AZ疫苗擴大接種對象至二、三類人員，柯文哲、侯友宜等首長帶頭施打

今（12）日開始阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗接種對象擴大至第二類及第三類人員，當中包括中央／地方防疫人員，以及高接觸風險的工作人員。

指揮中心也於今日上午召開「感謝有您COVID-19疫苗接種記者會」，由指揮中心陳宗彥副指揮官及羅一鈞醫療應變組副組長，帶領中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者現身接種疫苗，呼籲符合第一、二、三類對象之61.3萬人員踴躍接種，保護自己也保護身邊的人。

另外各縣市首長包括台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦等人，皆表示會安排施打AZ疫苗。

陳宗彥副指揮官、羅一鈞副組長現身施打疫苗

陳宗彥表示，除了醫療人員，還有一群也是默默在第一線打戰的一群人，包括在機場的CIQS團隊，即海關檢查（Customs）、證照查驗（Immigration）、人員檢疫及動植物檢疫（Quarantine）、安全檢查及航空保安（Security）；以及各縣市第一線防疫人員，包括警消、村里幹事及相關同仁。另外還有工作領域為高風險的，包括航空從業人員，以及國際商船的從業人員，這兩類合起來有12萬5000人左右。

目前AZ疫苗的接種對象一、二、三類人員，合計起來就有61萬多人。陳宗彥表示自己相信若這三類人員施打疫苗的比例能夠大幅提升，對整個防疫工作會有莫大的助力。而今日自己也與指揮中心部分官員現身衛生福利部桃園醫院親自打給大家看，希望大家有信心。除了讓大家生活更便利，也能讓第一線同仁工作更安全。

圖片來源：中央流行疫情指揮中心

根據指揮中心新聞稿，符合接種資格對象可至疾病管制署全球資訊網查詢院所後預約接種。由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

疫苗接種後應於接種單位休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。而接種後可能出現反應主要為接種部位疼痛，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛等，若症狀持續未改善請儘速就醫診治、釐清病因。

柯文哲、侯友宜、鄭文燦、盧秀燕等首長帶頭接種

除此之外，《新頭殼》報導，各縣市首長包括台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦，皆表示會在今日上午施打AZ疫苗。此外表示有疫苗施打意願的首長，還包括台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、彰化縣長王惠美，及嘉義縣長翁章梁。

《今日新聞》報導，柯文哲今早9點30分在聯合醫院和平院區接種疫苗，副市長蔡炳坤、秘書長陳志銘也陪同施打。柯文哲施打之前受訪表示，目前最大的問題應該是台灣沒有疫苗，目前大家不打應是因為台灣仍處於邊境封鎖狀態。雖然台灣目前沒有疫情，但最後不可能一直鎖國下去，將會開放邊境，所以應該還是要打疫苗。

另外包括鄭文燦、侯友宜、盧秀燕、林右昌等首長，也選在擴大對象的第一天就施打AZ疫苗。《自由時報》報導，鄭文燦在今天上午8時，於衛福部桃園醫院內科門診完成接種，並表示，為了加強對疫苗的信心，也是代表對疫苗的有效性、安全性都可以放心，市府有10個局處首長一起來施打，一切都配合部立桃園醫院的疫苗接種的程序來進行。

《聯合新聞網》報導，侯友宜指出，自己不斷重申，當施打率不高的時候，地方首長或中央首長有責任帶頭施打，第一批施打率真的很低，「所以地方首長在第一個時間就要勇於率先施打。」

《中時新聞網》報導，盧秀燕率先接種，她表示自己是台中市防疫指揮官，身為市長她責無旁貸，必須注射。她也分享醫師建議她在傍晚以後服用普拿疼、減少行程。盧秀燕也建議，中央能透過免費注射政策，鼓勵有需要的民眾接種疫苗。

Photo Credit: 中央社 桃園市長鄭文燦（左）12日上午8時許率先施打AZ疫苗。

Photo Credit: 中央社 新北市長侯友宜（左）12日上午接種AZ疫苗。他表示，因為AZ疫苗的施打率不理想，首長應勇於率先施打。

林右昌也選擇在今日施打AZ苗。《聯合新聞網》報導，基隆目前配發50瓶AZ疫苗，第一類醫事人員接種率偏低，至今僅249人接種，不到1成。對此林右昌表示，對抗疫情施打疫苗是必要動作，希望行政首長帶頭示範，能稍微解除過去AZ疫苗報導的一些疑慮。

Photo Credit: 中央社 基隆市長林右昌（右）12日上午前往衛生福利部基隆醫院接種AZ疫苗後受訪表示，「比小時候打預防針還沒感覺」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航