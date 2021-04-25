《閱讀夏LaLa》Ep.17：「做自己」是生活哲學，也是勇於選擇的修練

文：林夢媧

人有機會做自己嗎？很多人說要找自己，總是說說而已，更多人想做自己，結果變得白目又機車。其實，我們與他者、環境之間有萬千羈絆，有不同的角色得扮演。真正的做自己，或許代表我們能夠自在悠遊地扮演每一個角色，而不感到為難。想做自己其實很為難，這也反應了人與人之間溝通的困難。夏宇童與陳夏民分享了對角色扮演與溝通的省思，輕鬆、深沉也很有趣喔！

做自己是生活哲學，也是勇於選擇的修練

童童要介紹的是演員邱昊奇的《沒有別人，怎麼做自己？在改變之前，我們都是表演者》（遠流出版）。「做自己」的更深一層涵義，很多時候指向的都是對內能理解且寬容地與自己共處，對外能不卑不亢地自在表達。邱昊奇哲學家一般的文字，恰到好處地演繹了他對「做自己」的想像，讀完整本書的童童心有所感地表示：「這本書不只適合演藝人員讀，每一個心有焦慮不安狀態的人，讀了都能夠心有所感。雖然作者是演員，表達的形式也多和他的工作有關，但一定適合你讀，因為不論你正在做任何工作，我們在生活中，一定都扮演著某個角色。」

人生不同階段，會迎來不同目標，要往目標邁進，除了必須勤懇努力之外，精神上亦須要承受隱性風險——壓力。為了達成目標，在成功之前都必須忍耐，演藝人員的成就多是來自觀眾反應，也許這一刻呼風喚雨、掌聲如雷，下一刻就可能人去樓空、曲終人散。驟然失去鎂光燈的，十有八九最後容易變得不堪，為什麼呢？明知道於事無補，還是想要做點什麼引人注目，而眼球常常需要獵奇換取。

說起演藝百態，童童心有戚戚焉：「作為演員，邱昊奇說的是舞台上的事，但在人生這個華麗而巨大的舞台上，誰能不是演員呢？不論是你想要公司老闆重用你，還是希望受到上司重用，這樣的狀況下，你可能就會希望自己成為某些不一樣的樣子，例如很有魅力、會公關，讓人很想找你合作之類。我們所擁有的優勢，隨著時間和年齡的增加，其實一直都在消逝，在這之間所能做的是累積。」陳夏民回應：「選擇很重要，承擔其實更重要，很多人常常會想『早知道……就好了！』可是人生是無法事後諸葛的。」

書裡有一個段落在談恐懼，邱昊奇認為一個勇敢的人不是因為他沒有恐懼，或者已經征服了恐懼，而是他決定恐懼並不是他想顯現的情緒。勇敢也可以是一種選擇，又夏民和其他朋友股東，在疫情的衝擊下，選擇了結束讀字書店，勇於走入那個可以道別了的當下。比如幼時容易生病的童童，在母親為她請假奔波的時候，選擇了打針不哭，而且打完針立刻跟醫生多要兩張貼紙。如果你也有這樣勇敢的時刻，不要吝嗇給自己貼紙，如果你還沒有，可以先買多一點貼紙，勇敢很快就來。

同一件事每個人有不同說法，溝通起來讓人想撞牆

在介紹書之前，夏民先談起了主題，表示「做自己」其實或多或少提到溝通的困難，抽絲剝繭之後，其實說的是很多人際關係的癥結。而雷蒙格諾的《風格練習》便是夏民這次的推薦名單。雷蒙格諾是小說家，也是詩人、劇作家，這本書的誕生是源自於一場他與朋友一同聆聽的演奏會，聽完後他便靈光一閃，希望嘗試這樣創作的練習，夏民仔細解說：「這本書其實很簡單，是有一個主體故事，它本身可能幾句話就能說完，但在書裡有幾十種版本，一種用各種不同的體例，去說同一個故事的概念。」

看著童童頭上瞬間冒出來的諸多問號，夏民決定直接進入第一個故事，第一篇叫做〈筆記〉，描述一名男子搭公車去與友人見面的過程，而這整本書都在用不同的方式重新敘述這個故事，童童聽得一時面有難色，「你一定覺得怪怪的對不對？」童童表示肯定，夏民接著補述：「《風格練習》的風格不是生活風格的風格，而是各種不同的體例。」他唸起第二篇〈隱喻〉，男子在其中變為一隻被拔了毛的長頸雞，還有一篇的表現方式，是日本傳統詩歌，通篇只有五句，以五七五七七音節排列。

其中甚至有一篇，是〈給外國人〉，用外國人的口吻把整個故事再說一遍（大家一定要開這集來聽聽夏民到底怎麼唸的），口氣之精準，甚至讓童童對翻譯讚嘆有加，當然翻譯本身就拿了翻譯大獎，但還是讓人不得不稱讚膜拜這本書翻譯之精良。夏民點出這本書的精巧之處：「作者最厲害的地方是他把一段故事，以各種不同的風格都詮釋一遍，有時候加油添醋蹦出新滋味，有時候釜底抽薪又化繁為簡，風格跟風格之間的轉換真的很酷！」

話鋒一轉，夏民說起自己挑選這本書呼應主題的原因：「有時候同一件事情，我們跟不同人講會講出不同的樣子，每個人因為立場或者背景的緣故，表達的重點可能也都不一樣。做自己的困難很大一部分來自溝通，同一件事，透過適當的修剪和編輯，就能更好的達到溝通效果。」說話的藝術，大家都要好好練習！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航