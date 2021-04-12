大阪疫情再創新高，又傳公職人員違反聚餐規定，日本開始為高齡者施打輝瑞疫苗

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情在日本持續延燒，前（10）天創下當地疫情新高紀錄的大阪府，已經連續6天單日新增逾700例。「大阪港灣局」昨（11）天則表示局內有7名職員在這個月初舉辦歡迎會，導致2人確診感染，又是一次日本公職人員未遵守相關規定參加多人聚餐。

日本也於今（12）日起開始為部分地區的高齡者施打武漢肺炎疫苗，首批9萬7500劑美國輝瑞製疫苗已運抵各都道府縣，預料5月上旬，可廣泛針對高齡者施打。

大阪府疫情再創新高，又傳出公職人員違反聚餐人數規定

（中央社）日本境內武漢肺炎疫情延燒，前天創下當地疫情新高紀錄的大阪府，昨天再新增760例確診病例，還發生大阪港灣局7名職員違規聚餐導致2人染疫的事件。

《日本放送協會》（NHK）、《讀賣新聞》等日媒報導，大阪府昨天新增760例確診病例，連續6天單日新增逾700例；大阪府至今累計病例數破6萬、來到6萬92例，包括1215例死亡病例。

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大阪府與大阪市政府共同組成的「大阪港灣局」昨天表示，局內有7名職員在本月1日舉辦歡迎會，結果有2人確診感染。

大阪港灣局表示，7名職員年紀在20多歲到30多歲，都在同一單位服務。7人一日晚間在大阪市內一間居酒屋舉辦歡迎會，用餐時間約兩小時，其中有5人在吃飯時脫掉口罩。

聚餐結束後，一名女職員回家出現發燒症狀，本月2日確診感染；另一名女職員則是在10日確診。

大阪府政府等單位一直以來都呼籲，轄內民眾應徹底做到「不超過4人的口罩聚餐」等，因此，大阪港灣局為此致歉說，未遵守少人數聚餐及口罩聚餐等規定，非常抱歉，會再度指示所屬職員徹底做好防疫措施。

日本相繼傳出公職人員、國會議員甚至首相菅義偉本人，都曾未遵守相關規定參加多人聚餐；官員日前說，逾8成聚餐群聚感染都是5人以上餐會，讓日本各級政府以此作為聚餐可否的人數分界線。

東京都、沖繩縣疫情也持續升溫

至於日本其他地區疫情，東京都昨天新增421例確診病例，較上週日增加66例，是時隔兩個月再度在週日出現逾400例的情況，也是連續11天超過上週同日（例如本週日超過上週日）。

東京都疫情持續呈現升溫趨勢，截至昨天為止的7天平均每天新增468例，是前7天平均的120.1％，連續30天出現7天平均多於前7天平均的情況。

東京都至今累計病例數12萬5978例，重症患者數較昨天增加2人，總數39人。

與東京都同屬首都圈的埼玉縣昨天新增139例確診病例，至今累計病例數3萬4329例；另一個首都圈成員的神奈川縣，昨天新增132例確診病例，連續6天單日新增逾百例，至今累計病例數4萬9547例。

目前疫情快速升溫的沖繩縣，昨天新增93例確診病例，跟上週日相比僅減少3例，可說仍維持高檔水準，至今累計病例數1萬704例。

位於中部地方的愛知縣昨天新增129例確診病例，連續6天單日新增逾百例，至今累計病例數2萬8843例。

今日起為高齡者施打疫苗，首批輝瑞疫苗已送抵個各地區

（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本今日起開始針對部分地區的高齡者施打武漢肺炎疫苗，首批9萬7500劑美國輝瑞製疫苗已運抵各都道府縣，預料5月上旬，可廣泛針對高齡者施打。

日本時事社報導，日本今日起針對高齡者（65歲以上及今年將屆65歲者）約3600萬人施打武漢肺炎疫苗。只要有設籍的高齡者都可施打，施打第1次後隔3週再施打第2次。

施打疫苗的型態分為在市町村設會場的集體接種、在醫療機構施打的個別接種，以及在老人院等施打的巡迴接種。因為針對高齡者施打的首批疫苗劑量有限，有的自治體（都道府縣市區町村）先進行巡迴接種。

日本政府在本月5日以後，發給東京都、神奈川縣、大阪府共3900劑，其他的44道府縣共1950劑要給高齡者施打的疫苗。到5月2日為止，所有的市區町村都可獲分配。預計到6月底，高齡者預計可施打第2次。

日本負責疫苗接種業務的行政改革大臣河野太郎本月9日表示，為國內3600萬名長者注射2劑的疫苗用量，預計6月將可全數取得。這包括6月預計可取得約4500萬劑，加上5月可取得約4300萬劑。

日本採購的疫苗是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯合研發的疫苗，須施打兩劑，3600萬名高齡者共需施打7200萬劑。

在高齡者施打疫苗之後，將針對有氣喘、高血壓等疾病者、一般民眾施打，但何時開始施打，目前時間未定。

日本於2月17日起優先針對醫護人員施打疫苗，到4月4日為止，出現嚴重過敏反應（Anaphylaxis）的可疑案例有350件，接種後死亡的案例有6件，但無法確定與施打疫苗的因果關係。

2月開始針對醫護人員的疫苗施打到本月9日為止，共逾150萬劑疫苗，有將近50萬人已施打第2次。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航