應該將桂從友列為不受歡迎人物。

除了這兩個政黨要求驅逐桂從友之外，其他在野政黨也對中國大使館試圖影響瑞典言論自由的行為表達不滿。

左派黨（Left Party）也曾提出驅逐中國大使的建議。溫和黨（Moderates）的黨主席克里斯德森（Ulf Kristersson）也曾多次呼籲執政黨對中國態度要更強硬。他表示，召見大使並沒有起作用，應該採用更嚴厲的方式，甚至聯合其他歐洲國家一起制裁中國。中間黨的代表林格倫（Kerstin Lundgren）則表示，中國若想加入世界市場，就必須明白這是有代價的，歐盟面對中國一直太軟弱了。

對此，瑞典外交部長林德（Ann Linde）表示，他們已多次召見中國大使，並告知他言論自由在瑞典是受到憲法保障的，記者有自由從事採訪報導工作；他們也曾多次要求中國大使尊重瑞典法律，並表示威脅的行為是不被接受的。

中國大使館威脅瑞典記者已經是常態。長期駐台的自由記者悠野在他的新聞平台「中國新聞」（Kinamedia）上表示，這不是他第一次接到中國大使館的威脅，這次郵件中的威脅比以往更強烈。

《尼瑞克日報》（Nerikes Allehanda）的政治版主編（Lars Ströman）也曾因為採訪台灣駐瑞典代表姚金祥，在報導中稱姚金祥為大使，並發表批評中國的報導，表示支持中國的「鄰國」台灣，因而接到中國大使館至少3封充滿敵意的電子郵件。

瑞典外長：中國使館威脅記者「不被接受」

面對在野政黨提出驅逐中國大使桂從友的要求，瑞典外交部長林德（Ann Linde）昨（10）日對《瑞典快報》（Expressen）表示，瑞典將不會驅逐中國大使。

林德表示，瑞典不會使用驅逐大使的方式來做政治表態。她說，瑞典希望能保持對話管道，溝通的管道越多、越暢通，兩國才能在意見相左的議題上持續對話。她也重申，中國大使館威脅記者的行為是不被接受的，瑞典外交部也會持續對中國大使桂從友提出批評，要求他尊重瑞典法律與言論自由。

As three political parties with parliamentary representation demands the expulsion of the Chinese ambassador to Sweden, Foreign Minister Ann Linde comments the embassy's outright threats towards me.



"Unacceptable", but no plans to expel the ambassador. https://t.co/fWdhAIgTHf — Jojje Olsson (@jojjeols) April 10, 2021

【Twitter 照片人物為：瑞典外交部長林德（左）、中國駐瑞典大使桂從友（中）、瑞典記者悠野（右）】

因應新疆維吾爾的人權議題，歐盟於3月22日宣布，同意將4名中國官員列入制裁黑名單，這是歐盟於1989年天安門血腥鎮壓後，30多年來頭一次對中國祭出重大制裁。制裁對象包括新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、當地中共高幹王明山及王君正祭出旅遊禁令，凍結他們的資產。前新疆政法委書記朱海侖也被鎖定。歐盟指出，新疆生產建設兵團公安局亦遭制裁。

桂從友也在23日隨即與瑞典外交部國務秘書見面，就歐盟對華製裁向瑞典政府提出嚴正交涉。

桂從友當時表示，涉疆問題不是民族、宗教、人權問題，而是反恐和去極端化、反分裂問題。 敦促瑞方和歐方認識到錯誤的嚴重性並立即糾正錯誤，不要以人權為藉口、以「人權教師爺」自居粗暴干涉中國內政。 中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範