「英國奧斯卡」BAFTA頒獎：《游牧人生》囊括4項大獎、休葛蘭讚「台灣住著半打的李安」

俗稱「英國奧斯卡」的英國影藝學院獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）稍早揭曉第74屆完整電影類得獎名單，在今年北美獎季領跑的《游牧人生》，一舉獲得最佳影片、導演、女主角和攝影，收下4項大獎成最大贏家。本屆頒獎典禮時程為11、12日舉行，而因應疫情，現場只有頒獎者如休葛蘭（Hugh Grant）、芮妮齊薇格（Renee Zellweger）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）等明星到場，其餘入圍者則以視訊的方式發表感言。

Photo Credit: AP / TPG Images 休葛蘭（右）與妻子Anna Eberstein（左）出席今年英國奧斯卡。

《游牧人生》導演趙婷持續寫紀錄，成為BAFTA首位獲得最佳導演的有色女性，且是影史上的第二位女性。若再加入亞洲身分，則是繼黑澤明、李安之後，第三位的導演獎得主。在收下最大獎最佳影片時，趙婷致詞感言說：「非常感謝『游牧族』如此慷慨地歡迎我們進入他們的生活。他們與我們分享了他們的夢想、奮鬥史和深刻的尊嚴。感謝他們向我們展示衰老是生活的美好部分，我們所有人都應該珍惜和慶祝這一旅程。我們如何看待前人，充分說明了我們作為一個社會的身份，對此，我們需要做得更好。再度感謝BAFTA的會員，路上見。」

算上剛出爐的BAFTA，趙婷也拿下了幾項奧斯卡前哨站的獎像，包含導演工會獎、製片人工會獎，而這兩大工會獎，分別是預測奧斯卡最佳導演、最佳影片的有力參考獎像，《游牧人生》從去年威尼斯影展拿下最高榮譽金獅獎後，在北美獎季一路旺到此刻，而月底頒獎的奧斯卡，在最佳影片和導演的兩大項目，應該也十拿九穩，屆時趙婷的華人女性身分，會寫下影史紀錄。

至於女主角的部份則由法蘭西絲麥朵曼（Frances Mcdormand）收下，這是她繼《意外》後的第二座BAFTA最佳女主角。不過比起其餘項目，最佳女主角在奧斯卡的預測上仍顯得撲朔迷離，今年奧斯卡「演員獎項」最重要的前哨站美國演員工會獎由《藍調天后》薇拉戴維絲（Viola Davis）獲得，演員工會獎與奧斯卡得主的重疊率極高，按照往年預測薇拉戴維絲應該沒有意外，但今年在女主角的項目上相當詭譎，除了應該已經提前出局的《女人碎片》凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）之外，薇拉戴維絲、《花漾女子》凱莉墨里根（Carey Mulligan）、《美國訴比莉哈樂黛》安德拉黛（Andra Day）、以及剛出爐的BAFTA影后法蘭西絲麥朵曼都還有機會。

而最佳男主角則是由身在英國主場的安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）拿下，他以《父親》擊敗賽前大熱《藍調天后》查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），以83歲之姿成為影史最年長的BAFTA影帝得主。不過在奧斯卡的預測上，目前普遍仍舊看好查德威克鮑斯曼能順利封帝。

男女配角分別由《猶大與黑彌賽亞》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）、《夢想之地》尹汝貞拿下。丹尼爾卡盧亞在男配角的位置上基本上是橫掃了整個獎季，在奧斯卡奪魁上應該也毫無懸念，而女配角尹汝貞成為首位獲得此獎的南韓演員，除了BAFTA之外，尹汝貞也在先前拿下演員工會獎，有這兩大獎項加持，奧斯卡看來機會也相當濃厚。而尹汝貞充滿「英式幽默」的感言也引起各界討論，透過視訊，尹汝貞說：「 非常感謝 BAFTA 的獎項。雖然每個獎項都是有意義的，但是特別能被勢利的英國人認可為一個好演員，我感到非常高興。」

此外值得注意的，丹麥導演湯瑪斯凡堤柏格（Thomas Vinterberg）叫好叫座的《醉好的時光》也拿下最佳非英語電影，湯瑪斯凡堤柏格也開玩笑地說：「我確實有點懷疑英國人會喜歡喝酒的電影。」湯瑪斯凡堤柏格也感謝了他逝去的女兒Ida，最後更說：「你們很難想像，能獲得BAFTA會員的肯定，對我來說是多麼巨大的意義。」

最後是台灣人最關心的「台灣之光」李安，李安在本屆 BAFTA獲得 終身成就獎（Bafta Fellowship），成為首位收下此殊榮的台灣影人，也是首位獲得此獎的華人導演。頒獎引言人由曾在《理性與感性》合作過的英國演員休葛蘭擔任，休葛蘭先說：「最經典的獎要頒給世界影壇最經典的導演，以及我本人作證——最經典的，偉大的李安。」接著讚許李安的類型多元，包含《飲食男女》、《冰風暴》、《理性與感性》、《斷背山》、《綠巨人浩克》、《臥虎藏龍》、《色，戒》、《少年PI的奇幻漂流》等片，最後他說：「我很懷疑這些電影是他拍的，以台灣頂尖的複製人技術，我相信台灣住著半打的李安。」

