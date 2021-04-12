「英國奧斯卡」BAFTA頒獎：《游牧人生》囊括4項大獎、休葛蘭讚「台灣住著半打的李安」

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英國影藝學院獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA），俗稱英國奧斯卡公布得獎名單。
俗稱「英國奧斯卡」的英國影藝學院獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）稍早揭曉第74屆完整電影類得獎名單，在今年北美獎季領跑的《游牧人生》，一舉獲得最佳影片、導演、女主角和攝影，收下4項大獎成最大贏家。本屆頒獎典禮時程為11、12日舉行，而因應疫情，現場只有頒獎者如休葛蘭（Hugh Grant）、芮妮齊薇格（Renee Zellweger）、湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）等明星到場，其餘入圍者則以視訊的方式發表感言。
《游牧人生》導演趙婷持續寫紀錄，成為BAFTA首位獲得最佳導演的有色女性，且是影史上的第二位女性。若再加入亞洲身分，則是繼黑澤明、李安之後，第三位的導演獎得主。在收下最大獎最佳影片時，趙婷致詞感言說：「非常感謝『游牧族』如此慷慨地歡迎我們進入他們的生活。他們與我們分享了他們的夢想、奮鬥史和深刻的尊嚴。感謝他們向我們展示衰老是生活的美好部分，我們所有人都應該珍惜和慶祝這一旅程。我們如何看待前人，充分說明了我們作為一個社會的身份，對此，我們需要做得更好。再度感謝BAFTA的會員，路上見。」
算上剛出爐的BAFTA，趙婷也拿下了幾項奧斯卡前哨站的獎像，包含導演工會獎、製片人工會獎，而這兩大工會獎，分別是預測奧斯卡最佳導演、最佳影片的有力參考獎像，《游牧人生》從去年威尼斯影展拿下最高榮譽金獅獎後，在北美獎季一路旺到此刻，而月底頒獎的奧斯卡，在最佳影片和導演的兩大項目，應該也十拿九穩，屆時趙婷的華人女性身分，會寫下影史紀錄。
至於女主角的部份則由法蘭西絲麥朵曼（Frances Mcdormand）收下，這是她繼《意外》後的第二座BAFTA最佳女主角。不過比起其餘項目，最佳女主角在奧斯卡的預測上仍顯得撲朔迷離，今年奧斯卡「演員獎項」最重要的前哨站美國演員工會獎由《藍調天后》薇拉戴維絲（Viola Davis）獲得，演員工會獎與奧斯卡得主的重疊率極高，按照往年預測薇拉戴維絲應該沒有意外，但今年在女主角的項目上相當詭譎，除了應該已經提前出局的《女人碎片》凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）之外，薇拉戴維絲、《花漾女子》凱莉墨里根（Carey Mulligan）、《美國訴比莉哈樂黛》安德拉黛（Andra Day）、以及剛出爐的BAFTA影后法蘭西絲麥朵曼都還有機會。
而最佳男主角則是由身在英國主場的安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）拿下，他以《父親》擊敗賽前大熱《藍調天后》查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），以83歲之姿成為影史最年長的BAFTA影帝得主。不過在奧斯卡的預測上，目前普遍仍舊看好查德威克鮑斯曼能順利封帝。
男女配角分別由《猶大與黑彌賽亞》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）、《夢想之地》尹汝貞拿下。丹尼爾卡盧亞在男配角的位置上基本上是橫掃了整個獎季，在奧斯卡奪魁上應該也毫無懸念，而女配角尹汝貞成為首位獲得此獎的南韓演員，除了BAFTA之外，尹汝貞也在先前拿下演員工會獎，有這兩大獎項加持，奧斯卡看來機會也相當濃厚。而尹汝貞充滿「英式幽默」的感言也引起各界討論，透過視訊，尹汝貞說：「非常感謝BAFTA的獎項。雖然每個獎項都是有意義的，但是特別能被勢利的英國人認可為一個好演員，我感到非常高興。」
此外值得注意的，丹麥導演湯瑪斯凡堤柏格（Thomas Vinterberg）叫好叫座的《醉好的時光》也拿下最佳非英語電影，湯瑪斯凡堤柏格也開玩笑地說：「我確實有點懷疑英國人會喜歡喝酒的電影。」湯瑪斯凡堤柏格也感謝了他逝去的女兒Ida，最後更說：「你們很難想像，能獲得BAFTA會員的肯定，對我來說是多麼巨大的意義。」
最後是台灣人最關心的「台灣之光」李安，李安在本屆BAFTA獲得終身成就獎（Bafta Fellowship），成為首位收下此殊榮的台灣影人，也是首位獲得此獎的華人導演。頒獎引言人由曾在《理性與感性》合作過的英國演員休葛蘭擔任，休葛蘭先說：「最經典的獎要頒給世界影壇最經典的導演，以及我本人作證——最經典的，偉大的李安。」接著讚許李安的類型多元，包含《飲食男女》、《冰風暴》、《理性與感性》、《斷背山》、《綠巨人浩克》、《臥虎藏龍》、《色，戒》、《少年PI的奇幻漂流》等片，最後他說：「我很懷疑這些電影是他拍的，以台灣頂尖的複製人技術，我相信台灣住著半打的李安。」
