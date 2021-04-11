5月底前要打完、AZ疫苗明起擴大接種！10縣市首長願意帶頭先打

（中央社）牛津AZ疫苗明（12）日擴大接種對象，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（11）日表示，多數部立醫院都有加入合約接種點，預約掛號沒有上限，另外，16日起將有170家合約醫療院所可接種。

指揮中心日前宣布，4月12日起將擴大牛津AZ疫苗接種對象，開放第一線防疫人員、航空機組員、防疫計程車駕駛等對象接種。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，根據最新統計，目前累計疫苗接種達2萬4658人，指揮中心副指揮官陳宗彥和醫療應變組副組長羅一鈞，明天也將帶領中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者接種疫苗。

莊人祥指出，目前多數部立醫院都有加入合約接種點，預約掛號沒有上限，也會視情況加派人力處理，預計4月16日起將有170家合約醫療院所可以接種；至於各縣市首長接種則由各縣市安排，指揮中心不會介入。

對於接種疫苗後，醫護人員防疫措施是否會放寬，莊人祥表示，目前國際文獻都是針對施打2劑的完整接種者，但國內只有接種1劑；根據3月下旬專家會議，考量疫苗接種後的保護力還有很多不確定性，防疫措施要綜合考量，會先維持現行指引，等有更多資訊再研議。

帶頭催打，10縣市首長表態願意接種

明起擴大疫苗施打，除了原本開放的第一類為48.8萬名醫事人員，第二類9萬名中央及地方政府防疫人員，包含重要官員、衛生單位第一線人員、居家檢疫關懷第一線、海巡人員等、第三類3.5萬名高接觸風險工作人員，包含國際航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛等族群接種。

為了帶頭催打，目前已有10名縣市首長表態願意接種。

《自由時報》報導，根據各縣市公布時間，原是新北市長侯友宜上午8點30分拔得頭籌，不過，桃園市長鄭文燦今天上午表示，他已由衛生局安排提早上午8點在衛福部桃園醫院施打，將成為全台第一位施打疫苗的縣市首長。

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《聯合報》報導，台北市長柯文哲排定明天上午9點30分到聯合醫院和平院區打AZ疫苗，副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘等人將一起打。今天在雲林跑行程的台北市長柯文哲被媒體詢問看法，他說「按計畫、該打就打」聽從中央流行疫情指揮中心規畫。

《中時新聞網》報導，台中市長盧秀燕同樣也將在明天打疫苗，預計於明天上午9點前往台中醫院接種。

高雄市長陳其邁預計下週三（14日）上午接種疫苗，詳細時間、地點市府衛生局正在安排中。台南市長黃偉哲預計下週五（16日）上午8點30分與台南市衛生局長許以霖一同前往台南成大醫院接種疫苗。

另外，基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、彰化縣長王惠美、嘉義縣長翁章梁，也都表態會施打疫苗。

雲林縣長張麗善則表示，目前正積極搜集國內外相關資料，評估自己是否適合接種疫苗，再決定是否施打。

根據統計，前天有2577人接種，是開放接種以來單日最多的一天，另外新增14件不良事件，其中一件是疑似嚴重不良事件。有一名不到10歲的女性接種疫苗後出現胸悶、發燒、發冷、噁心、嘔吐等症狀，必須住院治療，這案例被列為「疑似嚴重不良事件」，是目前國內最年輕的通報案例。

考慮開放自費疫苗，誰可以施打？

《民視新聞》報導，台灣目前掌握首批來台的AZ疫苗11.7萬劑，加上第二批由COVAX平台購入到貨的19.9萬劑，效期只到5月底就過期，總計31.6萬劑須在2個月內打完，目前只打了2萬4000多人，外界憂心疫苗不打完會白白報廢。

《中央社》報導，衛福部日前決議釋出部分AZ疫苗，開放自費接種，媒體詢問自費施打疫苗採有條件開放，是否可能導致施打率偏低，如果疫苗打不完，是否有可能展延效期？

莊人祥指出，自費施打疫苗對象主要針對商務人士或需出國工作、留學、就醫者，有相關需求者人數也不少，後續會再視情況檢討；至於疫苗效期展延，要看藥廠是否有做安定性資料，也要藥廠向食藥署申請才可能展延效期。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範