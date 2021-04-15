房市貴又熱，當房仲、銷售跑單是不是就能輕鬆賺大錢？

房市又貴又熱，不少外界普遍認為不動產從業人員很好賺，但真的是如此嗎？

其實房地產的第一線，例如普遍常見的仲介、預售屋新房子的銷售跑單，都不能算是一個穩定的工作；前者沒有底薪，後者沒有固定編制，你能賺多少錢，端看你的能力如何。

「時機財」通常曇花一現，沒有在天天過年

千萬不要有種錯誤的認知，是景氣好這個行業所有人都會雞犬升天，在這個圈內你以為的畫面跟實際狀況，往往天差地別。所以當外行者帶著羨慕期待的心情入了行，會有非常高的比例陣亡被淘汰。

不是每個人都適合做業務，也不是每個人都能從這個領域中賺大錢。台灣的不動產行業門檻是相當低的，當然投報機會也比一般工作來得高，兩者之差在於「穩定度」。如同景氣是個週期循環，今年好不代表明年還會好下去，什麼時候來個金融風暴沒人知道，但「時機財」通常都是曇花一現的，怎麼可能讓你天天都在過年呢？

業績也是一樣的道理，即便是你認為賺很多的那名業務，在同行總人數裡面那也不過是千裡挑一罷了，你以為人人都是超級業務嗎？你以為你自己也能成為這樣的人嗎？別做夢了，你只不過是因為房價高、買氣熱眼紅而已。其實這些表面的背後，通常運氣的成分比例很小，擁有超人的努力與認真的精神跟態度才是主要原因。

我出生與成長環境都在這個產業裡近35年，實際出道也15年餘，在這漫漫悠久的時間過程裡，對於這個行業只有一個結論：不動產業是個相當折磨人與辛勞的工作。但這句話只建立在業內有所成就的人身上，如果沒有很穩健的基礎去培養自己能力價值的話，結果都是相當極端的。不是賣一輩子的房子就是打一輩子的工，並非誠如外界所想像似乎時機好的時候人人都可以年收破好幾百，甚至破千萬。

無所不用其極的訓練手段，把你操到成為說話高手

在剛踏入這個行業之時，騎著機車領著22K的薪水，月休僅只有兩天，每日工時佔了整整半天是基本的；忙碌期甚至超過15個鐘頭以上，平均年工時將近4000個小時。還要承受相當高壓的業務環境，沒有業績你就一點被利用的價值都沒有，不會賣房子就是被當狗罵，你必須要強迫自己學會它。

新人受訓的環境不僅是軍事教育，更是嚴格苛刻，土法煉鋼的方式讓你把流程磨練到閉著眼睛睡著了，還可以機械化地講出一套內容。從不會講話、不懂表達，以無所不用其極的訓練手段，把你操到成為說話高手。這些東西沒有天才，只有不斷的重複、重複再重複，練功、練功再練功，學習、學習再學習，這樣你未來還有那麼點的機會。

業務工作者沒有假日，代銷第一線，更沒有休紅字的權利，因為我們必須在大部分人都在休假的時候拼命賣房子，我們也得要百分百配合消費者的空檔。所以在年輕的時候，並沒有太多的時間可以陪伴同齡朋友、家人、情人等等。我們的生命只有工作、不停工作，如此才有賺錢的空間。你越能捨得自己的生活，你在同業內的競爭力就越高，同時你未來的潛力與成長跟發展彈性才會越大。

仲介不也是如此嗎？為了成交，三更半夜帶看屋、取消假日排滿行程，這都是很常見的狀況。一通電話隨即服務，客戶有什麼問題馬上就要想辦法解決，業務就是高度的責任制。

房地產業錢真的沒有那麼好賺，能在此賺到錢的人，尤其是那些長期生存下來的贏家，沒有一個是不勞而獲的，更沒有一個是沒有犧牲換來的。代價之大，絕非一般工作型態的人可以想像的。

如果說要挑選一個先苦後甘跟壓縮彈簧最具代表性的產業，就是不動產了。吃苦是必須的，甚至要很能吃苦。這個行業的現實，大家看的都是結果論、都是成績、都是產值、都是你能帶來多少的正面回饋，不然誰要跟你合作呢？誰要給你房子賣呢？甚至到消費者身上的感受，如果你沒有可以讓他們滿意的服務能力，誰又要跟你買房子呢？

這個傳產業的技術含金量很高，不過這所謂的技術都在於自身上，而非所謂真正的職業技術。所以這個行業之中人的素質涵養與水準，會產生非常大的兩極化。強者恆強，弱者恆弱，甚至弱到自己為什麼在這邊上班有何意義都不知道，弱到只是領個薪水的顧場人頭。

你現在所過的人生時間，工作相關事務佔據了多少的比例？

同樣的理論，房地產業的高報酬只會留給高價值的人，只要自己能夠達到那種要求與高度，你就可以比別人多出不少的選擇權，同時你才有機會在未來的某天，成為一個理想事業的主人。

另外一個不能休息的理由很簡單，既然景氣難捉，沒人知道什麼時候好，什麼時候會不好，那該怎麼去高機率的掌握好時機的週期呢？答案就是常態維持在線上，房市不好的時候陪著業主一起撐、建商規模尚不大的時候就支持他們一起長大、平淡的時候也是盡心盡力的在服務與共體時艱共度患難。唯有這樣，你才有可能在十年一轉的過程中賺到大錢。

一樣如上述所講，沒有經營，沒有辛勞，想要一夕致富，想要異想天開，在這行裡面是不可能會發生的事，且在歷史上也沒有這種案例。

如果你是地產圈的一份子，請試想著你現在所過的人生時間，工作相關事務佔據了多少的比例？假設這個答案在扣掉睡眠外沒有高達8成以上，那麼你成功的機會就相當低。再試問對自己的充實程度，有沒有那種追求進步與改變自我的決心跟習慣，若無，那麼你終其一生可能都在庸庸碌碌、不知所為。

不動產業是個人生的縮影，它也將考驗著每個人，它會為你改變與創造人生，同時它也是面鏡子。假如你只是把它當作一個領薪水的工作，那還不如快快轉行。

本文經丁丁的房產人生雜記授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航