民進黨性騷案連環爆：組織部政務副主任林男固辭職，賴清德再次道歉將推動性平機制改革

民進黨近期發生多起已離職的女性黨工出面揭露自己曾遭到職場性騷擾，然而在黨內試圖求助時遭到困難的經驗，繼昨（1）日的薛朝輝導演，今（2）日又受害者出面指控前青年部主任蔡沐霖處理案件不當；黨中央下午由秘書長許立明召開記者會，表示外傳仍有現職黨部幹部也有類似行為，已請他立刻離職，配合調查，後來證實為組織部政務副主任林男固。

不過林男固稍早則表示，自己沒有寫情書和半夜電話騷擾，但對方有不舒服他就有錯，非常抱歉，後續會配合一切的調查。

何孟樺說明案情和處理過程，強調受害人不希望曝光

北市議員何孟樺下午也在北市議會開記者會，說明當初處理林男固案的過程，也希望外界不要再試圖去查受害者是何人。何孟樺說明，當時當事人是她所屬的青年部門同仁，在出差時告知她自己被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，這位加害人就是剛離任的組織部政務副主任林男固。

得知此事之後，何孟樺跟當事人表達要上報，因此第一時間跟當時的婦女部主任通報並呈交相關的證據。主任也報告當時的副秘書長，她表示，自己當時告訴當事人，視其意願要走任何程序都絕對挺到底。

不過，當時民進黨的性騷擾調查程序，其中有一條是「必須送到中常會」，婦女部主任向她們說明，這樣整個事件就一定會在媒體曝光。在徵詢當事人意願後，當事人向何孟樺表達不願在媒體上曝光，所以沒有啟動調查機制，但依然希望能停止這種情況，也不希望再見到林男固。

但當時高層最初做的決定，卻是要該同仁調部門，像是距離較遠的婦女部，或調到不同樓層的媒創部，何孟樺表示，她跟當事人都無法接受。

然而黨部後來的處理是，副秘將林男固叫到辦公室警告，秘書長在主管會議提醒男女互動要有界線，並在黨部召開性平課程。何孟樺表示，林男固遭到調動，雖然說是平行調動，但是從小部門換到大部門，感覺上是升官，當時雖然有向黨部抗議，但黨部的說法是沒有進入調查程序，需保障對方工作權，但物理上因部門調動，使兩人距離拉遠。

後來受害的女方進駐地方，當時正值地方選舉，有許多黨工會進駐地方幫忙，受害者優先能夠進駐，換言之不用進辦公室遇到林男固。雖然何孟樺當時對這處理不滿意，也不斷溝通、抗議，甚至越級上報到秘書長，希望林男固為自己的行為得到懲罰。

然而在性平機制沒啟動的情況，沒有裁量標準，儘管一再抗議，黨部仍說只能這樣處理，後來隨著選舉結束，黨中央人事改組，何孟樺再次問受害人要不要再申訴，當事人表達「不用了」，後來兩人都離開黨部。

何孟樺表示，想到這個事件還是會很難過，懷疑自己當時能否做更多，且從頭到尾都不知道蔡英文主席知不知情，做為中階主管，當時很難有機會能直接與主席對話，但也許做的不夠多，因為她沒有透過任何管道試圖讓黨主席知道。

何孟樺表示，民進黨的性騷擾處理機制有非常大的問題，從通報到後續處理，對被害人非常不友善，而今天黨中央雖然宣布林男固已離開現職，但她也同步請黨中央、台北市政府，如果可以務必提供受害人必要協助，保障受害人的人身安全，並視其意願尋求法律途徑。

據了解，由於林男固性騷擾案年代久遠，當時負責督導主管如今已經在內閣任職，女黨工向當時一名女性主管申訴後，卻被壓下未往上呈報。據了解，該主管也是女權運動出身，卻僅將加害者調離原部門，沒依照黨內程序繼續往上通報，後來該女性黨工離職，女性主管如今已不在民進黨部任職，今許立明說已請該員離職，林男固也在昨晚新聞出刊後，主動離開黨部。

不過林男固今天稍早在何孟樺的臉書貼文下留言，表示自己當時有向副秘表達願意接受調查，但強調自己沒有「半夜電話騷擾」，寫給對方的東西也不是情書，「對他造成的困擾，我真的很抱歉。」

林男固表示，當時被副秘書長告知有當事人覺得自己有騷擾到她時，「人家感覺不舒服就是我的錯，我不會辯駁。」並表示後續有相關調查會全力配合。他也說，兩人之間沒有任何感情糾葛，這樣說不是要脱罪或轉移焦點，只是表達事實，至於造成對方的困擾，只能抱歉並且概括承受。

賴清德再次道歉，將推出「性平三箭」

民進黨主席賴清德今天也再次表示，將以黨主席的身份，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意，「因為在你們最需要的時候，沒有跟你們站在一起。」同時謝謝這些受害者願意勇敢站出來，回憶這些事情。他要告訴受害者們，面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要「大局為重」，人身安全與權益比什麼都重要。

賴清德也宣布將推出一系列新措施來解決這些案件。

第一是建立直接申訴窗口。除了目前的已知案例，民進黨已成立申訴窗口，可直接向秘書長申訴之外，性平部也已經成立專責信箱（dpphelpme@gmail.com），而且僅有性平部主任擁有查閱權，匿名接受所有申訴案件。對申訴案件，會啟動調查追究加害者的責任。對於要提出法律訴訟的受害人也會提供諮詢、心輔資源和一切後續法律協助。

零容忍的處理原則。對於加害者一律開除、絕不錄用，並協助檢調機關調查；也針對轉職往黨籍民代、行政體系或仍在民進黨任何組織服務的人，通報他們的雇主，讓他們無法規避應負的責任。

立即修改黨內規章；強化黨內的性平機制，加強黨內性平教育，發揮預防效果。藉此事件，積極革新，以建立一個性平友善的職場環境。

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核稿編輯：羅元祺