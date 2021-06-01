投入小錢做直播帶貨求發財，殊不知已成為中國商家割韭菜的對象

不管是抖音或是臉書上的短視頻，很多中國人拍的影片內容都跟炫富有關，即使不是明面上的炫富，也會展現各地豪宅、名車以吸引人眼球。不管是帶貨直播還是汽車愛好者，各行各業都有人在炫耀自己的收入和財產，偶爾看到或許能理解，但是刷到類似視頻的頻率過高，不禁讓人疑惑，這些內容都是真實的嗎？為什麼中國人這麼喜歡炫富？

炫富最直接的原因就是希望吸引別人羨慕的眼光，有人是真炫富，有人卻是活在「富有」的假象裡。

前幾年，中國的微信興起一陣「名媛群」，一群喜歡分享生活的女生加入到該群，拼單租用名牌產品用於拍照或參加活動，例如有人參加年會需要某個名牌包，年會只有一天時間，按月租用不太划算，這時就可以找人一起分攤租賃費用，一人用十天或一週。也有人直接租賃名車，只為拍照、拍視頻。

不過在流量至上的時代，炫富也成為一種商機。有人利用中國人薪資低、渴望財富的心裡，分享展示自己的富豪級生活，推銷自己如何白手起家，吸引人的關注，當粉絲數量有一定基礎後，很快就能把流量變現。

目前流量變現的方式有三種：第一是通過粉絲充值送的禮物，這是最直接的方式。第二是在視頻中插入廣告，收取商家的廣告費用，有些粉絲數量多且穩定的博主，可以在五分鐘左右的短視頻中可以插入好幾個廣告，博主本人也能收到適用產品，也算是變相的受益。第三是博主本人直接賣產品給粉絲，或者是以「傳銷」的形式招呼粉絲入股投資。

小有名氣的「廣東夫婦」，視頻開頭呈現出簡單樸素的形象，結尾卻翻轉揭露自己的身份是「包租公婆」，名下擁有無數房產。在中國買房難的時代，他們視頻中展現出房子太多、收租太累的形象，很快就吸引大家的目光，在視頻爆火以後，兩夫妻帶著自己的團隊前往杭州，開始專業做帶貨直播。

這是中國近期新興的銷售方式，直播主先跟品牌方做好聯繫幫忙賣貨，每個直播主的粉絲人數、受眾群體不同，拿到的商品和價格也不一樣，為了吸引粉絲，直播主都會盡量推出最誘人的產品和價格，吸引人購買，廠商能賣貨，粉絲買便宜，直播主也能得酬勞。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國的「直播王子」李佳琦可謂是斬獲無數中國女人的錢包，他最初是某化妝品專櫃的售貨員，被公司看作當做直博主來培養，李佳琦最被人熟悉的樣子就是在視頻中塗著各種顏色的口紅，然後大喊「Oh My God！買它！」，在去（2020）年雙十一購物預熱期間，李佳琦和另一位網紅直播主薇婭的直播間，預售出總價值70億人民幣的產品，粗略估計，直播主個人的提成佔總價15％左右，光這一次的收入，就是很多人好幾年的薪水。

不管是李佳琦還是廣東夫婦，都是短視頻、直播帶貨興起以後非常成功的個案。這個行業裡多得是失敗的例子，無人關心，必須靠一些極端的手段吸引人眼球。當人獲得流量以後，有一些不良份子，會推出三無產品，在視頻中造假、誇大產品質量，吸引人購買，同時還企圖說服人付出部分保證金，加入帶貨的隊伍。

這種類似傳銷的銷售方式是從「微商」演變而來，「微商」顧名思義是在微信、朋友圈裡面發廣告、賣貨的商人。這類銷售的話術特點是：

銷售的商品沒有正規品牌，但是宣傳的功效卻堪比大牌； 不需要花很多時間，在手機上定時發送相關內容即可； 收益非常可觀，就像前文提到的，很多人刻意炫富，炫耀自己的成功，以此吸引人購買商品或心甘情願掏出加盟費成為下線。

中國社會中貧富差距非常大，年輕人常掛在嘴邊，討論有沒有「口紅自由」、「打車自由」、「星巴克自由」，這是一種新的衡量財富的方式，「星巴克自由」就是是否擁有喝星巴克沒有經濟壓力的能力。

可想而知，視頻中不斷出現的名牌包、豪宅、跑車，對於大部分人都具有極大的吸引力，跟夢想中的富有生活相比，幾百塊人民幣的加盟費根本不足掛齒，保守估計，80％以上的中國人都有過想要加入各種帶貨兼職的念頭，即使只有一半人真的付出行動，這也是非常大的市場。

但問題是，這些加盟的普通人真的能夠通過視頻、朋友圈帶貨獲得夢想中的好生活嗎？微商的極盛時期，我的朋友圈裡有10％的好友都發過售賣商品的廣告，賣水果、保養品、保健食品無所不有，那些充滿正能量和炫富的廣告宣傳真的很吸引人，但是他們還是沒有致富，大部分人最多堅持三個月，讓自己的本金加盟費賺回來就很是不錯。

朋友圈、短視頻和直播間帶貨的市場已經被人佔滿，不排除有真正做好做大的優秀例子，這些例子背後都有完整的團隊和公司，負責廣告文案、視頻內容、拍攝剪輯、流量推廣和炒作，目前的市場競爭太大，熱衷於這種購物形式的人已經有固定的買點，很難有多餘的流量分給其他個人賣家。

很多人抱著懷抱希望投入小錢，以為就此成為「發財團」的一員，殊不知商家早就計算好市場的韭菜要割兩遍，你只是其中一遍。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航