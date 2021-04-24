《閱讀夏LaLa》Ep. 16：兩本衝擊性的對照組小說，適合對愛仍有憧憬的人

文：林夢媧

在腦海中建構起美好的家庭藍圖，是最浪漫的事。但一段火熱的戀情，是否會葬送在日常生活的磨難之中？愛久了，是否會想大唱「不要一張雙人床中間隔著一片海」？建立感情關係之前我們都有心理準備，但能夠愛到老，往往需要更多的因緣巧合與幸運。本週《閱讀夏LaLa》推出「愛的路上你和我書單」（《一個乾淨明亮的地方：海明威短篇傑作選》與《最後一封情書》），兩則具有衝擊性的對照組小說，適合對愛仍有憧憬的人一同閱讀。

愛情得不到，也許你可以考慮有一隻貓

真的會有能夠一起到老的愛情嗎？陳夏民認為這件事不只天方夜譚，簡直不可思議，夏宇童完全附議：「要跟一個人共組家庭，走入彼此的家庭行列其實真的是很不容易，理想的狀況是你還要能夠成為對方在你家庭中的後盾，還要維持關係。一個家庭裡的關係錯綜複雜，要耗費的心力也多，對比之下，愛情常常就會被往後放。但是大家還是不可以放棄愛情啊！！！」

開始介紹書之前，陳夏民先介紹海明威筆下的愛情有多殘酷。「海明威一般給人的印象就是很強的作家，會開吉普車還上過戰場，身上有很多可怕的傷痕，但都不會倒下，還一直在寫作。這樣一個硬漢形象的作家，寫愛情可是很殘酷。比如他的第一本長篇小說叫《太陽依舊升起》，描述一位男性因為第一次世界大戰受傷失去性能力，女性是一位護士，愛人在戰場上離世，從那之後她便流連在不同擁抱之中，藉由那些溫度安慰自己。最後他們相愛，逃不過一場虐戀。」

要討論如何愛得久長，可能得先問，再怎麼相愛的人為何會陷入無法溝通的境界？陳夏民選擇以《一個乾淨明亮的地方》中的〈雨中的貓〉來說明，〈雨中的貓〉描述一對年輕的美國夫婦在義大利度假，整個旅館只有他們兩個是美國人，卻只理解彼此想要表達的，無法溝通。在煩悶的雨天，兩人相對無言，窗外卻來了一隻貓，比沉默的先生更得太太注意，她立刻決定要得到那隻貓，便出去了。

陳夏民談起細節：「太太出發之後，經過樓下辦公室，還意淫了旅館老闆，但她什麼都沒有說，只是看著對旅館客人盡力傾聽協助的角色心裡蕩漾，畢竟老闆對比起她那什麼都敷衍、甚至根本沒在聽、也不好好經營老公角色的先生，實在又認真又迷人。」

太太後來沒有找到貓，先生在她出門前和回來後都在做同一件事，對太太的舉動不甚在意。她卻不論如何在意起那隻逃走的貓，她心裡有許多與貓咪同在的願景，但目前都得不到，所以她想要那隻貓，那隻指向他們之間所有幽微聯繫與隔閡的貓，怎樣都想要，而她沒有得到回應。

相愛五十八年，愛到彼此最後一天

第二本書是〈雨中的貓〉的對照組，安德烈高茲的《最後一封情書》，南方家園文化出版。作者是當代最重要的社會理論家之一，接觸政治也接觸新聞媒體，並熱衷於書寫。許多讀者都是透過這本書認識他的，包含夏宇童在內：「這本書講的不是他過去擅長評論的新聞或者政治議題，而是他和他太太之間五十八年的愛情。非常浪漫，但他一開始其實沒有想要出版，是他朋友鼓勵他，要讓這本書面世，沒想到出版後在法國熱賣。」陳夏民忍不住驚呼：「天啊，〈雨中的貓〉那對夫婦撐得過三年嗎？」引來兩人大笑。

這本書一開始，作者便寫下對太太的深情：「妳八十二歲了，身高縮了六公分，體重只剩下四十五公斤，但妳依然美麗、優雅、令人心動。我們一起生活了五十八年，可我比以前更愛妳。」從一開始年輕被彼此吸引，走過生病，遊走死亡邊緣，經歷低潮，兩人共度的生命，這一切讓我比以前更愛你，夏宇童感動地說：「看完這本書會思考愛是不是真的能夠那麼極致？書在結尾的時候，太太生病了，作者沒辦法接受自己必須要在太太死後去參加她的葬禮、處理她的骨灰，所以他們決定要一起離開人世。這件事當時還在法國引起一震轟動。」

安德烈高茲的太太一直都很支持丈夫的每一件事，儘管她不完全理解，但她說：「愛上一個作家，就是愛上他的寫作，那就寫吧。」簡單一句話，就包含了強烈的愛意與包容。夏宇童補充說明：「太太的認知是自己必須維護對方，為什麼呢，因為先生如果不寫作，可能就會死，她理解這樣的心情。」隨後介紹她的資歷背景，「太太是英國人，但是說了一口流利法文，是有學識的女子，過去安德烈高資當記者的時候，還常常陪伴他進辦公室，幫他整理稿件，頗有自己的想法，但她所有的想法，最後都走向支持丈夫，既深情又前衛！」

陳夏民也對這樣的溫柔深有感觸：「她願意成全先生最重要的價值，這件事聽起來好像只是一句話，但她花了很多心力完成。」婚後第二年，安德烈高茲便遭到解雇，求職也不順遂，但他太太沒有責備他一句話，只是支持他繼續寫作，並且轉身就找了各種兼職來維持家中生計，這樣的低潮令他惶恐，因為太太的坦然面對，也因為她本可以過得更好，但她只想和安德烈高茲一起過下去。如果低潮和疾病都不能把兩人分開，那相愛到老，也不是那麼奢侈了吧。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航