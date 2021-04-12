2021/04/12,
認識排卵期：什麼時候懷孕機率最高？計算排卵日有哪些方法？
示意圖。Photo Credit: Shutterstock/達志影像
我們想讓你知道的是
在不孕科門診裡，常見到努力備孕的夫婦雖然都有用APP計算排卵期，但同房一段時間後仍沒有懷孕跡象。事實上，不是每個女性都以28天為一個月經週期，而有些女性也有經期不規律的問題。
什麼是排卵期？
女性的月經週期中有一個階段是排卵期，也可以說是卵巢排卵的時間。如果排卵後卵子受精的話，就會在移動到子宮著床，成為胚胎。若卵子沒有受精，子宮內膜就會開始剝落，形成月經。
一般女性的月經週期為28天，從月經第一天開始計算，週期的第14天左右將會進行排卵，也就是排卵期。因為卵子被排出後可以存活約24小時，而精子進入女性體內可以存活2-3天，所以在排卵期前後三天內就是備孕中常提到的黃金受孕期。
排卵期出血！會有分泌物？排卵期症狀有哪些？
女性進入排卵期時可能會觀察到身體有以下變化：
- 陰道分泌物增加：排卵期會發現分泌物量變多，也變得較透明且有延展性，類似生蛋白的質地。此症狀一般會持續2-3天
- 排卵痛：部分女性會出現下腹單側輕微不適，只有極少女性會有明顯疼痛感
- 乳房會有漲痛感：乳房易變得敏感，容易脹痛
- 排卵期出血：會少量有褐色分泌物或點狀出血，一般只出現2-3天
怎麼樣的出血才是不正常？排卵期出血需要看醫生嗎？
排卵期出血是常見的排卵期症狀，是屬於正常生理現象，只要出血量少，維持不超過3天，就不需要特別就醫。但若出現出血量多，或伴隨嚴重腹痛，就應該就醫檢查。
計算排卵日的方法有哪些？
- 陰道超音波檢查：使用超音波可以觀察出濾泡大小和子宮內膜厚度，來推測排卵的時程。此檢查方法需要到醫療院所進行，且可能會需要持續追蹤數天。
- 排卵試紙：使用排卵試紙檢測尿液中的黃體形成素（Luteinizing hormone，簡稱LH）濃度。在排卵前24-36小時，黃體形成素的濃度達到最高，且會從尿液排出到體外，所以這時候就可以通過排卵試紙測出排卵反應。使用排卵試紙要注意黃體形成素濃度的高峰只維持約24小時，若要準確率高，需要每6至8小時測量一次，一天測三次。
- 記錄基礎體溫：使用基礎體溫計在每天早上醒來下床前測量體溫，也是人體一天當中的最低溫。一般狀況中，女性排卵前的體溫會降至最低，排卵後體溫會升高約0.3-0.6℃，體溫在下個月經時才會恢復正常。
- 自我觀察陰道分泌物：排卵前2-4天，子宮頸會分泌黏液，這時期的陰道分泌物量多且透明。若觀察到此症狀就可能代表即將進入排卵期。
排卵期的懷孕機率最高？
大部分備孕中的夫婦會有一個迷思，就是以為只在排卵期同房才是懷孕機率最高的做法。但長時間不排出精子會造成精子老化，反而會降低懷孕機率。所以，規律性行為（約3-5天一次）能讓精子維持在最有利懷孕的狀態。另外，在排卵期前後兩天內同房其實跟排卵期同房的懷孕機率是一樣的，所以建議每3-5天同房一次比執著計算排卵期還能提高懷孕率。
不孕症專家的觀點
在不孕科門診裡，常見到努力備孕的夫婦雖然都有用APP計算排卵期，但同房一段時間後仍沒有懷孕跡象。事實上，不是每個女性都以28天為一個月經週期，而有些女性也有經期不規律的問題，所以建議到醫院檢查做超音波檢查是最準確的。
備孕過程中若有以下狀況，建議到醫院就醫檢查：
- 經期紊亂
- 曾被診斷有多囊性卵巢或是任何排卵相關疾病
- 維持記錄基礎體溫一段時期，卻沒有發現明顯的高溫期
- 備孕超過1年仍未懷孕
- 近40歲或40歲以後才開始備孕
責任編輯：黃筱歡
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