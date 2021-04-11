報稅季來了！今年報稅時間？首次開放「手機報稅」有哪些注意事項？

（中央社）報稅季將至，財政部指出，5月申報2020年綜所稅，各項規定與上一年差異不大，但有2項新亮點，包含首創行動門號身分認證登入，並開放手機報稅，讓民眾報稅更便利。

今年報稅時間？

國內疫情控管得宜，財政部拍板，今年綜所稅申報期為5月1日至31日止，時間只有1個月不延長，加上今年5月1日勞動節為週六，國稅局沒開門，民眾無法像往年趁著勞動節休假上國稅局申報。

首次開放手機報稅管道

今年報稅新增一項神器「行動電話認證」登入方式，過去要登入報稅系統，須使用讀卡機，讀取自然人憑證、健保卡，雖然也有「無卡申報」方式，但相較不便或限制多。今年則有大突破，利用「人手一機」趨勢，以手機門號進行身分認證。

免讀卡機、免使用健保卡、自然人憑證，只需輸入電信業者、手機門號、身分證字號及健保卡卡號（位於正面左下角）等4項資訊就能輕鬆登入報稅系統、下載所得資料進行申報。

手機報稅有哪些注意事項？

不過要留意，必須是本國納稅義務人親自申辦的門號才能用於報稅，並限個人月租型門號，申報時必須關閉WiFi、使用4G或5G行動網路，外國人、企業門號、親子卡及預付卡類型則不適用。

不論線上版Web報稅系統或電腦離線版報稅系統，都能使用「行動電話認證」登入；進而，這項報稅神器也使得手機報稅願景得已在今年成真。

財政部表示，今年開放手機報稅，免下載APP，直接打開瀏覽器（建議使用Safari或Chrome）搜尋「報稅」，找到進入「財政部電子申報繳稅服務網」的連結即可，之後點選綜所稅結算申報，選擇「手機版」報稅。

第1步： 可使用3種方式進行身分驗證登入，包括「行動電話認證」、戶號＋查詢碼、或是行動身分識別（TW FidO）。

可使用3種方式進行身分驗證登入，包括「行動電話認證」、戶號＋查詢碼、或是行動身分識別（TW FidO）。 第2步： 系統會自動帶入所得、扣除額相關資料，只需填寫電話、地址。

系統會自動帶入所得、扣除額相關資料，只需填寫電話、地址。 第3步： 系統會自動算出應納稅額，在此階段，民眾也可點選「查看」，下載所得、扣除額清單；確認稅額無誤。

系統會自動算出應納稅額，在此階段，民眾也可點選「查看」，下載所得、扣除額清單；確認稅額無誤。 第4步： 進入繳、退稅，可選擇委託取款轉帳、信用卡、ATM或活期（儲蓄）存款帳戶（僅限以TW FidO登入者）繳稅。

進入繳、退稅，可選擇委託取款轉帳、信用卡、ATM或活期（儲蓄）存款帳戶（僅限以TW FidO登入者）繳稅。 第5步：是最重要的一步，記得一定要進入申報完成頁面，看到畫面顯示「狀態：申報成功（次數）」，才算真正完稅。

財政部表示，上述手機報稅功能，使用平板一樣能操作，但要留意幾項限制，首先，手機報稅除電話號碼、地址及退稅帳戶資訊外，不能修改或增訂其他資訊，如調整所得額、新增扶養親屬等，也無法上傳相關證明文件，因此最適合不需編輯修改申報資料的民眾使用。

其次，加計自用住宅購屋借款利息後，列舉扣除額大於標準扣除額者，也不適用手機報稅；再者，手機報稅無法支援延期、分期繳稅申請，及現金、票據、晶片金融卡、行動支付繳稅，有前述需求民眾，請改用電腦申報。

新聞來源：手機就能登入報稅 5月綜所稅申報新亮點一次看（中央社）

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範