李安則在預錄好的感言感謝英國對他影視生涯的幫助，李安說：「《冰風暴》只在英國賺錢，而《理性與感性》就像我的第二個電影學校，當時我只能用簡短的句子進行交臉。我給演員的評論非常簡單、直接和誠實，演員們甚至還比賽誰能在我這邊得到最無禮的評論。而我的英國劇組們都非常的耐心和友善。我非常感謝他們，因為在《理性與感性》之後我敢於冒險去嘗試許多其他類型的電影。他們給了我勇氣，開闊了視野，並敞開了心胸。」
李安也談到電影的意義：「對我而言，電影是有勇氣敞開自我、面對真相，透過故事、視覺和聲音投射在大銀幕中，這就是我與世界聯繫的方式，是我鍾愛的事。獲得BAFTA的終身成就獎，感覺就像是被相同方式聯繫在一起的人們認可。」
2021英國影藝學院獎電影類得獎名單（黑體為得獎者）
最佳影片
- 《父親》
- 《失控的審判》
- 《游牧人生》
- 《花漾女子》
- 《芝加哥七人案：驚世審判》
最佳英國電影
- 《Calm With Horses》
- 《古寶》
- 《父親》
- 《異國陰宅》
- 《Limbo》
- 《失控的審判》
- 《Mogul Mowgli》
- 《花漾女子》
- 《Rocks》
- 《暗黑聖女》
最佳首部作品英國編劇、導演或製片
- 《異國陰宅》
- 《Limbo》
- 《Moffie》
- 《Rocks》
- 《暗黑聖女》
最佳非英語電影
- 《醉好的時光》
- 《親愛的同志》
- 《悲慘世界》
- 《夢想之地》
- 《Quo Vadis, Aida?》
最佳紀錄片
- 《一場大火之後》
- 《大衛．艾登堡：活在我們的星球》
- 《The Dissident》
- 《我的章魚老師》
- 《智能社會：進退兩難》
最佳動畫片
- 《1/2的魔法》
- 《靈魂急轉彎》
- 《狼行者》
最佳導演
- 《醉好的時光》湯瑪斯凡提柏格
- 《謝謝你愛過我》夏儂墨菲（Shannon Murphy）
- 《夢想之地》鄭李爍
- 《游牧人生》趙婷
- 《Quo Vadis, Aida?》潔絲米拉茲巴尼奇
- 《Rocks》莎拉賈芙蓉（Sarah Gavron）
最佳原著劇本
- 《醉好的時光》
- 《曼克》
- 《花漾女子》
- 《Rocks》
- 《芝加哥七人案：驚世審判》
最佳改編劇本
- 《古寶》
- 《父親》
- 《失控的審判》
- 《游牧人生》
- 《白老虎》
最佳女主角
- 《Rocks》巴克芮（Bukky Bakray）
- 《40衝一波》拉達布蘭克
- 《女人碎片》凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）
- 《游牧人生》法蘭西絲麥朵曼（Frances Mcdormand）
- 《異國陰宅》馬薩庫（Wunmi Mosaku）
- 《Clemency》阿爾法伍達德（Alfre Woodard）
最佳男主角
- 《金屬之聲》里茲阿邁德（Riz Ahmed）
- 《藍調天后》查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）
- 《白老虎》古拉夫（Adarsh Gourav）
- 《父親》安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）
- 《醉好的時光》麥斯米克森（Mads Mikkelsen）
- 《失控的審判》塔哈拉辛（Tahar Rahim）
最佳女配角
- 《Calm With Horses》妮雅姆艾格（Niamh Algar）
- 《Rocks》阿里（Kosar Ali）
- 《芭樂特續集電影》瑪麗亞巴卡洛娃（Maria Bakalova）
- 《猶大與黑彌賽亞》多米妮可斐許巴克（Dominique Fishback）
- 《County Lines》瑪德薇（Ashley Madekwe）
- 《夢想之地》尹汝貞
最佳男配角
- 《猶大與黑彌賽亞》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）
- 《Calm With Horses》貝瑞科漢（Barry Keoghan）
- 《夢想之地》艾倫・S・基姆（Alan Kim）
- 《邁阿密的一夜》小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.）
- 《誓血五人組》彼得斯（Clarke Peters）
- 《金屬之聲》拉西（Paul Raci）
最佳原創配樂
- 《曼克》
- 《夢想之地》
- 《讀報人》
- 《花漾女子》
- 《靈魂急轉彎》
最佳選角指導
- 《Calm With Horses》
- 《猶大與黑彌賽亞》
- 《夢想之地》
- 《花漾女子》
- 《Rocks》
最佳攝影
- 《猶大與黑彌賽亞》
- 《曼克》
- 《失控的審判》
- 《讀報人》
- 《游牧人生》
最佳剪輯
- 《父親》
- 《游牧人生》
- 《花漾女子》
- 《金屬之聲》
- 《芝加哥七人案：驚世審判》
最佳美術設計
- 《古寶》
- 《父親》
- 《曼克》
- 《讀報人》
- 《蝴蝶夢》
最佳服裝設計
- 《默愛》
- 《古寶》
- 《艾瑪.》
- 《藍調天后》
- 《曼克》
最佳妝髮設計
- 《古寶》
- 《絕望者之歌》
- 《藍調天后》
- 《曼克》
- 《皮諾丘的奇幻旅程》
最佳音效
- 《怒海戰艦》
- 《讀報人》
- 《游牧人生》
- 《靈魂急轉彎》
- 《金屬之聲》
最佳視覺效果
- 《怒海戰艦》
- 《永夜漂流》
- 《花木蘭》
- 《八號出口的猩猩》
- 《天能》
最佳英國動畫短片
- 《The Fire Next Time》
- 《The Owl And The Pussycat》
- 《The Song Of A Lost Boy》
核稿編輯：翁世航