李安則在預錄好的感言感謝英國對他影視生涯的幫助，李安說：「《冰風暴》只在英國賺錢，而《理性與感性》就像我的第二個電影學校，當時我只能用簡短的句子進行交臉。我給演員的評論非常簡單、直接和誠實，演員們甚至還比賽誰能在我這邊得到最無禮的評論。而我的英國劇組們都非常的耐心和友善。我非常感謝他們，因為在《理性與感性》之後我敢於冒險去嘗試許多其他類型的電影。他們給了我勇氣，開闊了視野，並敞開了心胸。」

李安也談到電影的意義：「對我而言，電影是有勇氣敞開自我、面對真相，透過故事、視覺和聲音投射在大銀幕中，這就是我與世界聯繫的方式，是我鍾愛的事。獲得 BAFTA的終身成就獎， 感覺就像是被相同方式聯繫在一起的人們認可。」

2021英國影藝學院獎電影類得獎名單（黑體為得獎者）

最佳影片

《父親》

《失控的審判》

《游牧人生》

《花漾女子》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳英國電影

《Calm With Horses》

《古寶》

《父親》

《異國陰宅》

《Limbo》

《失控的審判》

《Mogul Mowgli》

《花漾女子》

《Rocks》

《暗黑聖女》

最佳首部作品英國編劇、導演或製片

《異國陰宅》

《Limbo》

《Moffie》

《Rocks》

《暗黑聖女》

最佳非英語電影

《醉好的時光》

《親愛的同志》

《悲慘世界》

《夢想之地》

《Quo Vadis, Aida?》

最佳紀錄片

《一場大火之後》

《大衛．艾登堡：活在我們的星球》

《The Dissident》

《我的章魚老師》

《智能社會：進退兩難》

最佳動畫片

《1/2的魔法》

《靈魂急轉彎》

《狼行者》

最佳導演

《醉好的時光》湯瑪斯凡提柏格

《謝謝你愛過我》夏儂墨菲（Shannon Murphy）

《夢想之地》鄭李爍

《游牧人生》趙婷

《Quo Vadis, Aida?》潔絲米拉茲巴尼奇

《Rocks》莎拉賈芙蓉（Sarah Gavron）

最佳原著劇本

《醉好的時光》

《曼克》

《花漾女子》

《Rocks》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳改編劇本

《古寶》

《父親》

《失控的審判》

《游牧人生》

《白老虎》

最佳女主角

《Rocks》巴克芮（Bukky Bakray）

《40衝一波》拉達布蘭克

《女人碎片》凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）

《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼（Frances Mcdormand）

《異國陰宅》馬薩庫（Wunmi Mosaku）

《Clemency》阿爾法伍達德（Alfre Woodard）

最佳男主角

《金屬之聲》里茲阿邁德（Riz Ahmed）

《藍調天后》查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）

《白老虎》古拉夫（Adarsh Gourav）

《父親》安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）

《醉好的時光》麥斯米克森（Mads Mikkelsen）

《失控的審判》塔哈拉辛（Tahar Rahim）

最佳女配角

《Calm With Horses》妮雅姆艾格（Niamh Algar）

《Rocks》阿里（Kosar Ali）

《芭樂特續集電影》瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）

《猶大與黑彌賽亞》多米妮可斐許巴克（Dominique Fishback）

《County Lines》瑪德薇（Ashley Madekwe）

《夢想之地》尹汝貞

最佳男配角

《猶大與黑彌賽亞》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）

《Calm With Horses》貝瑞科漢（Barry Keoghan）

《夢想之地》艾倫・S・基姆（Alan Kim）

《邁阿密的一夜》小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.）

《誓血五人組》彼得斯（Clarke Peters）

《金屬之聲》拉西（Paul Raci）

最佳原創配樂

《曼克》

《夢想之地》

《讀報人》

《花漾女子》

《靈魂急轉彎》

最佳選角指導

《Calm With Horses》

《猶大與黑彌賽亞》

《夢想之地》

《花漾女子》

《Rocks》

最佳攝影

《猶大與黑彌賽亞》

《曼克》

《失控的審判》

《讀報人》

《游牧人生》

最佳剪輯

《父親》

《游牧人生》

《花漾女子》

《金屬之聲》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳美術設計

《古寶》

《父親》

《曼克》

《讀報人》

《蝴蝶夢》

最佳服裝設計

《默愛》

《古寶》

《艾瑪.》

《藍調天后》

《曼克》

最佳妝髮設計

《古寶》

《絕望者之歌》

《藍調天后》

《曼克》

《皮諾丘的奇幻旅程》

最佳音效

《怒海戰艦》

《讀報人》

《游牧人生》

《靈魂急轉彎》

《金屬之聲》

最佳視覺效果

《怒海戰艦》

《永夜漂流》

《花木蘭》

《八號出口的猩猩》

《天能》

最佳英國動畫短片

《The Fire Next Time》

《The Owl And The Pussycat》

《The Song Of A Lost Boy》

核稿編輯：翁世航