有「健身黑魔法」之稱的同化類固醇，可能產生什麼副作用？

文： 於承宇｜醫學審稿： 賴建翰醫師

對於熱衷重量訓練，以及經常跑健身房的人來說，想讓身材變得更加結實、線條明顯和增加肌肉量，可能會在階段性的目標達成之後，繼續累積或追加訓練量，來追求更加進階的體態。但有些人出自於對肌肉體積的追求的狂熱，可能會使用同化類固醇（Anabolic Steroid）加強訓練效果，來達到某些近乎苛求的身材。

本文將為你介紹同化類固醇對人體的作用以及負面影響，瞭解為什麼它有「黑魔法」的稱號。

什麼是同化類固醇？

同化類固醇是一種透過雄激素（Androgen）如睪固酮（Testosterone）合成之後，所製造出的產品。由於睪固酮可以提升肌肉生長速度以及加快力量成長，不少健美選手可能會使用同化類固醇，來達到自然健身無法企及的身材與肌肉線條，你可能在新聞報導聽過選手使用禁藥，而同化類固醇便是其中一項。

有些人可能會有疑問，有時候去醫院看診時，醫師所開的處方中也有類固醇，這跟「長肌肉」的類固醇一樣嗎？

其實如果是青春期延遲或是更年期症狀的治療，都可能會使用到性激素（Sex hormone），而它便是類固醇的一種；另一種常見的類固醇藥物，則是皮質類固醇（Corticosteroids），它可以抑制免疫系統，減輕發炎反應，因此常被用來治療過敏和發炎等疾病症狀。

同化類固醇的用途

基本上，睪固酮能做什麼，同化類固醇就能做什麼，但是後者無論是作用與副作用，都比前者還要高。前面提到同化類固醇用於健身方面，其實並非合適的作法，因為許多使用同化類固醇的人，並不具有專業知識，因此在缺乏醫師的專業診斷下，擅自使用類固醇藥品，可能產生不小的風險。

除此之外，為了達到變壯的目的，所使用同化類固醇的劑量，也會比單純的醫療用途高上不少，更不用說，使用者可能自認效果不明顯，自行加高劑量而導致更嚴重的副作用出現。

撇除濫用行為，臨床上對於青春期延遲以及造成肌肉流失的病症，如癌症（Cancer）或愛滋病（AIDS），都可以使用同化類固醇進行治療，不過基於其副作用明顯，因此通常不會作為優先治療方式。

同化類固醇的副作用

類固醇的黑魔法封號，除了代表其效果如魔法一般外，「黑」則代表著它可能需要使用者的身體付出相當的代價。

許多濫用類固醇的健身者，可能不會告訴你在他們健壯的肌肉盔甲底下，有什麼樣的健康問題，以美國知名健美運動員裡奇．皮亞納（Rich Piana）為例，他自稱使用同化類固醇已經超過20年，並沒有出現禿頭、面皰以及腰圍增加等症狀，表示自己使用量是在合理用藥的範圍。

不幸的是，他於2017年8月過世，其死因診斷雖未公開，但可以確認的是，他的心臟與肝臟都有肥大的情況，而且動脈硬化的現象也非常明顯，而這些都是同化類固醇可能造成的副作用。

從許多男性都重視的性能力來看，長期使用同化類固醇，會使得身體自行分泌的睪固酮下降，導致性功能障礙，造成陽痿甚至睪丸萎縮。另外，由於人體可以經由芳香酶（Aromatase）的作用，可以將雌激素（Estrogen）與雄激素互相轉換，調解體內激素平衡，濫用同化類固醇，可能導致過量的睪固酮，被芳香酶轉化為雌激素，引發男性女乳症（Gynecomastia）。

其他相關的類固醇副作用，還有以下這些：

輕微副作用：長痘痘、水腫、掉髮、性慾減低、精子數減少、易怒、沮喪、壞膽固醇提升。

嚴重副作用：提升心血管疾病、心因性猝死（Cardiac sudden death）、心肌梗塞（Myocardial infarction）以及腎臟疾病的機率。

對女性的副作用：經期紊亂或停止、聲音變低沉、陰蒂變長、體毛增多、乳房縮小。

在青少年身上的副作用：發育遲緩、身高成長停滯。

同化類固醇的使用方式

同化類固醇可以透過口服、注射或是外用藥等方式使用。為了降低副作用，各種聲稱可以降低副作用的使用方法應運而生，但都沒有明確的實驗證明能夠有效降低負面影響。常見的使用方式，包含了下列四種方式：

週期（Cycle）：在6~12週內維持同化類固醇的使用，休息四週到數個月，再次進行新的週期循環。 疊合法（Stacking）：同化類固醇的種類繁多，有些人會同時使用兩種以上，以最大化提升肌肉和力量。 金字塔法（Pyramiding）：在週期當中漸漸增加用藥量，達到設定的頂峰時，再逐步減少使用量。 平台期（Plateau）：在持續使用某種同化類固醇的情況下，身體可能會出現耐受性，使得肌肉的增長速度減慢，有些人會使用交替使用其他同化類固醇或進行疊合，以避免平台期出現。

Hello 醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

原文標題：健身黑魔法！同化類固醇的用途和副作用

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航