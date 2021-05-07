「維權」在中國是高危險職業，隨時會成為顛覆政權的「良心犯」

身在毫無人權的中國，人權律師以及其他維護人權的民間公益團體，都變成高危職業，在中國，為人權而呼喊的人含冤入獄，已經成為普遍現象，這一類因表達自己信念而入獄的群體被稱為良心犯。

如果在維基百科上搜索「良心犯」這個詞，會看見有一長串中國的良心犯名單，其中包括2010年的諾貝爾和平獎得主劉曉波先生。

劉曉波先生是有名的中國學者，曾參與「六四」學生運動，後來也因此入獄，他一生都在推動中國的民主進程，他也是《零八憲章》的起草人之一，《零八憲章》提倡：自由、人權、平等、共和、民主、憲政，力求保證中國人的宗教、言論、出版、遷徙自由，維護各民族、各職業間的平等，推動以憲政為基礎的民選政府，結束一黨專政的狀態。

但起草和支持《零八憲章》的民運人士，大部分都受到打擊，劉曉波先生在2008年年底被逮捕，先是監視居住，次年以「煽動顛覆國家政權罪」被判刑11年。他是唯二在獄中獲諾貝爾和平獎的人，也是唯一一位從獲獎到辭世都不曾獲得自由的人。

2017年，在獄中服刑八年的劉曉波先生，因為患癌，而獲得保外就醫，就醫過程中，外界很難靠近病房獲得一手信息。劉曉波先生的太太劉霞女士曾表示希望到國外就醫，但沒有允許。因為肝癌導致全身器官衰竭，劉曉波先生不久後便遺憾離世，兩日後，劉曉波先生的遺體火化，當天就要求家屬將其海葬。

這樣一位為人權呼喊的正義人士，中共政府先是冤判其入獄，又在官媒上寫文抹黑他，號召不明真相的「愛國青年」攻擊他。彌留之際都不曾放鬆，最後甚至不讓劉先生按照中國人的傳統入土為安，連衣冠冢都不曾設立，只是擔心劉曉波先生的支持者在他墳前集會。

此外，含冤入獄的還有台灣人熟悉的王全璋律師，他可能是中國最早為法論功群體辯護的律師，多年來一直為弱勢群體、基督徒、法論功以及農民提供法律幫助，因此也成為中國政府的眼中釘。王全璋律師也是「709案」最後一人。

「709案」指的是從2015年7月9日起，中國公安當局在全國範圍內大規模約談、抓捕人權律師，王全璋律師被抓捕以後，失蹤超過千日，據傳他在這期間遭受電擊酷刑。直到2018年，王全璋律師的案件進行不公開審理，最後他被判「煽動顛覆國家政權罪」，服刑四年六個月。

在被抓捕的前三年，王全璋律師音訊全無、生死未卜，妻子李文足一直在為他奔走，只為見一面，在這個過程中，李文足控告過《環球時報》的主編侵犯其名譽；徒步前往北京尋夫又被國安抓回；聯合其他「709案」的太太們一起剃髮抗議，意為「我可以無髮，但你不能無法。」於是李文足成為國安眼裡的眼中釘，她和王全璋律師的孩子都不能如期入學。

2020年中旬，王全璋律師刑滿獲釋，雖然過程中有許多破折，但分別已久的一家人終於團聚，雖然在服刑期間，王律師的身體狀況不如從前，希望在往後日子裡能夠安心調養一段時間，盡快迎來真正的自由。

「對華援助協會」近來又幫助一對母女從中國逃亡到美國。那位母親名叫施明磊，她的先生是中國公益人士程淵，據程太太描述，程淵在過去一直從事弱勢群體平權工作，包括促進中國生育自由、流動人口之子以及留守兒童平等受教育權的問題，還有乙肝患者、殘障群體的權益等。

2019年7月，程淵以及他的同事被國安控以「煽動顛覆國家政權罪」而抓捕，2020年三人被秘密審判。在程淵被抓捕的過程中，施明磊一個人帶著孩子卻不斷遭到國安監視居住，以及多次威脅和非法審訊，她因此丟掉工作，女兒所在的幼兒園也受到衝擊。直到最近，她們母女終於成功逃離中國政府的魔抓，在美國將開始新的生活。

中國的良心犯還有很多很多，如以上三位被人熟悉的，以及很多我叫不出名字的人，一個簡單的「煽動顛覆國家政權罪」，就能對一個人的良心定罪，他們在獄中受到的驚人折磨，是常人無法想象的。在21世紀的文明世界中，秘密警察不禁亂抓無辜，還會連累其親屬，企圖把這些良心犯家庭設為一座孤島，任何前去關心他們的人都會遭到警察和國安的警告性審訊。

最讓人難過的，當屬中國所謂的愛國青年，他們眼睛完全被集權主義所蒙蔽，喪失自己的思考，在網絡上冷漠地發言，只是口頭愛國者，卻不斷以鍵盤攻擊為了中國人權含冤入獄的另一群愛國之人，正如劉曉波先生所說「我沒有敵人」，是共產黨在假造敵人，才能坐收漁翁之利罷了。

責任編輯：羅元祺

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