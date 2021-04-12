認識排卵期：什麼時候懷孕機率最高？計算排卵日有哪些方法？

什麼是排卵期？

女性的月經週期中有一個階段是排卵期，也可以說是卵巢排卵的時間。如果排卵後卵子受精的話，就會在移動到子宮著床，成為胚胎。若卵子沒有受精，子宮內膜就會開始剝落，形成月經。

一般女性的月經週期為28天，從月經第一天開始計算，週期的第14天左右將會進行排卵，也就是排卵期。因為卵子被排出後可以存活約24小時，而精子進入女性體內可以存活2-3天，所以在排卵期前後三天內就是備孕中常提到的黃金受孕期。

排卵期出血！會有分泌物？排卵期症狀有哪些？

女性進入排卵期時可能會觀察到身體有以下變化：

陰道分泌物增加：排卵期會發現分泌物量變多，也變得較透明且有延展性，類似生蛋白的質地。此症狀一般會持續2-3天

排卵痛：部分女性會出現下腹單側輕微不適，只有極少女性會有明顯疼痛感

乳房會有漲痛感：乳房易變得敏感，容易脹痛

排卵期出血：會少量有褐色分泌物或點狀出血，一般只出現2-3天

怎麼樣的出血才是不正常？排卵期出血需要看醫生嗎？

排卵期出血是常見的排卵期症狀，是屬於正常生理現象，只要出血量少，維持不超過3天，就不需要特別就醫。但若出現出血量多，或伴隨嚴重腹痛，就應該就醫檢查。

計算排卵日的方法有哪些？

排卵期的懷孕機率最高？

大部分備孕中的夫婦會有一個迷思，就是以為只在排卵期同房才是懷孕機率最高的做法。但長時間不排出精子會造成精子老化，反而會降低懷孕機率。所以，規律性行為（約3-5天一次）能讓精子維持在最有利懷孕的狀態。另外，在排卵期前後兩天內同房其實跟排卵期同房的懷孕機率是一樣的，所以建議每3-5天同房一次比執著計算排卵期還能提高懷孕率。

不孕症專家的觀點

在不孕科門診裡，常見到努力備孕的夫婦雖然都有用APP計算排卵期，但同房一段時間後仍沒有懷孕跡象。事實上，不是每個女性都以28天為一個月經週期，而有些女性也有經期不規律的問題，所以建議到醫院檢查做超音波檢查是最準確的。

備孕過程中若有以下狀況，建議到醫院就醫檢查：

經期紊亂

曾被診斷有多囊性卵巢或是任何排卵相關疾病

維持記錄基礎體溫一段時期，卻沒有發現明顯的高溫期

備孕超過1年仍未懷孕

近40歲或40歲以後才開始備孕

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：黃筱歡

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