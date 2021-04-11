首部戴口罩拍攝的韓劇？演員多訓練以眼神交代戲情

疫情肆虐全球已超過一年多，受此影響，不少劇集外景拍攝都被迫延期，或需要以修改劇情內容轉在室內廠景拍攝，有時更因有劇組製作人員確診而取消製作日程。總而言之，雖然在鏡頭前我們看不到任何受疫症影響的痕跡，但過去一段日子，劇集拍攝其實都一直在極艱難的環境下繼續工作，從不容易。

為了增加劇集在實際環境下迫真感，事實上已有部份韓劇嘗試在故事情節上，加插一些跟當下疫情有關的現況內容，例如早前播出的tvN劇集《黑道律師文森佐》（빈센조）的劇情內，便出現了一幕警衛攔住劇中那些流氓黑幫人物，要求他們必先按防疫要求探體溫後才能進入會場的情景。後來，又有一幕當宋仲基飾演的黑幫律師把不好吃的意大利薄餅，比喻為疫症，說到「羅勒和奶酪似乎在保持社交距離，另外，蕃茄在自我隔離嗎？」都是以疫情為內容融入劇情的較新例子。

當然電視劇要具有寫實感，只是如今疫情下民眾生活已陷入困境，如果連電視劇也包含鬱悶的現實，有言會使觀眾感到更痛苦。但近日卻有一部韓劇，為貼近生活，不只像《黑道律師文森佐》般滲入部份對白而已，它更是以疫情為開首劇情的主線，真實地反映了疫情下的日常生活，它就是在KBS2TV播出的周末劇《Okay！光姐妹》（오케이 광자매）。

就在第一集，已呈現了不少過去一年間韓國社會難忘的與疫情相關的片段，例如有在藥房為了買口罩排著長隊、社會廣泛地沒口罩供應時大批群眾爭先恐後搶買口罩的場面，還有是劇中長者不懂當時曾實施的「口罩五天購買制」，竟然在客廳晾衣架上掛著手洗的棉口罩，這些都是去年韓國人無人不懂的疫情實況畫面。

另外，當第二集說到一眾女角的媽媽不幸車禍身亡後，在醫院內舉行葬禮儀式時，父親也有在說「如今疫情下儀式一切從簡，不用堅持舉行三天葬禮了」，都是劇情巧妙地把疫情下的新日常生活，融入故事之中，使觀眾增加迫真感，難怪該劇的收視率一直高企，維持在約平均25%的水平。

而且，為了使觀眾明白劇情正是發生在當下的社會環境，《Okay！光姐妹》更是韓國首部以演員全都戴上口罩拍攝的劇集，而在劇中出現的公眾場合與辦公室環境，除了主要演員外，連在周遭環境出現的途人與乘車客，亦通通跟實際現況般戴上口罩，使觀眾如看著他們日常生活般，沒有疏離感。就如劇中全慧彬飾演的二女兒，對不戴口罩的爸爸擔心地說「怎麼可以不戴口罩就這樣出門呢」便引來觀眾極強烈的共鳴。

只是，戴著口罩演戲，對參演的一眾演員而言，也是莫大的挑戰。一來這也是他們平生第一次戴口罩演戲，必然有難以適應的感覺；而且，戴著口罩，在半遮半掩的狀態下演戲，如何把表情與內心情感向觀眾表達，他們也非常苦惱。好像在媽媽的葬禮儀式上，一眾女兒都需要在戴著口罩下展露傷痛欲絕的情感，其實也絕不容易。所以，如一眾演員所說，他們在準備拍攝此劇時，都曾多學習以眼神傳達感情，例如他們都會嘗試通過鏡子，用眼睛做出各種表情，努力表現出各種感情，向觀眾表達。

此外，也有演員指其實戴著口罩說台詞時，口罩會很容易跌到鼻子下面，影響演出，而口罩也會擋住聲音，要把對白說得清楚也不輕易，所以他們也指曾在發聲等方面費了不少心思，希望讓觀眾也能如常地看懂他們的表演。

即使如此，迄今口碑其實也只是好壞參半，有言戴口罩使觀眾有時也聽不清楚演員在說的對白，但也有觀眾指此劇作為韓劇的新嘗試，也有一定的新鮮感。

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